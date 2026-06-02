Spadek z długami? Jeden ruch może uratować rodzinny budżet. Jak odrzucić spadek – terminy i procedura

Dlaczego spadek może być pułapką finansową?

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego długi zmarłego nie wygasają – wchodzą w skład spadku i przechodzą na spadkobierców. Co to oznacza w praktyce?

Odziedziczyłeś mieszkanie warte 300 tys. zł, ale zmarły miał kredyt 400 tys. zł? Musisz spłacić 400 tys. zł – także z własnych pieniędzy. Wierzyciel może zająć Twoje wynagrodzenie, oszczędności, nieruchomości – nawet te, które nabyłeś przed śmiercią spadkodawcy. Wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (koszt tylko 100 zł) i przenieść dług na Ciebie – nawet jeśli rodzina nie załatwiła formalności.

Przykład Ojciec zmarł w 2025 roku z długiem w banku 150 tys. zł. Rodzina zignorowała formalności spadkowe. Wierzyciel w 2026 złożył wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku za 100 zł opłaty. Sąd ustalił spadkobierców. Teraz bank ściąga dług od dzieci i żony zmarłego – z ich pensji i kont.

Odrzucenie spadku – najskuteczniejszy sposób ochrony przed długami

Odrzucenie spadku to jedyny pewny sposób, aby w ogóle nie odpowiadać za długi zmarłego.

Skutek odrzucenia: Jesteś traktowany, jakbyś nigdy nie był spadkobiercą. Nie dziedziczysz nic – ani aktywów, ani długów. Wierzyciele nie mogą Cię ścigać.

Dla kogo odrzucenie spadku?

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że zmarły miał więcej długów niż majątku. Jeśli nie chcesz ryzykować odpowiedzialności za nieznane zobowiązania. Jeśli nie zależy Ci na odziedziczeniu konkretnych rzeczy.

Terminy odrzucenia spadku – nie przegap ich! [tabela jak liczyć]

Sytuacja Termin na odrzucenie Od kiedy liczyć Dowiedziałeś się o śmierci i że jesteś spadkobiercą 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się Byłeś powołany do spadku z testamentu, a nie ustawowo 6 miesięcy od ogłoszenia testamentu

Ważne Jeśli przegapisz termin – automatycznie przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to odpowiedzialność ograniczoną do wartości odziedziczonego majątku, ale nie zerową.

Jak odrzucić spadek? Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Sprawdź termin

Policz 6 miesięcy od dnia, gdy dowiedziałeś się o śmierci i o tym, że jesteś spadkobiercą.

Krok 2: Przygotuj dokumenty

Akt zgonu spadkodawcy;

Twój dowód osobisty;

Informacje o innych spadkobiercach (jeśli znasz);

Krok 3: Złóż oświadczenie u notariusza albo w sądzie

Opcja A – Notariusz (szybciej i wygodniej):

Umów wizytę u notariusza;

Notariusz sporządzi protokół z oświadczeniem;

Koszt: ok. 100 zł (taksa notarialna) + wypisy;

Notariusz prześle protokół do sądu spadkowego.

Opcja B – Sąd rejonowy:

Złóż oświadczenie do protokołu w sądzie rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego;

Koszt: 100 zł (opłata sądowa za odebranie oświadczenia).

Krok 4: Zachowaj potwierdzenie

Dostaniesz protokół z datą złożenia oświadczenia – to dowód, że odrzuciłeś spadek w terminie. Uwaga: Odrzucenie jest nieodwołalne. Nie możesz później zmienić zdania i przyjąć spadku.

Małoletni spadkobierca – czy sam odrzuca spadek?

ZOBACZ TAKŻE: Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie dzieci przed dostępem do pornografii w internecie

NIE. Małoletni (osoba poniżej 18. roku życia) nie może samodzielnie odrzucić spadku.

Kto odrzuca spadek za małoletniego? Przedstawiciel ustawowy – zazwyczaj rodzic (oboje rodzice, jeśli oboje mają władzę rodzicielską) lub opiekun prawny.

Wymagana zgoda sądu opiekuńczego: Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego wymaga uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Sąd sprawdza, czy odrzucenie leży w interesie dziecka.

