Rząd przedstawił propozycję wysokości płacy minimalnej na 2027 rok. Zgodnie z projektem, minimalne wynagrodzenie miałoby wynieść 4950 zł brutto, a stawka godzinowa – 32,30 zł. Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska.
Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.
We wtorek Rada Ministrów przyjęła propozycję nowych wysokości w 2027 r.
Rząd chce, aby od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznacza to wzrost o 144 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 proc.
Jednocześnie zaproponowano, by minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2027 roku wyniosła 32,30 zł. To wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku.
Rząd szacuje, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie 1,58 mln.
Taka propozycja rządu trafi pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu na rozmowy i wypracowanie wspólnego stanowiska mają 30 dni. Ustalona w tym gronie wysokość minimalnego wynagrodzenia jest następnie do 15 września ogłaszana w Monitorze Polskim jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.
Jeżeli jednak RDS nie uzgodni minimalnego wynagrodzenia w terminie, rząd ustala je w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, a to do 15 września jest ogłaszane w Dzienniku Ustaw. (PAP)
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