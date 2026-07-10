Według obecnej propozycji rządu emerytury i renty w 2027 r. mają wzrosnąć o co najmniej 3,48 proc. Rząd chce, by wskaźnik waloryzacji uwzględniał 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. To na razie propozycja, a nie pewny wskaźnik. Ostateczna waloryzacja będzie zależała od faktycznych danych o inflacji i płacach.

Jeśli te propozycje wejdą w życie:

najniższa emerytura wzrośnie z 1978,49 zł do 2047,34 zł, czyli o 68,85 zł;

szacowany koszt waloryzacji będzie wynosił około 16,7 mld zł.

Od czego zależy waloryzacja emerytur?

Jak podkreśla Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting, kluczowe, o czym należy pamiętać, jest to, że na poziom waloryzacji emerytur wpływają wskaźniki ekonomiczne i gospodarcze, czyli kwestia inflacji i wzrostu płac z poprzedniego roku. Zatem to właśnie te czynniki ukształtują marcową waloryzację emerytur w 2027 r.

Oto szacunkowe kwoty emerytur w 2027 r. [TABELA]

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie, w którym można odszukać aktualną kwotę swojej emerytury, a następnie sprawdzić, o ile wzrośnie w 2027 r., jeśli prognozy rządu się sprawdzą.

Tabela kwot dla emerytur w obecnej wysokości od 1500 do 3700 zł

Tabela kwot dla emerytur w obecnej wysokości od 3800 do 6200 zł

Przy prognozowanej waloryzacji na poziomie 3,48 proc. emerytura w wysokości 2000 zł brutto wzrosłaby do 2069,60 zł, świadczenie wynoszące 3000 zł brutto - do 3104,40 zł, a emerytura w kwocie 5000 zł brutto po podwyżce wyniosłaby 5174,00 zł. Podane w tabelach kwoty netto mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy, w tym zasad naliczania podatku i innych potrąceń. Należy traktować je zatem jako kwoty szacunkowe.

Kiedy dowiemy się, ile ostatecznie wzrosły emerytury i renty?

Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w lutym 2027 r. Wówczas GUS poda wskaźnik inflacji, a także wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2026 r., dzięki czemu dowiemy się, ile ostatecznie wyniesie waloryzacja.