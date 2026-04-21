Płace w Polsce mocno w górę. Średnie wynagrodzenie zbliża się do 10 tysięcy złotych

Rekordowe wypłaty w marcu. Średnia płaca mocno w górę, ale z firm znika coraz więcej etatów
Karolina Nowakowska

dzisiaj, 13:53

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego przyniosły spore zaskoczenie. W marcu 2026 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 6,6% w ujęciu rocznym, wyraźnie przebijając oczekiwania analityków. Choć portfele Polaków puchną dzięki premiom i bonusom, rynek pracy wysyła niepokojące sygnały – zatrudnienie wciąż spada.

Wynagrodzenia pod lupą: Premie napędziły wzrosty

Zgodnie z wtorkowym komunikatem GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób) wyniosło w marcu 9 652,19 zł. To wynik o 6,6% wyższy niż przed rokiem i aż o 5,7% wyższy w porównaniu z lutym br. Dane te okazały się lepsze od konsensusu rynkowego, który zakładał wzrost na poziomie 6,3%.

Eksperci urzędu statystycznego wskazują, że za tak wyraźnym skokiem płac w ujęciu miesięcznym stoi przede wszystkim kalendarz wypłat dodatkowych składników wynagrodzenia. Na konta pracowników trafiły:

  • premie kwartalne i roczne,
  • nagrody świąteczne oraz uznaniowe,
  • podwyżki wynagrodzeń zasadniczych.

Branżowi liderzy wzrostów

Ekonomiści banku PKO BP w swoim komentarzu zauważają, że przyspieszenie dynamiki płac to zasługa kilku kluczowych sektorów. Szczególnie wyróżniło się górnictwo (wzrost o 6,7% r/r), budownictwo (8% r/r) oraz sekcja wytwarzania i zaopatrywania w energię i gaz, gdzie płace skoczyły o 11,6% r/r. Stabilnie rosną płace w przetwórstwie przemysłowym (6,6% r/r), natomiast najsłabiej wypadło rolnictwo z dynamiką na poziomie 2,5%.

Rynek pracy: Zatrudnienie wciąż pod kreską

Mniej optymistycznie prezentują się dane dotyczące zatrudnienia. W marcu br. w sektorze przedsiębiorstw pracowało 6 389 tys. osób, co oznacza spadek o 0,9% w porównaniu z marcem 2025 roku.

„Ujemna dynamika zatrudnienia w ujęciu rocznym utrzymuje się nieprzerwanie od października 2023 roku” – podkreślają ekonomiści PKO BP.

W ujęciu miesięcznym liczba etatów skurczyła się o 0,1%, co jest wynikiem zgodnym z przewidywaniami analityków, ale potwierdzającym utrzymującą się stagnację w rekrutacjach.

Co to oznacza dla stóp procentowych?

Mimo że płace rosną szybciej od prognoz, nie musi to oznaczać natychmiastowej reakcji Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekspertów PKO BP, wzrost wynagrodzeń w całym 2026 roku ustabilizuje się w okolicach 6%.

Dla RPP kluczowe znaczenie mają obecnie czynniki zewnętrzne, a nie sytuacja na rynku pracy.

„Dziś kluczowym czynnikiem dla Rady pozostają wojna w Zatoce Perskiej i ceny energii, zaś procesy na rynku pracy zeszły na dalszy plan. Dane nie zmieniają naszej prognozy stabilizacji stopy referencyjnej NBP do końca 2026” – podsumowują ekonomiści.

Podsumowanie danych za marzec 2026:

Wskaźnik

Wartość

Zmiana r/r

Zmiana m/m

Przeciętne wynagrodzenie

9 652,19 zł

+6,6%

+5,7%

Przeciętne zatrudnienie

6 389 tys.

-0,9%

-0,1%

