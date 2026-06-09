W połowie maja Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków KRS. Spośród nich 13 było rekomendowanych przez kluby koalicji rządzącej. Sędziowie ci wyłonieni podczas kwietniowych zgromadzeń sędziowskich opiniujących kandydatów do KRS byli popierani przez niektóre sędziowskie stowarzyszenia, m.in. Iustitę i Themis. Z kolei dwóch pozostałych wybranych do KRS sędziów rekomendowały kluby PiS i Konfederacji.

Zgodnie z ustawą o KRS, pierwsze posiedzenie Rady zwołuje I prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni. Ponadto do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS I prezes SN przewodniczy jej obradom.

W skład KRS oprócz 15 członków-sędziów i ministra sprawiedliwości, wchodzą też I prezes SN, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów.(PAP)