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Trump o „układzie idealnym” z Teheranem. Rozwiał wątpliwości ws. cieśniny Ormuz

Donald Trump
Donald Trump ogłosił, że cieśnina Ormuz jest otwartaMateriały prasowe / KENT NISHIMURA
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 19:15

Donald Trump rozwiał wszelkie wątpliwości ws. żeglugi przez cieśninę Ormuz. W niedzielę prezydent USA udzielił wywiadów, w których zapewnił, że wbrew groźbom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Jego zdaniem w sobotę Irańczycy „zgodzili się na układ”, a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.

Skrót artykułu

Trump odniósł się do sytuacji w dwóch wywiadach telefonicznych dla CNN i NBC, zastrzegając, że nie chce jej szerzej omawiać z szacunku dla zmarłego nagle senatora Lindseya Grahama, znanego jastrzębia w sprawach polityki zagranicznej i Iranu.

- Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (...). To bardzo źli i chorzy ludzie - powiedział prezydent stacji NBC.

USA o krok od porozumienia z Iranem?

Według Trumpa USA były o krok od porozumienia z Teheranem. - Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: „Jesteście chorzy” - mówił.

Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, Trump odparł, że cieśnina „jest otwarta, jeśli o nas chodzi”

Stanowisko to potwierdziło Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), prostując wypowiedź dowódcy marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) o tym, że żadne obce jednostki nie mogą przepłynąć przez cieśninę bez ich identyfikacji, śledzenia i monitorowania przez siły irańskie.

„FAKT: Iran nie kontroluje cieśniny Ormuz. Pozostaje ona szlakiem międzynarodowym. Siły USA są rozmieszczone i gotowe, by tak pozostało” - napisało Dowództwo Centralne w oświadczeniu na X.

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Źródło: PAP
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Donald TrumpIrancieśnina Ormuz

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