400+ dla seniora: Wielu emerytów nawet nie wie, że może je odebrać. Wnioski tylko do 29 maja

400+ dla seniora tylko do 29 maja. Dodatkowe pieniądze jeszcze przed wakacjami

Rosnące koszty życia sprawiają, że wielu seniorów aktywnie szuka dodatkowego wsparcia finansowego. Pojawiają się nowe programy, które – choć lokalne – oferują realne pieniądze. Jeden z nich właśnie trwa i daje możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.

Czym jest Bon Wyspiarza Seniora? Nowe świadczenie 400+

Jednym ze świadczeń, o które mogą ubiegać się seniorzy jest „Bon Wyspiarza Seniora”. Wsparcie to jest odpowiedzią samorządu na rosnące wydatki osób starszych i w całości pokrywane jest z budżetu miasta Świnoujście. Świadczenie ma charakter jednorazowy, ale dla wielu osób może stanowić istotne odciążenie domowego budżetu.

Kto może otrzymać świadczenie 400+ dla seniora? Kryteria i wiek

Nie każdy senior ze Świnoujścia dostanie 400+. Świadczenie przysługuje osobom, które:

ukończyły co najmniej 65 lat ,

, mieszkają w mieście,

mogą potwierdzić co najmniej 5 lat nieprzerwanego zamieszkania przed złożeniem wniosku.

Ważne Uwaga! Meldunek nie jest konieczny do otrzymania świadczenia – liczy się faktyczne miejsce zamieszkania, które trzeba udokumentować.

Wniosek o świadczenie 400+: do kiedy złożyć? Ostateczny termin to 29 maja

Nabór do programu „Bon Wyspiarza Seniora” rozpoczął się na początku marca i potrwa do 29 maja 2026 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości skorzystania z programu w tej edycji.

Większe pieniądze w 2026 roku. Świadczenie dla seniorów wzrosło do 400 zł

W 2026 roku wysokość świadczenia dla seniorów została zwiększona do 400 zł. Oznacza to, że wsparcie wzrosło o 50 zł w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wynosiło 350 zł.

Kiedy wypłata pieniędzy? Przelewy do 3 miesięcy

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przelewem bankowym. Samorząd przewiduje, że środki trafią do seniorów maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od pozytywnej weryfikacji wniosku. W praktyce oznacza to, że część osób otrzyma pieniądze jeszcze przed wakacjami.