Rząd chce, by nowe rozwiązanie odciążyło rodziny, które dziś łączą pracę zawodową z codzienną opieką nad starszymi rodzicami. W praktyce bon ma finansować pomoc w domu seniora — od zakupów po organizację wizyt lekarskich.

Bon senioralny 2026 dla seniorów 65+. Kto dostanie świadczenie i jaki obowiązuje próg dochodowy?

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się głównie o wsparciu dla osób po 75. roku życia. Po zmianach przyjętych przez Radę Ministrów 5 maja 2026 r. grupa uprawnionych została rozszerzona. Zgodnie z projektem bon senioralny ma objąć osoby 65+, które mają trudności w codziennym funkcjonowaniu i spełniają kryterium dochodowe.

Projekt przewiduje, że średni miesięczny dochód seniora z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć 3410 zł. Limit ma być później waloryzowany. To jednak dopiero pierwszy filtr. Gmina będzie dodatkowo sprawdzać, czy senior rzeczywiście potrzebuje wsparcia przy codziennych czynnościach. Chodzi m.in. o:

przygotowywanie posiłków,

zakupy,

utrzymanie higieny,

organizację dnia,

kontakt z lekarzem lub urzędem,

pomoc w poruszaniu się.

W praktyce wiele będzie zależało od wywiadu środowiskowego. Urzędnicy ocenią, ile godzin pomocy potrzebuje senior i czy rodzina nie korzysta już z innych form finansowanej opieki.

Przykład Emerytka z niewielkiego miasta otrzymuje 3200 zł świadczenia i mieszka sama. Córka pracuje zawodowo i dojeżdża kilkadziesiąt kilometrów dziennie. W takim przypadku gmina może uznać, że seniorce należy się wsparcie usługowe.

Ile wyniesie bon senioralny 2026? Nawet 2150 zł na usługi opiekuńcze

To właśnie ten element budzi dziś największe zainteresowanie. W pierwotnych założeniach bon senioralny miał mieć wartość do 2150 zł miesięcznie i funkcjonować jako katalog usług opiekuńczych. Ta kwota nadal pojawia się w dokumentach roboczych i analizach dotyczących programu.

Rząd podkreśla jednak, że świadczenie nie będzie klasycznym dodatkiem do emerytury. Senior nie dostanie przelewu na konto. Zamiast tego gmina sfinansuje określone usługi realizowane w miejscu zamieszkania. W katalogu znajdują się m.in.:

pomoc przy przygotowywaniu posiłków,

sprzątanie i podstawowe prace domowe,

pomoc higieniczna,

organizacja wizyt lekarskich,

wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,

aktywizacja ruchowa i społeczna.

Rząd chce w ten sposób ograniczyć sytuacje, w których dzieci lub wnuki rezygnują z pracy, by opiekować się starszym członkiem rodziny.

Bon senioralny 2026 od kiedy? Rząd wskazuje termin składania wniosków

Według obecnych założeń pierwsze wnioski mają być przyjmowane od 1 września 2026 roku. Sam program ma być wdrażany etapami w latach 2026–2028. Na jego realizację państwo planuje przeznaczyć około 1 mld zł:

100 mln zł w 2026 r.,

400 mln zł w 2027 r.,

500 mln zł w 2028 r.

Pierwszeństwo mają dostać gminy, które dziś praktycznie nie świadczą usług opiekuńczych albo pomagają bardzo niewielkiej liczbie seniorów. Chodzi głównie o mniejsze miejscowości i gminy wiejskie.

Kto nie dostanie bonu senioralnego 2026? Lista wyłączeń i zakaz łączenia świadczeń

Projekt przewiduje kilka sytuacji, w których senior straci prawo do wsparcia. Bonu senioralnego nie będzie można łączyć m.in. z:

całodobową opieką w DPS,

pobytem w ZOL lub ZPO,

niektórymi usługami opiekuńczymi finansowanymi z budżetu państwa,

świadczeniem pielęgnacyjnym,

specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Ważne Pojawia się też ważne ograniczenie dotyczące rodziny. Usług w ramach bonu nie będą mogli świadczyć najbliżsi — dzieci, rodzice czy małżonkowie seniora. Państwo chce uniknąć sytuacji, w której świadczenie stanie się dodatkowym transferem gotówki do rodziny.

Bon senioralny 2026 dla rodzin seniorów. Rząd chce zatrzymać opiekunów na rynku pracy

W projekcie bardzo wyraźnie widać jeden cel: utrzymanie aktywności zawodowej osób opiekujących się seniorami. Dlatego w wielu wcześniejszych wersjach dokumentu pojawiały się wymogi dotyczące aktywności zawodowej dzieci lub wnuków składających wniosek. To oznacza, że bon senioralny nie jest projektowany wyłącznie jako pomoc dla seniora. Państwo chce ograniczyć odpływ pracowników z rynku pracy i jednocześnie rozwijać lokalne usługi opiekuńcze. Na zmianach mogą skorzystać również firmy i organizacje świadczące usługi dla osób starszych. Samorządy prawdopodobnie będą zlecać część działań prywatnym podmiotom lub fundacjom.

Bon senioralny odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa. Nowe dane GUS alarmują

Dane demograficzne stają się dla rządu coraz bardziej alarmujące. Według szacunków GUS osoby po 65. roku życia stanowią już około 21 proc. społeczeństwa, a w kolejnych dekadach ten udział będzie szybko rosnąć. Jednocześnie wiele gmin nadal nie oferuje podstawowych usług opiekuńczych. Rządowe dane pokazują, że część samorządów nie świadczy ich wcale, a kolejne pomagają maksymalnie kilku osobom. Dlatego bon senioralny ma być nie tylko świadczeniem społecznym, ale też impulsem do budowy lokalnego rynku usług opiekuńczych.

FAQ. Bon senioralny 2026 — pytania o dochód, wnioski i zasady przyznawania

Czy bon senioralny będzie wypłacany na konto seniora? Nie. Projekt zakłada świadczenie usługowe, a nie gotówkowe. Senior otrzyma pomoc opiekuńczą finansowaną przez gminę. Ile wyniesie bon senioralny w 2026 roku? W dotychczasowych założeniach pojawia się kwota do 2150 zł miesięcznie w formie usług. Ostateczne limity mają zostać doprecyzowane po zakończeniu prac legislacyjnych. Jaki dochód będzie uprawniał do bonu senioralnego? Projekt przewiduje próg 3410 zł średniego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy. Od kiedy będzie można składać wnioski? Według obecnych założeń pierwsze nabory mają ruszyć od 1 września 2026 roku.