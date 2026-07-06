Dla emerytów i rencistów najważniejsze będą teraz trzy pytania: kiedy pieniądze trafią na konto, ile wyniesie czternastka i kto straci część świadczenia przez próg 2900 zł brutto. Resort rodziny wskazuje, że rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu, bo organy rentowe muszą przygotować systemy i organizację wypłat.

14. emerytura 2026. Rząd opublikował projekt aktu prawnego

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Dokument ma datę 1 lipca 2026 r. i został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sam projekt jest krótki, ale jego znaczenie jest duże. W jednym paragrafie wskazuje miesiąc wypłaty, w drugim przewiduje wejście w życie dzień po ogłoszeniu. Rząd korzysta tu z upoważnienia z ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Do tej pory można było mówić o przewidywanym terminie. Teraz jest już projekt aktu prawnego, który przechodzi ścieżkę legislacyjną.

Kiedy wypłata 14. emerytury 2026? Projekt wskazuje miesiąc

Z projektu wynika, że 14. emerytura w 2026 r. ma być wypłacona we wrześniu. Dla większości seniorów oznacza to prosty scenariusz: dodatkowe świadczenie przychodzi razem z regularną emeryturą lub rentą. Jedna osoba dostaje pieniądze wcześniej, inna później, bo ZUS i inne organy rentowe mają różne terminy płatności świadczeń. Projekt nie ustala harmonogramu dziennego. Ustala miesiąc.

14. emerytura 2026. Ile wyniesie i komu zostanie pomniejszona?

Pełna 14. emerytura w 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Najwięcej dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa mechanizm „złotówka za złotówkę” — im wyższe podstawowe świadczenie, tym niższa czternastka.

Najważniejsze kwoty:

1978,49 zł brutto — pełna 14. emerytura w 2026 r.;

— pełna 14. emerytura w 2026 r.; około 1800 zł netto — orientacyjna kwota „na rękę” przy pełnej czternastce;

— orientacyjna kwota „na rękę” przy pełnej czternastce; 2900 zł brutto — próg, do którego przysługuje pełne świadczenie;

— próg, do którego przysługuje pełne świadczenie; powyżej 2900 zł brutto — czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia;

— czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia; 50 zł brutto — minimalna kwota wypłaty;

— minimalna kwota wypłaty; około 4828,49 zł brutto — granica, po której czternastka spada poniżej minimum i nie jest wypłacana.

Przykład Senior z emeryturą 3000 zł brutto przekracza próg o 100 zł, więc jego czternastka spada z 1978,49 zł do 1878,49 zł brutto. Przy emeryturze 4000 zł brutto przekroczenie wynosi już 1100 zł, więc dodatkowe świadczenie maleje do 878,49 zł brutto.

14. emerytura 2026. Kto dostanie dodatkowe świadczenie?

14. emerytura w 2026 r. przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty mają prawo do jednego ze świadczeń wskazanych w ustawie. Ponieważ rząd proponuje wypłatę czternastki we wrześniu, przy ustalaniu prawa do pieniędzy znaczenie będzie miał stan na 31 sierpnia 2026 r.

Czternastkę mogą otrzymać m.in.:

emeryci pobierający emeryturę z ZUS ;

; renciści , w tym osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy;

, w tym osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy; osoby pobierające rentę rodzinną ;

; rolnicy pobierający emerytury i renty z KRUS ;

; emeryci i renciści służb mundurowych ;

; osoby pobierające emerytury wojskowe i wojskowe renty inwalidzkie ;

; osoby uprawnione do innych świadczeń długoterminowych wymienionych w art. 2 ustawy o 14. emeryturze.

Kto wypłaci 14. emeryturę 2026? Nie tylko ZUS

Najczęściej mówi się o ZUS, bo to on wypłaca większość emerytur i rent. Projekt obejmuje jednak szerszy system. W OSR wskazano, że regulacja dotyczy m.in.

ZUS,

KRUS,

wojskowych biur emerytalnych,

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz

Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Łącznie chodzi o 19 organów emerytalno-rentowych. Czternastkę wypłaca seniorowi ten organ, który obsługuje jego podstawowe świadczenie. Rolnik będzie patrzył na KRUS, były funkcjonariusz na właściwy zakład emerytalny, a większość emerytów na ZUS.

14. emerytura 2026. Tabela kwot brutto i szacunkowo netto

Najwięcej pytań budzi próg 2900 zł brutto. Senior z minimalną emeryturą dostaje pełną czternastkę, ale osoba z wyższym świadczeniem może otrzymać mniej. Przy wysokiej emeryturze dodatek może spaść poniżej minimum wypłaty.

Emerytura lub renta brutto 14. emerytura brutto Szacunkowo netto do 2900 zł 1978,49 zł ok. 1800 zł 3000 zł 1878,49 zł ok. 1710 zł 3500 zł 1378,49 zł ok. 1250 zł 4000 zł 878,49 zł ok. 800 zł 4500 zł 378,49 zł ok. 345 zł ok. 4828,49 zł i więcej poniżej 50 zł 0 zł

Granica wynika z prostego działania: 2900 zł + 1928,49 zł = 4828,49 zł. Kwota 1928,49 zł to pełna czternastka pomniejszona o minimalną wypłatę 50 zł. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” świadczenie spada poniżej 50 zł, czternastka nie przysługuje.

Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę 2026?

Nie. Czternastka jest wypłacana z urzędu, razem z emeryturą lub rentą. Senior nie musi składać osobnego formularza, odwiedzać placówki ani wysyłać wniosku przez PUE ZUS. To ważne zwłaszcza dla osób starszych, które obawiają się, że przegapią termin. W przypadku czternastki decyduje prawo do świadczenia i wysokość emerytury lub renty, a nie aktywność samego emeryta. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, powinien sprawdzić przede wszystkim kwotę brutto swojego świadczenia i to, czy nie przekracza progu 2900 zł. To od tej granicy zaczyna się pomniejszanie wypłaty.

Dlaczego projekt pojawia się już teraz?

Resort tłumaczy, że organy rentowe muszą przygotować zadania i prace związane z wypłatą czternastki. Projekt przewiduje też wpływ na systemy teleinformatyczne ZUS i innych organów właściwych do wypłaty świadczenia. To pokazuje zaplecze całej operacji. Czternastka dla seniora jest jednym przelewem, ale po stronie państwa oznacza przygotowanie danych, systemów, terminów, oznaczeń wypłat i obsługi milionów świadczeniobiorców. Projekt ma trafić do krótkich, 7-dniowych uzgodnień międzyresortowych oraz do 21-dniowego opiniowania przez partnerów społecznych. Wśród opiniujących są m.in. centrale związkowe, organizacje pracodawców, ZUS, KRUS i Polski Związek Emerytów i Rencistów.