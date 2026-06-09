Emeryci zaskoczeni decyzjami ZUS. W grze nawet kilka tysięcy złotych

Wielu emerytów, składając wniosek o emeryturę, spotyka się z zaskoczeniem: ZUS nie uwzględnił części okresów pracy, co przekłada się na straty rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Przyczyną są często braki w dokumentacji, które utrudniają lub uniemożliwiają potwierdzenie okresów składkowych. Jak udowodnić zatrudnienie sprzed lat i mieć znacznie wyższą emeryturę?

Jak udowodnić zatrudnienie sprzed lat?

Najważniejsze co trzeba wiedzieć, sprowadza się do tego, że ZUS przy ustalaniu wysokości emerytury bierze pod uwagę okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe to przede wszystkim lata zatrudnienia. Aby zostały one uwzględnione, trzeba je odpowiednio udokumentować. Można to zrobić za pomocą:

zaświadczeń od pracodawców,

świadectw pracy,

legitymacji ubezpieczeniowej z wpisami o zatrudnieniu,

umów o pracę,

opinii o pracy,

wpisów w starym dowodzie osobistym.

Jeśli brakuje dokumentów, można posłużyć się zeznaniami świadków – np. byłych współpracowników. Dotyczy to zwłaszcza okresów sprzed 15 listopada 1991 r. oraz przypadków, gdy dokumenty zostały zniszczone przez powódź w 1997, 2010 lub 2024 r.

Ważne Zakład Ubezpieczeń Społecznych może potwierdzić okresy ubezpieczenia przed 1999 r., jeśli były opłacone składki. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych, pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, rzemieślników, taksówkarzy, twórców i artystów. Aby ZUS mógł potwierdzić te okresy, należy wypełnić formularz ZUS ERP-6, podając okres pracy, nazwę zakładu lub dane pracodawcy. Formularz pozwala udokumentować historię zawodową, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mógł prawidłowo wyliczyć wysokość świadczenia. Należy wpisać w nim chronologicznie wszystkie okresy, w których się pracowało lub podlegało ubezpieczeniom z innych powodów.

Jak udokumentować okresy nieskładkowe?

Okresy nieskładkowe też są istotne przy ustalaniu wysokości emerytury z ZUS i też można je udokumentować. Niektóre okresy nieskładkowe, takie jak:

pobieranie zasiłku chorobowego,

urlop wychowawczy,

nauka w szkole wyższej,

również mogą zostać uwzględnione. Okres nauki można udokumentować zaświadczeniem z uczelni lub dyplomem. Opiekę nad dzieckiem do 4. roku życia potwierdza akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki.

Jak uzyskać historię zatrudnienia?

Aby sprawdzić swoją historię zatrudnienia, można złożyć wniosek do ZUS o wydanie informacji o przepracowanych latach. Można też poprosić o wydruk historii składek. Warto to zrobić, aby upewnić się, że wszystkie okresy są uwzględnione. Czasami powstaje jednak zasadnicze pytanie gdzie szukać dokumentów? Jeśli zakład pracy został zlikwidowany, dokumentację można odzyskać z różnych źródeł: następca prawny, organ założycielski (np. wojewoda), archiwum państwowe.

Warto sprawdzić bazę zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy na stronie ZUS. Dokumentację ze zlikwidowanych spółdzielni można znaleźć w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy a Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku gromadzi dokumentację z upadających i likwidowanych zakładów pracy.

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów). Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Kiedy już będziemy w posiadaniu wszystkich niezbędnych dokumentów warto złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. O ponowne przeliczenie emerytury mogą ubiegać się jedynie konkretne grupy świadczeniobiorców. Regulację tę znajdziemy w art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z nim, zmiana wcześniej przyznanej kwoty jest możliwa, gdy po uprawomocnieniu się decyzji pojawią się nowe fakty albo zostaną przedstawione dowody dotyczące okoliczności, które miały miejsce przed jej wydaniem. Tymi nowymi faktami czy dokumentami mogą być właśnie pozyskane informacje o zatrudnieniu, które nie były wcześniej uwzględnione.

Warto sprawdzić swoją historię zatrudnienia i uzupełnić brakujące dokumenty. Niedokładności mogą bowiem skutkować niższą emeryturą, a różnice mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS lub odwiedź archiwum, aby odzyskać niezbędne dokumenty.

Źródło: ZUS