Resort pracy wskazał, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Jak podało ministerstwo, stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,9 proc., czyli spadła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia w maju 2026. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,4 proc. w warmińsko-mazurskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), w Poznaniu (1,6 proc.) oraz Warszawie (1,7 proc.) i powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim (1,7 proc.). Resort zwrócił uwagę, że sytuacja polepsza się w wielu powiatach – stopa bezrobocia spadła w 280 z nich.

Według szacunkowych danych MRPiPS, w urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. osób bezrobotnych, czyli o 17,1 tys. mniej niż w kwietniu. Liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą była o 12,3 proc. wyższa niż w maju poprzedniego roku.

Bezrobocie w Polsce na tle Unii Europejskiej – dane Eurostatu

Resort przypomniał, że w kwietniu 2026 r. stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu wyniosła 3 proc., co oznacza, że Polska aktualnie plasuje się na drugim miejscu w UE pod względem najniższego bezrobocia, zaraz po Bułgarii.

Jednocześnie średnia stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu pozostała na poziomie 6 proc. w Unii Europejskiej i wzrosła do 6,3 proc. w strefie euro.

„Wyniki Polski pozostają więc wyraźnie lepsze od unijnej średniej” – podkreśliło ministerstwo pracy. (PAP)