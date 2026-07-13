Gazeta Prawna
Ubezpieczenia

Ważne wieści dla przedsiębiorców: najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r. ZUS rozliczy składkę zdrowotną. Może być: zadłużenie, nienależnie pobrane świadczenie albo nadpłata

Ważne wieści dla przedsiębiorców
Ważne wieści dla przedsiębiorców: najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r. ZUS rozliczy składkę zdrowotną. Może być: zadłużenie, nienależnie pobrane świadczenie albo nadpłataShutterstock
Kinga Piwowarska
oprac. Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 09:36

Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 r. rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. ZUS ogłasza, że najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r. rozliczy składkę zdrowotną. Może być: zadłużenie, nienależnie pobrane świadczenie albo nadpłata.

Skrót artykułu

Ważne wieści dla przedsiębiorców: najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r. ZUS rozliczy składkę zdrowotną. Może być: zadłużenie, nienależnie pobrane świadczenie albo nadpłata

Jak podaje ZUS: ponad 770 tys. przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za 2025 rok. Na ich konta trafiło łącznie blisko 1,26 mld zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsłużył już przeszło 99% wniosków o zwrot nadpłaty i na bieżąco rozlicza pozostałe sprawy.

Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Rok 2026 jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 r. rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne

Ponad 2,77 mln płatników składek miało obowiązek złożyć roczne rozliczenie za 2025 r. Wypełniło prawie 2,56 mln osób, czyli 92,1% wszystkich zobowiązanych.

  • Z danych ZUS wynika, że niemal 1,96 mln płatników, czyli 76,7% osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki zdrowotnej. Łączna kwota nadpłat przekroczyła 2,13 mld zł.
  • Dopłatę składki wykazało 546 tys. przedsiębiorców. Łączna wartość dopłat wyniosła ponad 1,22 mld zł. W przypadku niespełna 51 tys. płatników rozliczenie nie wykazało ani nadpłaty, ani niedopłaty.

Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Z takiej możliwości skorzystało przeszło 821 tys. płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 mld zł. ZUS obsłużył już ponad 99,6% wszystkich złożonych wniosków.

Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał zwroty 770,8 tys. płatników na kwotę blisko 1,26 mld zł. W przypadku osób, które miały zadłużenie lub nienależnie pobrane świadczenia, nadpłata została rozliczona na poczet istniejących należności. Dotyczyło to ponad 47 tys. płatników, a wartość takich rozliczeń przekroczyła 99 mln zł.

Obsługa pozostałych wniosków zakończy się najpóźniej do 3 sierpnia 2026 r.

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot. W takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika. W tym roku dotyczy to ok. 1,1 mln przedsiębiorców. Łączna kwota nadpłat przeznaczonych do rozliczenia wyniosła ponad 762,8 mln zł. Zakład rozliczył już 99% tej kwoty. Większość środków została przeznaczona na pokrycie zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń.

Liczba zrealizowanych zwrotów i rozliczeń pokazuje, że proces przebiega sprawnie. Płatnicy, którzy wystąpili o zwrot, otrzymują należne środki, a pozostałe nadpłaty są na bieżąco rozliczane na ich kontach.

Rozliczenia na kontach płatników, którzy nie złożyli wniosku o zwrot nadpłaty, mogą być prowadzone do końca 2026 r. ZUS realizuje je jednak na bieżąco i informuje przedsiębiorców o ich przebiegu.

Źródło: ZUS

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Źródło: gazetaprawna.pl
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