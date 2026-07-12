Donald Trump rozwiał wszelkie wątpliwości ws. żeglugi przez cieśninę Ormuz. W niedzielę prezydent USA udzielił wywiadów, w których zapewnił, że wbrew groźbom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Jego zdaniem w sobotę Irańczycy „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.
Trump odniósł się do sytuacji w dwóch wywiadach telefonicznych dla CNN i NBC, zastrzegając, że nie chce jej szerzej omawiać z szacunku dla zmarłego nagle senatora Lindseya Grahama, znanego jastrzębia w sprawach polityki zagranicznej i Iranu.
- Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (...). To bardzo źli i chorzy ludzie - powiedział prezydent stacji NBC.
USA o krok od porozumienia z Iranem?
Według Trumpa USA były o krok od porozumienia z Teheranem. - Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: „Jesteście chorzy” - mówił.
Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, Trump odparł, że cieśnina „jest otwarta, jeśli o nas chodzi”
Stanowisko to potwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), prostując wypowiedź dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o tym, że żadne obce jednostki nie mogą przepłynąć przez cieśninę bez ich identyfikacji, śledzenia i monitorowania przez siły irańskie.
„FAKT: Iran nie kontroluje cieśniny Ormuz. Pozostaje ona szlakiem międzynarodowym. Siły USA są rozmieszczone i gotowe, by tak pozostało” - napisało Dowództwo Centralne w oświadczeniu na X.
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