Czy trzeba wymienić legitymację emeryta od 13 lipca 2026 r.? ZUS nie wymaga składania wniosku

Od 13 lipca 2026 r. ZUS zacznie wydawać legitymacje emeryta-rencisty według nowego wzoru. Wielu seniorów może zastanawiać się, czy będzie musiało wymienić swój dokument. Przepisy w tej sprawie są jednak korzystne - obecne legitymacje nadal zachowują ważność. Zmiana obejmie około 8,1 mln emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, ale nie oznacza, że wszyscy od razu otrzymają nowe karty.

Najważniejsza informacja dla osób, które już pobierają świadczenia z ZUS: wejście w życie nowego wzoru nie oznacza obowiązkowej wymiany dokumentów. Jeżeli emeryt lub rencista ma ważną legitymację, może nadal z niej korzystać. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani zgłaszać się do ZUS tylko dlatego, że zmienił się wygląd dokumentu.

Kto dostanie nową legitymację emeryta-rencisty od 13 lipca? Nie wszyscy seniorzy otrzymają nowy dokument

Nową legitymację otrzymają osoby, którym dokument zostanie wydany po raz pierwszy, a także osoby, które będą potrzebowały kolejnej legitymacji, np. po zgubieniu albo zniszczeniu poprzedniej.

Jak będzie wyglądała nowa legitymacja emeryta? ZUS wprowadza dodatkowe zabezpieczenia

Zmiana wzoru nie oznacza nowych przywilejów ani dodatkowych obowiązków dla emerytów. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa dokumentu. Legitymacja emeryta-rencisty została zaliczona do dokumentów publicznych trzeciej kategorii. Z tego powodu musi spełniać określone wymagania dotyczące zabezpieczeń. Nowy dokument będzie wykonany z trwałego tworzywa PCV i będzie zawierał zabezpieczenia utrudniające jego podrobienie. Na legitymacji znajdą się m.in.: specjalny wzór z cienkich linii, czyli gilosz, mikrodruk widoczny dopiero pod powiększeniem, indywidualny numer seryjny blankietu. Najważniejsze dane właściciela, w tym numer PESEL oraz informacja o rodzaju świadczenia, pozostaną na dokumencie.

Nowa legitymacja będzie droższa. Tyle kosztuje jeden dokument

Nowy wzór oznacza także wyższy koszt produkcji. Obecna legitymacja kosztuje mniej niż 1,05 zł za sztukę, natomiast nowa - dzięki dodatkowym zabezpieczeniom i laminacji - około 2,24 zł. W perspektywie 10 lat wydatki na nowe dokumenty mogą wynieść około 4,6 mln zł.

mLegitymacja emeryta od 13 lipca. Co zmieni się w aplikacji mObywatel i jak dodać dokument?

Zmiana wzoru obejmie nie tylko plastikową kartę, ale również elektroniczną legitymację emeryta-rencisty dostępną w aplikacji mObywatel. Seniorzy nie muszą jednak składać dodatkowego wniosku, aby korzystać z mLegitymacji. Nowa mLegitymacja będzie zawierała: zdjęcie właściciela, imię i nazwisko, numer PESEL, numer dokumentu, termin ważności. Zniknie natomiast informacja o oddziale ZUS, który wydał legitymację.

Jeżeli emeryt nie korzysta jeszcze z aplikacji mObywatel, najpierw musi aktywować dokument mObywatel i potwierdzić swoją tożsamość. Dopiero później może dodać mLegitymację emeryta-rencisty. Aby uzyskać mLegitymację, należy:

uruchomić aplikację mObywatel,

wybrać opcję „Dodaj dokument”,

wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

Zmiany od 13 lipca nie oznaczają, że seniorzy muszą przejść na wersję elektroniczną. Aplikacja mObywatel pozostaje dobrowolna. Osoba, która chce korzystać z tradycyjnej plastikowej legitymacji według nowego wzoru, może złożyć w ZUS wniosek ERL o wydanie spersonalizowanej karty.

Do czego uprawnia legitymacja emeryta-rencisty? Te ulgi i zniżki pozostają bez zmian

Nowy dokument będzie potwierdzał te same uprawnienia co dotychczasowa legitymacja. Emeryci i renciści nadal będą mogli wykorzystywać ją m.in. do potwierdzania prawa do świadczeń oraz korzystania z ulg i zniżek. Legitymacja może być potrzebna m.in. przy:

korzystaniu ze zniżek komunikacyjnych,

potwierdzaniu uprawnień w różnych instytucjach,

korzystaniu z ulg dla seniorów,

potwierdzaniu statusu emeryta lub rencisty.

ZUS zacznie wydawać nowe legitymacje od 13 lipca

Do 12 lipca 2026 r. ZUS może jeszcze wydawać legitymacje według dotychczasowego wzoru. Od 13 lipca będą wydawane już dokumenty z nowymi zabezpieczeniami. Otrzymają je osoby, którym ZUS wyda legitymację po raz pierwszy, a także ci, którzy będą potrzebowali nowego egzemplarza, np. po zgubieniu lub zniszczeniu poprzedniego dokumentu. Obecni posiadacze ważnych legitymacji nie muszą podejmować żadnych działań.