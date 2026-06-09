Gazeta Prawna
Kraj

Rząd proponuje 3 proc. wzrost wynagrodzeń w budżetówce na 2027 rok

nagroda jubileuszowa 2024 jubileusz odprawa emerytalna 2024 budżetówka w budżetówce służba cywilna pracownik samorządowy nauczyciel
KPRM: rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w budżetówce o 3 proc. w 2027 r.ShutterStock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:41

Rada Ministrów zaakceptowała propozycję średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2027 rok na poziomie 3 proc. – przekazała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Według prognoz KPRM w przyszłym roku PKB ma wynieść 3,1 proc., a średnioroczna inflacja 2,5 proc.

„Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2027 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na rok 2027, przedłożoną przez Ministra Finansów i Gospodarki. W 2027 roku rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w „budżetówce” na poziomie 3 proc. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5 proc.” - napisała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Dodała, że propozycja zostanie teraz przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.

Rząd prognozuje ponadto, że podwyżka w „budżetówce” obejmie m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych sfery budżetowej. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 r. - zaznaczono.

Ponadto, zgodnie z przyjętą prognozą, dynamika realna Produktu Krajowego Brutto ma w przyszłym roku wynieść 3,1 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5 proc. Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wzrośnie o 5,6 proc. i o tyle samo wzrośnie dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. Rząd przewiduje też, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie ok. 11 mln etatów. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

rządbudżetówkapodwyżka

Powiązane

mężczyzna siedzi przed laptopem i przegląda dokumenty, potrzebne do przeliczenia stażu pracy
Prawo pracyPracownicy budżetówki zrobili już użytek z przepisów o zaliczaniu zleceń i B2B do stażu pracy
mężczyzna przeglądający dokumenty
AdministracjaJawność płac uderzy w budżetówkę. Wyrównanie pensji może kosztować miliardy
Urzędnicy w pracy
PolitykaBudżetówka chce miliardowych nakładów na wzrost wynagrodzeń