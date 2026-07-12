Na konsultowanie projektu rozporządzenia dotyczącego zmian w zakresie rehabilitacji leczniczej podmioty publiczne mają czas do 6 sierpnia.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że dzięki zmianom rehabilitacja ma lepiej odpowiadać na faktyczne potrzeby pacjentów, ułatwić dostęp do świadczenia oraz uporządkować kryteria kierowania chorych do poszczególnych rodzajów rehabilitacji - informuje Rynek Zdrowia.

Co znalazło się w projekcie rozporządzenia?

Resort zdrowia przekonuje, że zmiany będą działać na korzyść pacjentów. Najważniejszą dla nich zmianą ma być wprowadzenie jednolitych kryteriów kwalifikacji na świadczenia rehabilitacyjne. To, na jaką formę terapii zostanie skierowany dany pacjent, będzie zaleć od oceny jego stanu zdrowia na podstawie specjalistycznej skali medycznej, a także Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Co więcej, liczba dni na fizjoterapię ambulatoryjną opłacaną przez NFZ ma zostać zwiększony o połowę - z 10 do 20 dni. Pacjenci z ograniczoną samodzielnością mają też zyskać łatwiejszy dostęp do rehabilitacji domowej. Ta ma być kierowana przede wszystkim do osób, które ze względu na swój stan zdrowia i ograniczenia nie są w stanie dotrzeć na rehabilitację do placówki medycznej.

Zmiany dotkną także fizjoterapii domowej. Pacjenci będą mogli skorzystać z porady fizjoterapeuty, a nie tylko z konsultacji lekarskiej. Nowe uprawnienia zyska też fizjoterapeuta. Będzie mieć możliwość kwalifikowania do określonych zabiegów, ustalania celów leczenia, a także sprawdzania rezultatów prowadzonej terapii - podaje Rynek Zdrowia.

Osoby z chorobami płuc zyskają możliwość rehabilitacji bliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności leczenia wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach.

Zmiany w zakresie rehabilitacji dzieci

Proponowane przez resort zdrowia zmiany mają objąć także rehabilitację osób niepełnoletnich. - Projekt wzmacnia również rehabilitację dziecięcą poprzez wyodrębnienie świadczeń rehabilitacji stacjonarnej dla dzieci - napisano w komunikacie MZ. W ocenie resortu ma to ułatwić kontraktowanie opieki lepiej dostosowanej do potrzeb najmłodszych pacjentów.

Rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.