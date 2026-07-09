Gazeta Prawna
Rynek pracy

Student do 26. roku życia bez ZUS? Uważaj na lukę między licencjatem a magisterką. Etat, zlecenie czy dzieło? Co wybrać na wakacje, żeby nie stracić

Student do 26. roku życia bez ZUS?
Student do 26. roku życia bez ZUS? Uważaj na lukę między licencjatem a magisterką. Etat, zlecenie czy dzieło? Co wybrać na wakacje, żeby nie stracićShutterStock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 17:21

Wakacyjna praca studenta może oznaczać albo wyższą wypłatę „na rękę”, albo składki w ZUS, które dają ochronę i budują przyszłą emeryturę. Wszystko zależy od rodzaju umowy i statusu studenta w danym dniu. ZUS przypomina, kiedy sezonowe zarobki zasilą konto ubezpieczeniowe, a kiedy trafi do rąk studenta trafi „cała” pensja. Co wybrać latem: etat, dzieło czy zlecenie?

Skrót artykułu
  • Umowa o pracę: zawsze jest oskładkowana (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne), niezależnie od wieku i statusu studenta, więc daje pełną ochronę od pierwszego dnia zatrudnienia.
  • Umowa zlecenie: student do 26 lat zwykle nie płaci składek i dostaje więcej „na rękę”, ale nie ma prawa m.in. do zasiłku chorobowego; wyjątkiem jest zlecenie u własnego pracodawcy lub wykonywane zlecenia na jego rzecz (co do zasady).
  • Umowa o dzieło co do zasady nie ma składek, chyba że jest u własnego pracodawcy lub na jego rzecz.
  • Uważaj na przerwę po licencjacie: między obroną (np. w lipcu) a rozpoczęciem magisterki tracisz status studenta w ZUS, więc zlecenie wtedy jest oskładkowane.

Studencki portfel w wakacje. Kiedy praca sezonowa zasili Twoje konto w ZUS, a kiedy do Twojego portfela trafi „cała” pensja?

Zakończenie sesji egzaminacyjnej to dla wielu studentów początek poszukiwań pracy sezonowej. Wybór formy zatrudnienia decyduje o tym, czy wszystkie zarobione pieniądze trafią do kieszeni żaka, czy zostaną objęte składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że opłacanie składek niesie konkretne korzyści. Budują one przyszły kapitał emerytalny młodego ubezpieczonego człowieka, a w razie choroby, ciąży lub wypadku dają prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Student do 26. roku życia bez ZUS? Uważaj na lukę między licencjatem a magisterką. Etat, zlecenie czy dzieło? Co wybrać na wakacje, żeby nie stracić. Umowa o pracę - pełna ochrona od pierwszego dnia

W przypadku umowy o pracę status studenta oraz jego wiek nie mają znaczenia. Każda taka umowa rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Pracodawca ma 7 dni na zgłoszenie nowego pracownika do ZUS. To czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń i od jakiego dnia, możemy sprawdzić na swoim koncie w eZUS. Jeśli takiego nie posiadamy, warto je założyć. Podobnie jak kontrolujemy konto w banku, warto sprawdzać też swoje konto w ZUS. Widzimy tam nie tylko zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnego, ale też możemy sprawdzić, czy składki za nas odprowadzane są od właściwej podstawy.

Ważne

Dzięki temu, że od wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy o pracę odprowadzane są składki, konto w ZUS już jest zasilane pierwszymi wpłatami. W razie różnych zdarzeń losowych, takich jak choroba, ciąża czy wypadek, można uzyskać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wpłacane kwoty budują również kapitał na przyszłą emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Umowa zlecenie: ulga dla młodych, ale bez poduszki finansowej

Najpopularniejsza forma pracy wakacyjnej – umowa zlecenie – skutkuje w przypadku studentów do 26. roku życia zatrudnieniem bez opłacania jakichkolwiek składek ZUS. Oznacza to wyższą wypłatę „na rękę”, ale też brak prawa do zasiłku chorobowego czy świadczeń powypadkowych. Zwolnienie ze składek obowiązuje od dnia ślubowania do dnia, w którym:

  • uczelnia skreśli daną osobę z listy studentów,
  • student złoży egzamin dyplomowy,
  • student złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, weterynaria).

Wyjątek: Za studenta zostaną zapłacone składki od zlecenia, jeśli umowę zlecenia podpisze z własnym pracodawcą (u którego dorabia także na umowę o pracę) lub jeżeli podpisze umowę zlecenia z innym podmiotem, ale będzie ją wykonywał na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Pułapka „okienka” między licencjatem a magistrem. Osoba , która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem.

Młodzi ludzie często zapominają o przerwie w statusie studenta. Osoba , która obroniła licencjat do dnia rozpoczęcia studiów magisterskich, nie jest studentem. Zachowuje jedynie prawa studenta. W tym okresie umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana, nawet jeśli student ma poniżej 26 lat. Student ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o obronie, a ten musi zgłosić go do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Ważne

Ważne: Statusu studenta w świetle przepisów ZUS nie posiadają doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych.

Umowa o dzieło: zasady dla wszystkich jednakowe

Umowa o dzieło nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla nikogo – ani dla studenta do 26 roku życia, ani dla studenta starszego. Okres ten nie wlicza się do przyszłej emerytury, a pracownikowi nie przysługują świadczenia chorobowe. Co ważne, podobnie jak w przypadku zlecenia, pełne oskładkowanie umowy o dzieło wkracza w momencie, gdy jest ona zawierana z własnym pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz.

To, czy cała pensja trafi do Twojego portfela, czy zasili też konto w ZUS, zależy wyłącznie od formy umowy i statusu studenta. ZUS przypomina, kiedy status studenta daje wyższą wypłatę na rękę, a kiedy nieświadomie oznacza pełne oskładkowanie. Warto znać te zasady!

Źródło: ZUS

Źródło: gazetaprawna.pl

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