Nowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek w jednostkach budżetowych. Wzrost płac możliwy nawet o ok. 8,8 proc.

Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Nie chodzi jednak o pensje lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, bo obowiązują ich inne regulacje. Zmieniane rozporządzenie dotyczy podmiotów leczniczych, które są w całości finansowane z budżetu państwa, a więc przede wszystkim stacji sanitarno-epidemiologicznych i placówek nadzorowanych m.in. przez ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych czy ministra sprawiedliwości (np. ambulatoria przy zakładach karnych).

Regulacja została przygotowana, aby pracodawcy mogli ustalać kwoty wynagrodzenia zasadniczego na poziomie nie mniejszym niż aktualnie obowiązująca płaca minimalna (w 2026 to 4806 zł), a także z uwzględnieniem przewidzianego w ustawie budżetowej na ten rok średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Nowe stawki dla poszczególnych kategorii zaszeregowania zostały określone w załączniku do projektu rozporządzenia.

Stawki zasadnicze w 2026: minimalne 4806–4996 zł, maksymalne 7470–15 840 zł

Zgodnie z nim minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach od I do XX będą wynosiły od 4806 zł do 4996 zł, natomiast maksymalne stawki wyniosą zaś od 7470 zł do 15 840 zł.

- Oznacza to, że minimalne kwoty miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, począwszy od pierwszej kategorii zaszeregowania, w której kwota będzie równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, będą rosły w każdej kolejnej kategorii o 10 zł – tłumaczy resort zdrowia, który przygotował projekt regulacji.

Maksymalne stawki mogą wrosnąć aż o 8,82 proc,

Wzrost maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy we wszystkich kategoriach zaszeregowania i wyniesie 8,82 proc. Resort zdrowia podkreśla, że taki wskaźnik wynika z ustawy z 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2139). Jednocześnie jest on prawie trzy razy wyższy niż tegoroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przewidziany dla pracowników całej sfery budżetowej (tj. 3 proc.).

Jednak jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, górne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają charakter kwot maksymalnych, a więc stanowią o możliwości, nie zaś obowiązku pracodawcy ustalenia zatrudnionemu pracownikowi pensji na takim poziomie. Nowe górne stawki nie muszą oznaczać automatycznego wzrostu zarobków lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach budżetowych aż o 8,82 proc., ponieważ w praktyce o wysokości podwyżki zdecydują ilość i jakość świadczonej pracy, ale także wielkość środków finansowych będących w dyspozycji danej jednostki budżetowej.

Od kiedy nowe stawki i wyrównanie: obowiązują od 1 stycznia 2026

Projekt przewiduje, że podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego będą obowiązywały od 1 stycznia 2026, a to oznacza, że pracownicy podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej dostaną wyrównanie za miesiące od początku tego roku. Regulacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.