Gazeta Prawna
Zdrowie

To będzie prawdziwa rewolucja. MZ chce zmienić zasady dotyczące rehabilitacji

Physiotherapist,Helping,An,Older,Woman,Perform,A,Physical,Therapy,Exercise
Resort zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zyskać mają pacjenciShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:50

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało prawdziwą rewolucję w świadczeniach rehabilitacyjnych. Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej trafił już do konsultacji publicznych. Wiadomo, na jakie zmiany muszą się szykować pacjenci.

Skrót artykułu

Na konsultowanie projektu rozporządzenia dotyczącego zmian w zakresie rehabilitacji leczniczej podmioty publiczne mają czas do 6 sierpnia.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że dzięki zmianom rehabilitacja ma lepiej odpowiadać na faktyczne potrzeby pacjentów, ułatwić dostęp do świadczenia oraz uporządkować kryteria kierowania chorych do poszczególnych rodzajów rehabilitacji - informuje Rynek Zdrowia.

Co znalazło się w projekcie rozporządzenia?

Resort zdrowia przekonuje, że zmiany będą działać na korzyść pacjentów. Najważniejszą dla nich zmianą ma być wprowadzenie jednolitych kryteriów kwalifikacji na świadczenia rehabilitacyjne. To, na jaką formę terapii zostanie skierowany dany pacjent, będzie zaleć od oceny jego stanu zdrowia na podstawie specjalistycznej skali medycznej, a także Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Co więcej, liczba dni na fizjoterapię ambulatoryjną opłacaną przez NFZ ma zostać zwiększony o połowę - z 10 do 20 dni. Pacjenci z ograniczoną samodzielnością mają też zyskać łatwiejszy dostęp do rehabilitacji domowej. Ta ma być kierowana przede wszystkim do osób, które ze względu na swój stan zdrowia i ograniczenia nie są w stanie dotrzeć na rehabilitację do placówki medycznej.

Zmiany dotkną także fizjoterapii domowej. Pacjenci będą mogli skorzystać z porady fizjoterapeuty, a nie tylko z konsultacji lekarskiej. Nowe uprawnienia zyska też fizjoterapeuta. Będzie mieć możliwość kwalifikowania do określonych zabiegów, ustalania celów leczenia, a także sprawdzania rezultatów prowadzonej terapii - podaje Rynek Zdrowia.

Osoby z chorobami płuc zyskają możliwość rehabilitacji bliżej miejsca zamieszkania, bez konieczności leczenia wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach.

Zmiany w zakresie rehabilitacji dzieci

Proponowane przez resort zdrowia zmiany mają objąć także rehabilitację osób niepełnoletnich. - Projekt wzmacnia również rehabilitację dziecięcą poprzez wyodrębnienie świadczeń rehabilitacji stacjonarnej dla dzieci - napisano w komunikacie MZ. W ocenie resortu ma to ułatwić kontraktowanie opieki lepiej dostosowanej do potrzeb najmłodszych pacjentów.

Rozporządzenie dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Ministerstwo ZdrowiaNFZrehabilitacjapacjenci

Powiązane

ZUS jeszcze raz przeliczy emerytury
KrajZUS jeszcze raz przeliczy emerytury. Te roczniki zyskają duży zastrzyk comiesięcznej gotówki
Roześmiani seniorzy siedzą na kanapie i się obejmują
ŚwiadczeniaJakie będą szacunkowe podwyżki emerytur w 2027 r.? Przygotowaliśmy wyliczenia [TABELA]
Ten dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań
KrajTen dokument muszą mieć właściciele wszystkich domów i mieszkań. Wlepiają 5 tysięcy złotych kary za jego brak. Ruszyła lawina kontroli

Najważniejsze

Zełenski
ŚwiatTrzęsienie ziemi w Kijowie staje się faktem. Zełenski dymisjonuje premier i zapowiada nowe otwarcie z Polską
Uśmiechnięta kobieta na wózku inwalidzkim trzymająca białą kopertę
ŚwiadczeniaZnaczny stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Kwoty świadczeń, aktualne ulgi i systemowe prawa osób chorych
emeryci, dokumenty
Emerytury i rentyOd 13 lipca ważna zmiana dla emerytów. ZUS zmienia dokumenty, ale nie dla wszystkich
Otwarta stara księga w dłoniach mężczyzny
KrajWybrano 100 najważniejszych książek w dziejach ludzkości. Wśród nich znalazło się dzieło polskiego autora
Uśmiechnięta kobieta z kubkiem w dłoni klika na klawiaturze laptopa
KrajŚwiadczysz usługi na działalności nierejestrowanej? Prawdopodobnie musisz to zgłosić do ZUS
Physiotherapist,Helping,An,Older,Woman,Perform,A,Physical,Therapy,Exercise
ZdrowieTo będzie prawdziwa rewolucja. MZ chce zmienić zasady dotyczące rehabilitacji
Ai Deep Fake
Prawo UEFałszywy głos zadzwoni do rodziny, deepfake pokaże polityka? Od 2 sierpnia zmieniają się zasady