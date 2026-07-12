Dymisja premier Swyrydenko staje się faktem. Oświadczenie po spotkaniu z Zełenskim

Ukraińska scena polityczna wkracza w fazę potężnych, strukturalnych przetasowań. W niedzielę premier Julia Swyrydenko wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała o złożeniu urzędu. Decyzja zapadła po kluczowej rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. We wpisie opublikowanym w komunikatorze Telegram, ustępująca szefowa rządu podkreśliła wagę historycznego momentu: "Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. [...] Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy".

Prezydent Zełenski, anonsując wcześniej te zmiany, podziękował premier za "wyraźną, stabilną i efektywną pracę". Zgodnie z zapowiedziami ośrodka prezydenckiego, Swyrydenko ma teraz objąć wysoce istotne stanowisko związane z kierunkiem współpracy z jednym z kluczowych partnerów zagranicznych Ukrainy. Sama zainteresowana zadeklarowała pełną gotowość do podjęcia nowych wyzwań: "Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju".

Priorytety dyplomatyczne, licencje na Patrioty i relacje z Polską

Nowy, systemowy podział kompetencji zakłada, że za każdy z priorytetowych wektorów polityki zagranicznej odpowiadać będzie konkretna osoba posiadająca znaczne doświadczenie i zdolność do operacjonalizacji ustaleń z poziomu przywódców państw. Wśród najpilniejszych zagadnień, które będą koordynowane m.in. przez byłą już premier, Zełenski wymienił kooperację ze Stanami Zjednoczonymi, zwracając szczególną uwagę na implementację porozumień dotyczących licencji na produkcję systemów obrony powietrznej Patriot oraz innych dwustronnych umów bezpieczeństwa. Kijów liczy również na szybki rozwój europejskiego projektu antybalistycznego.

Wyraźny akcent w nowej doktrynie postawiono na uregulowanie relacji z sąsiadami. Wołodymyr Zełenski wskazał, że stosunki dyplomatyczne – zwłaszcza z Polską oraz Węgrami – wymagają budowy na zupełnie "nowych podstawach". W sferze globalnej planowane jest pogłębienie więzi gospodarczych z regionem Bliskiego Wschodu i państwami Zatoki Perskiej oraz zacieśnienie polityki wobec Chin.

Wzmocnienie armii, obrona regionów frontowych i widmo zimy

Przetasowania obejmą nie tylko fotel premiera, ale również resorty siłowe i najwyższe kierownictwo organów ścigania. Ośrodek prezydencki kładzie mocny nacisk na wzmocnienie operacyjności w obszarach przygranicznych oraz przyfrontowych, które niezmiennie cierpią z powodu rosyjskich ostrzałów. Ukraiński prezydent oczekuje systematycznego zwiększenia dostaw kluczowego uzbrojenia, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania wojska na wszelkie typy dronów bojowych i rozpoznawczych.

Jak zaznaczała w swoim pożegnalnym wpisie Swyrydenko, konieczne jest dziś "zjednoczenie wszystkich sił i zasobów". Będzie to miało decydujące znaczenie w obliczu przyspieszonych przygotowań do sezonu grzewczego i ewentualnych uszkodzeń strategicznej infrastruktury zimą. Od odświeżonego gabinetu oczekuje się ponadto dynamizacji procesu transformacji ukraińskich spółek państwowych oraz płynnej realizacji umów o powojennej odbudowie.

Tło polityczne dymisji: mechanika władzy w Kijowie

Aby zrozumieć wagę i mechanikę ostatnich zmian, należy przyjrzeć się architekturze władzy nad Dnieprem. Jak zauważa Marcin Jędrysiak, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, ukraiński rząd przestał pełnić rolę nadrzędnego podmiotu wyznaczającego i realizującego reformy państwowe, a kompetencje te przeszły w ręce ośrodka prezydenckiego, dla którego Gabinet Ministrów stanowi aparat stricte wykonawczy.

Pokojowe i w pełni koordynowane z Zełenskim odejście Swyrydenko – podkreślone publicznymi podziękowaniami z obu stron i obietnicą nowej roli dla ustępującej premier – wskazuje na głęboką potrzebę optymalizacji struktur państwa w fazie przedłużającego się kryzysu wojennego, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej stabilności obozu rządzącego. Zełenski ucieka do sprawdzonych, choć radykalnych środków kadrowych, próbując nadać nowy impuls mechanizmom państwa na najważniejszych odcinkach krajowych i międzynarodowych.

Swyrydenko do Waszyngtonu? Zmiany na kluczowej placówce dyplomatycznej

Klocki ukraińskiej układanki kadrowej zaczynają układać się w logiczną całość, wskazując na prawdopodobny kierunek dalszej misji ustępującej premier. Jak donosi ukraińska agencja Interfax-Ukraina, powołując się na dobrze poinformowane źródła, dotychczasowa ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olha Stefaniszyna podjęła decyzję o opuszczeniu służby dyplomatycznej. Odejście to ma charakter dobrowolny i zostało poparte względami osobistymi zgłoszonymi już w ubiegłym tygodniu. Z doniesień wynika jednoznacznie, że prezydent Zełenski jest zadowolony z dotychczasowej pracy ukraińskiej ambasador w USA.

Szybko pojawiający się wakat na tak strategicznym stanowisku natychmiast wywołał falę dyskusji na najwyższych szczeblach politycznych. Plany te uprawdopodobniają zapowiedzi Zełenskiego o powierzeniu Julii Swyrydenko bardzo "ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem" Ukrainy. Deputowany do ukraińskiej Rady Najwyższej, Jarosław Żelezniak, wprost zasugerował na Telegramie, że to właśnie Swyrydenko obejmie fotel ambasadora w Waszyngtonie. Jak podkreślił poseł, ten ruch oznacza konieczność odejścia z funkcji szefa rządu i przeprowadzenia gruntownej rekonstrukcji gabinetu ministrów.

Zastąpienie Olhy Stefaniszynej to jednak wyzwanie najwyższej rangi, ponieważ dotychczasowa ambasador dysponuje potężnym zapleczem dyplomatycznym i eksperckim. Pełniąc funkcję od 17 lipca 2025 roku jako specjalna wysłanniczka głowy państwa w USA, Stefaniszyna bazowała na latach doświadczeń na szczytach władzy. Jako wykwalifikowana prawniczka prawa międzynarodowego, przez lata koordynowała politykę integracji europejskiej i euroatlantyckiej Kijowa – najpierw jako dyrektorka biur rządowych, a od czerwca 2020 r. jako wicepremier. Od września 2024 r. do połowy lipca 2025 r. stała również na czele ukraińskiego resortu sprawiedliwości. Ewentualne przejęcie tej niezwykle wrażliwej placówki przez byłą premier Julię Swyrydenko potwierdzałoby tezę, że relacje na linii Kijów-Waszyngton stanowią absolutny priorytet i punkt ciężkości nowej strategii Wołodymyra Zełenskiego.