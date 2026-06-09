Koniec słynnego bloku z PRL-u. 10 pięter zniknie z mapy miasta

Samorząd Kielc rozpoczął procedurę, która ma doprowadzić do całkowitej zmiany zagospodarowania terenu przy ulicy Młodej. Miasto ogłosiło dwuetapowy konkurs architektoniczny dotyczący opracowania koncepcji nowego osiedla mieszkaniowego. To właśnie na tym obszarze znajduje się charakterystyczny 10-piętrowy blok z wielkiej płyty, który przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków socjalnych w mieście.

Obiekt od kilku lat stoi pusty. Przez długi czas kojarzony był z problemami społecznymi, licznymi interwencjami służb, aktami wandalizmu oraz przestępczością. Ostatecznie podjęto decyzję, że budynek nie będzie remontowany ani modernizowany. Zamiast tego zostanie wyburzony, a teren zyska zupełnie nowe przeznaczenie.

Nowe mieszkania komunalne i lokale usługowe

Zgodnie z założeniami konkursu architektonicznego na działce mają powstać budynki wielorodzinne o łącznej powierzchni przekraczającej 5 tys. metrów kwadratowych. Projekt przewiduje również budowę garaży podziemnych wyposażonych w miejsca doraźnego schronienia oraz stworzenie przestrzeni przeznaczonej pod działalność usługową.

Planowana zabudowa ma zapewnić ponad 100 mieszkań. Miasto zakłada zastosowanie mieszanego modelu najmu. Oznacza to, że część lokali zostanie przeznaczona dla osób oczekujących na mieszkania komunalne, natomiast pozostałe mają trafić do studentów oraz specjalistów potrzebnych na lokalnym rynku pracy.

Takie rozwiązanie wpisuje się w coraz częściej stosowaną przez samorządy politykę mieszkaniową, której celem jest nie tylko zapewnienie lokali osobom znajdującym się w trudniejszej sytuacji życiowej, ale również przyciąganie młodych mieszkańców i wykwalifikowanych pracowników.

Inwestycja za 42 miliony złotych

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi około 42 mln zł. Miasto zamierza ubiegać się o zewnętrzne źródła finansowania, które mogłyby znacząco obniżyć koszty realizacji inwestycji ponoszone przez samorząd.

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego zaplanowano na październik 2026 roku. Po wyborze zwycięskiej koncepcji rozpocznie się proces przygotowywania pełnej dokumentacji projektowej i formalnej. Według wstępnych założeń opracowanie projektów może potrwać około półtora roku.

Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe będzie uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i rozpoczęcie prac budowlanych.

Nowe Miasto po zachodniej stronie torów

Inwestycja przy ulicy Młodej nie jest odosobnionym przedsięwzięciem. Stanowi element szerszej koncepcji rozwoju Kielc określanej mianem „Nowego Miasta”. Zakłada ona stopniową rewitalizację terenów położonych po zachodniej stronie linii kolejowej nr 8.

To obszar, który przez lata pozostawał w cieniu bardziej rozwiniętych części miasta. Samorząd chce wykorzystać znajdujące się tam rezerwy terenowe do tworzenia nowych funkcji mieszkaniowych, usługowych i społecznych. Władze liczą, że inwestycje mieszkaniowe staną się impulsem do dalszego rozwoju tej części Kielc oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Coraz więcej wyburzeń budynków z wielkiej płyty

Choć większość osiedli z wielkiej płyty w Polsce przechodzi modernizacje i termomodernizacje, przypadki wyburzeń takich budynków zdarzają się coraz częściej. Dotyczy to przede wszystkim obiektów opuszczonych, znajdujących się w złym stanie technicznym lub takich, których dalsze utrzymywanie okazuje się ekonomicznie nieuzasadnione.

Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że wiele budynków wznoszonych w latach 70. i 80. XX wieku przechodzi obecnie szczegółowe kontrole techniczne. Jednocześnie podkreślają, że sama technologia wielkiej płyty nie przesądza o konieczności wyburzenia. W przypadku kieleckiego bloku o jego losie zdecydowały przede wszystkim wieloletnie problemy społeczne, brak użytkowników oraz nowa wizja zagospodarowania atrakcyjnego terenu miejskiego.

Decyzja władz Kielc oznacza definitywne zamknięcie jednego z najbardziej charakterystycznych rozdziałów w historii ulicy Młodej. W miejscu budynku, który przez lata budził kontrowersje i negatywne skojarzenia, powstać ma nowoczesna zabudowa mieszkaniowa stanowiąca jeden z filarów rozwoju zachodniej części miasta.