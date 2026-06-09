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Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku. Rząd podał nowe stawki

Płaca minimalna, wynagrodzenie minimalne
Proponowane minimalne wynagrodzenie w 2027 r. – 4950 zł brutto; stawka godzinowa – 32,30 zł.shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:04
aktualizacja dzisiaj, 17:16

Rząd przedstawił propozycję wysokości płacy minimalnej na 2027 rok. Zgodnie z projektem, minimalne wynagrodzenie miałoby wynieść 4950 zł brutto, a stawka godzinowa – 32,30 zł. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję nowych wysokości w 2027 r.

Rząd chce, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc.

Jednocześnie zaproponowano, by minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2027 roku wyniosła 32,30 zł. To wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku.

Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.

Taka propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw. (PAP)

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Źródło: PAP

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