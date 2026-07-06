Rząd opublikował projekt rozporządzenia, które wskazuje miesiąc wypłaty 14. emerytury w 2026 r. To pierwszy formalny dokument w tej sprawie, a nie tylko medialne przewidywania. Projekt jest obecnie na etapie opiniowania, więc seniorzy dostają sygnał, że przygotowania do wypłaty dodatkowego świadczenia już ruszają.
Dla emerytów i rencistów najważniejsze będą teraz trzy pytania: kiedy pieniądze trafią na konto, ile wyniesie czternastka i kto straci część świadczenia przez próg 2900 zł brutto. Resort rodziny wskazuje, że rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu, bo organy rentowe muszą przygotować systemy i organizację wypłat.
14. emerytura 2026. Rząd opublikował projekt aktu prawnego
Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. Dokument ma datę 1 lipca 2026 r. i został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Sam projekt jest krótki, ale jego znaczenie jest duże. W jednym paragrafie wskazuje miesiąc wypłaty, w drugim przewiduje wejście w życie dzień po ogłoszeniu. Rząd korzysta tu z upoważnienia z ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Do tej pory można było mówić o przewidywanym terminie. Teraz jest już projekt aktu prawnego, który przechodzi ścieżkę legislacyjną.
Kiedy wypłata 14. emerytury 2026? Projekt wskazuje miesiąc
Z projektu wynika, że 14. emerytura w 2026 r. ma być wypłacona we wrześniu. Dla większości seniorów oznacza to prosty scenariusz: dodatkowe świadczenie przychodzi razem z regularną emeryturą lub rentą. Jedna osoba dostaje pieniądze wcześniej, inna później, bo ZUS i inne organy rentowe mają różne terminy płatności świadczeń. Projekt nie ustala harmonogramu dziennego. Ustala miesiąc.
14. emerytura 2026. Ile wyniesie i komu zostanie pomniejszona?
Pełna 14. emerytura w 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto, czyli tyle, ile najniższa emerytura po marcowej waloryzacji. Najwięcej dostaną osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu działa mechanizm „złotówka za złotówkę” — im wyższe podstawowe świadczenie, tym niższa czternastka.
Najważniejsze kwoty:
- 1978,49 zł brutto — pełna 14. emerytura w 2026 r.;
- około 1800 zł netto — orientacyjna kwota „na rękę” przy pełnej czternastce;
- 2900 zł brutto — próg, do którego przysługuje pełne świadczenie;
- powyżej 2900 zł brutto — czternastka jest pomniejszana o kwotę przekroczenia;
- 50 zł brutto — minimalna kwota wypłaty;
- około 4828,49 zł brutto — granica, po której czternastka spada poniżej minimum i nie jest wypłacana.
Przykład
Senior z emeryturą 3000 zł brutto przekracza próg o 100 zł, więc jego czternastka spada z 1978,49 zł do 1878,49 zł brutto. Przy emeryturze 4000 zł brutto przekroczenie wynosi już 1100 zł, więc dodatkowe świadczenie maleje do 878,49 zł brutto.
14. emerytura 2026. Kto dostanie dodatkowe świadczenie?
14. emerytura w 2026 r. przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty mają prawo do jednego ze świadczeń wskazanych w ustawie. Ponieważ rząd proponuje wypłatę czternastki we wrześniu, przy ustalaniu prawa do pieniędzy znaczenie będzie miał stan na 31 sierpnia 2026 r.
Czternastkę mogą otrzymać m.in.:
- emeryci pobierający emeryturę z ZUS;
- renciści, w tym osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy;
- osoby pobierające rentę rodzinną;
- rolnicy pobierający emerytury i renty z KRUS;
- emeryci i renciści służb mundurowych;
- osoby pobierające emerytury wojskowe i wojskowe renty inwalidzkie;
- osoby uprawnione do innych świadczeń długoterminowych wymienionych w art. 2 ustawy o 14. emeryturze.
Kto wypłaci 14. emeryturę 2026? Nie tylko ZUS
Najczęściej mówi się o ZUS, bo to on wypłaca większość emerytur i rent. Projekt obejmuje jednak szerszy system. W OSR wskazano, że regulacja dotyczy m.in.
- ZUS,
- KRUS,
- wojskowych biur emerytalnych,
- Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA oraz
- Biura Emerytalnego Służby Więziennej.
Łącznie chodzi o 19 organów emerytalno-rentowych. Czternastkę wypłaca seniorowi ten organ, który obsługuje jego podstawowe świadczenie. Rolnik będzie patrzył na KRUS, były funkcjonariusz na właściwy zakład emerytalny, a większość emerytów na ZUS.
14. emerytura 2026. Tabela kwot brutto i szacunkowo netto
Najwięcej pytań budzi próg 2900 zł brutto. Senior z minimalną emeryturą dostaje pełną czternastkę, ale osoba z wyższym świadczeniem może otrzymać mniej. Przy wysokiej emeryturze dodatek może spaść poniżej minimum wypłaty.
Emerytura lub renta brutto
14. emerytura brutto
Szacunkowo netto
do 2900 zł
1978,49 zł
ok. 1800 zł
3000 zł
1878,49 zł
ok. 1710 zł
3500 zł
1378,49 zł
ok. 1250 zł
4000 zł
878,49 zł
ok. 800 zł
4500 zł
378,49 zł
ok. 345 zł
ok. 4828,49 zł i więcej
poniżej 50 zł
0 zł
Granica wynika z prostego działania: 2900 zł + 1928,49 zł = 4828,49 zł. Kwota 1928,49 zł to pełna czternastka pomniejszona o minimalną wypłatę 50 zł. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” świadczenie spada poniżej 50 zł, czternastka nie przysługuje.
Czy trzeba składać wniosek o 14. emeryturę 2026?
Nie. Czternastka jest wypłacana z urzędu, razem z emeryturą lub rentą. Senior nie musi składać osobnego formularza, odwiedzać placówki ani wysyłać wniosku przez PUE ZUS. To ważne zwłaszcza dla osób starszych, które obawiają się, że przegapią termin. W przypadku czternastki decyduje prawo do świadczenia i wysokość emerytury lub renty, a nie aktywność samego emeryta. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, powinien sprawdzić przede wszystkim kwotę brutto swojego świadczenia i to, czy nie przekracza progu 2900 zł. To od tej granicy zaczyna się pomniejszanie wypłaty.
Dlaczego projekt pojawia się już teraz?
Resort tłumaczy, że organy rentowe muszą przygotować zadania i prace związane z wypłatą czternastki. Projekt przewiduje też wpływ na systemy teleinformatyczne ZUS i innych organów właściwych do wypłaty świadczenia. To pokazuje zaplecze całej operacji. Czternastka dla seniora jest jednym przelewem, ale po stronie państwa oznacza przygotowanie danych, systemów, terminów, oznaczeń wypłat i obsługi milionów świadczeniobiorców. Projekt ma trafić do krótkich, 7-dniowych uzgodnień międzyresortowych oraz do 21-dniowego opiniowania przez partnerów społecznych. Wśród opiniujących są m.in. centrale związkowe, organizacje pracodawców, ZUS, KRUS i Polski Związek Emerytów i Rencistów.
Podstawa prawna
- Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2026 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.
- Ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
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