Chodzi o ustawę o certyfikacji wykonawców zamówień, która umożliwia występowanie przez wykonawców o jednorazowe potwierdzanie ich zdolności i braku podstaw do wykluczenia z przetargu, co w ocenie resortu ma skrócić czas przygotowania ofert i zwiększyć transparentność procedur.

Jeden dokument otworzy wiele drzwi. Kto i jak skorzysta?

Ustawa wprowadziła dwa rodzaje certyfikacji: potwierdzającą brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzającą zdolność do wykonania zamówienia. Stworzona ma też zostać baza danych o certyfikowanych wykonawcach. Certyfikację będą przeprowadzać akredytowane podmioty.

Zgodnie z ustawą o certyfikat wykonawcy zamówień publicznych mogą się ubiegać wyłącznie podmioty z krajów zapewniających taki sam dostęp do rynku wykonawcom z UE.

„Wykonawca będzie mógł posługiwać się certyfikatem w kolejnych postępowaniach zamiast każdorazowego przedstawiania wielu dokumentów” - przekazał w komunikacie resort rozwoju.

MRiT zwróciło uwagę, że certyfikacja wykonawców zamówień publicznych jest rozwiązaniem dobrowolnym - wykonawcy mogą samodzielnie zdecydować, czy chcą z niego skorzystać.

Ważne daty i przygotowania dla branży budowlanej

Uzyskanie certyfikatu nie będzie też warunkiem udziału w postępowaniach i wykonawcy nadal będą mogli stawać do przetargów na dotychczasowych zasadach.

Resort przekazał, że system będzie wdrażany etapami, by umożliwić odpowiednie przygotowanie wykonawców, zamawiających oraz podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie certyfikacji.

„Celem jest zapewnienie, aby nowe rozwiązania były stosowane w sposób uporządkowany, jednolity i odpowiadający rzeczywistym potrzebom rynku” - przekazało MRiT.

Ministerstwo poinformowało również, że uwzględni postulaty zgłaszane przez uczestników rynku zamówień publicznych i zapewni „odpowiedni okres vacatio legis” dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie poziomów zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z przyjętym założeniem rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Jak zauważono w komunikacie, przepisy dotyczące poziomów zdolności wykonawców w zakresie robót budowlanych będą istotne dla praktyki stosowania certyfikacji w jednym z najważniejszych obszarów rynku zamówień publicznych. Obejmują one zagadnienia związane z potwierdzaniem zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na roboty budowlane, w tym kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Z tego względu ich wdrożenie wymaga odpowiedniego przygotowania się przez uczestników rynku – przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego.

„Okres vacatio legis zostanie wykorzystany na działania wspierające wdrożenie systemu certyfikacji w tym zakresie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, planuje realizację działań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do kadr zamawiających oraz do wykonawców” - podano w komunikacie.