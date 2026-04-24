400+ dla seniora: Wielu emerytów nawet nie wie, że może je odebrać. Wnioski tylko do 29 maja

Seniorzy mogą liczyć na kolejne wsparcie finansowe - tym razem wypłacane jest z budżetu miasta. Choć dodatkowe pieniądze są na wyciągnięcie ręki, czas na dopełnienie formalności jest bardzo ograniczony – termin składania wniosków upływa już 29 maja. Kto dokładnie może ubiegać się o te środki i jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać 400+.
400+ dla seniora tylko do 29 maja. Dodatkowe pieniądze jeszcze przed wakacjami
Rosnące koszty życia sprawiają, że wielu seniorów aktywnie szuka dodatkowego wsparcia finansowego. Pojawiają się nowe programy, które – choć lokalne – oferują realne pieniądze. Jeden z nich właśnie trwa i daje możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy w ciągu maksymalnie 3 miesięcy.
Czym jest Bon Wyspiarza Seniora? Nowe świadczenie 400+
Jednym ze świadczeń, o które mogą ubiegać się seniorzy jest „Bon Wyspiarza Seniora”. Wsparcie to jest odpowiedzią samorządu na rosnące wydatki osób starszych i w całości pokrywane jest z budżetu miasta Świnoujście. Świadczenie ma charakter jednorazowy, ale dla wielu osób może stanowić istotne odciążenie domowego budżetu.
Kto może otrzymać świadczenie 400+ dla seniora? Kryteria i wiek
Nie każdy senior ze Świnoujścia dostanie 400+. Świadczenie przysługuje osobom, które:
- ukończyły co najmniej 65 lat,
- mieszkają w mieście,
- mogą potwierdzić co najmniej 5 lat nieprzerwanego zamieszkania przed złożeniem wniosku.
Ważne
Uwaga! Meldunek nie jest konieczny do otrzymania świadczenia – liczy się faktyczne miejsce zamieszkania, które trzeba udokumentować.
Wniosek o świadczenie 400+: do kiedy złożyć? Ostateczny termin to 29 maja
Nabór do programu „Bon Wyspiarza Seniora” rozpoczął się na początku marca i potrwa do 29 maja 2026 r. Po tym terminie nie będzie już możliwości skorzystania z programu w tej edycji.
Większe pieniądze w 2026 roku. Świadczenie dla seniorów wzrosło do 400 zł
W 2026 roku wysokość świadczenia dla seniorów została zwiększona do 400 zł. Oznacza to, że wsparcie wzrosło o 50 zł w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to wynosiło 350 zł.
Kiedy wypłata pieniędzy? Przelewy do 3 miesięcy
Świadczenie wypłacane jest wyłącznie przelewem bankowym. Samorząd przewiduje, że środki trafią do seniorów maksymalnie w ciągu trzech miesięcy od pozytywnej weryfikacji wniosku. W praktyce oznacza to, że część osób otrzyma pieniądze jeszcze przed wakacjami.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu