Gazeta Prawna
Prawnik

KRS wybierze przewodniczącego. Posiedzenie już 11 czerwca

Zbigniew Kapiński
I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew KapińskiPAP Archiwalny / Piotr Nowak
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:27

Na czwartek, 11 czerwca, I prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński zwołał posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, podczas którego ma zostać wybrany jej przewodniczący – przekazał we wtorek Sąd Najwyższy. Obrady KRS zaplanowano na godzinę 12.

W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. Spośród nich 13 było rekomendowanych przez kluby koalicji rządzącej. Sędziowie ci wyłonieni podczas kwietniowych zgromadzeń sędziowskich opiniujących kandydatów do KRS byli popierani przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia, m.in. Iustitę i Themis. Z kolei dwóch pozostałych wybranych do KRS sędziów rekomendowały kluby PiS i Konfederacji.

Zgodnie z ustawą o KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje I prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom.

W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości, wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.(PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

KRSI prezes SNposiedzenie

Powiązane

Zbigniew Kapiński prezes Sądu Najwyższego
KrajKiedy zostanie zwołane posiedzenie KRS? Nowy I prezes SN zabrał głos
Spotkanie z delegacją ENCJ, Warszawa, 7 listopada 2019 r.
PrawnikI prezes SN podjął decyzję ws. KRS. Kiedy pierwsze posiedzenie?