Procedura: Rodzic składa do sądu opiekuńczego wniosek o zgodę na odrzucenie spadku. Dołącza dokumenty: akt zgonu, informacje o majątku i długach zmarłego. Sąd bada, czy odrzucenie jest korzystne dla dziecka. Po uzyskaniu zgody rodzic odrzuca spadek u notariusza/w sądzie w imieniu dziecka.

Alternatywa: Jeżeli obydwoje rodzice są zgodni co do odrzucenia spadku za małoletniego, to można to zrobić u notariusza. Nie może też być wątpliwości co do stanu majątkowego spadku.

Termin? Również wynosi 6 miesięcy, ale biegnie dopiero od momentu odrzucenia spadku przez rodzica. Co istotne, aktualnie jeżeli wybrana została droga sądowa odrzucenia spadku za małoletniego - to termin 6 miesięcy ulega zawieszeniu od dnia złożenia wniosku o odebranie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego

ZOBACZ TAKŻE: Rozwiedziony rodzic w nowym związku. Co z preferencją w PIT?

Co jeśli przegapisz termin? Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli nie odrzucisz spadku w terminie, automatycznie go przyjmujesz. Na szczęście od kilku lat domyślny tryb to przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Co to oznacza, że przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Odpowiadasz za długi tylko do wartości odziedziczonego majątku ;

; Jeśli długi = 400 tys. zł, a majątek = 300 tys. zł, to spłacasz maksymalnie 300 tys. zł.

Jak to działa?

Musisz sporządzić wykaz inwentarza (samodzielnie, oraz złożyć u notariusza lub w sądzie) albo sąd zarządzi spis inwentarza (sporządza komornik). Nie zastaw na siebie pułapki: jeśli celowo pominiesz w wykazie składniki majątku lub podasz fikcyjne długi – tracisz ochronę i odpowiadasz jak przy przyjęciu wprost (całym majątkiem).

Spadek z długami - co zapamiętać? To jest najważniejsze

Spadek z długami to pułapka finansowa – możesz odpowiadać za zobowiązania zmarłego całym swoim majątkiem. Najskuteczniejsza ochrona to odrzucenie spadku w terminie 6 miesięcy. Zwróć uwagę, jak jest on liczony i nie pomyl startu terminu. Wystarczy złożyć oświadczenie u notariusza lub w sądzie. Małoletni nie odrzucają sami – robi to rodzic za zgodą sądu opiekuńczego (choć jest alternatywa dla sądu przy spełnieniu warunków). Jeśli przegapisz termin, automatycznie przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność ograniczona do wartości majątku). Nie czekaj – sprawdź długi i działaj, póki termin nie upłynął i masz kontrolę nad tym, co zrobić.

FAQ – najczęstsze pytania

Czy mogę odrzucić tylko długi, a przyjąć majątek?

Nie. Albo przyjmujesz cały spadek (aktywa + długi), albo odrzucasz wszystko.

Co jeśli nie wiem, czy zmarły miał długi?

Możesz spróbować sprawdzić informacje w instytucjach monitorujących zadłużenie, jak np. w BIG InfoMonitor, KRD, Biurze Informacji Kredytowej. Możesz też odrzucić spadek na wszelki wypadek – jeśli masz wątpliwości, a nie spodziewasz się, że do odziedziczenia jest warty ryzyka majątek.

Ile kosztuje odrzucenie spadku?

U notariusza: ok. 100 zł za odebranie oświadczenia + wypisy. W sądzie: 100 zł.

Czy po odrzuceniu mogę zmienić zdanie?

Nie. Odrzucenie jest co do zasady nieodwołalne, a ewentualne podważenie go polegałoby na wykazywaniu działania pod wpływem wprowadzenia w błąd lub groźby, co jest niezwykle trudne realnie do przeprowadzenia.

Co jeśli wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek?

Spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbowi Państwa (w określonych sytuacjach).

Czy wierzyciel może zmusić mnie do przyjęcia spadku?

Nie. Wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, ale nie może zablokować Twojego prawa do odrzucenia - o ile jeszcze masz na to termin.