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Polska wsparła Ukrainę sprzętem za 1,55 mld zł. Wśród donacji pociski Patriot

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Koszt donacji dla Ukrainy od 2024 do obecnego momentu to 1,55 mld zł,Shutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:41

Od początku 2024 roku Polska przeznaczyła na wsparcie Ukrainy 1,55 mld zł – poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, wśród przekazanego uzbrojenia znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, a wartość tej pomocy stanowi około 9,4 proc. wszystkich dotychczasowych donacji przekazanych Ukrainie.

Szef MON na poniedziałkowej konferencji wśród przekazanych Ukrainie środków od 2024 roku wymienił: pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot, bezpilotowy system „Scan Eagle”, pociski rakietowe, bomby lotnicze, przeciwpancerne pociski kierowane, pociski od granatników, aparaturę, osprzęt i części zamienne do techniki lotniczej i pancernej oraz systemów przeciwlotniczych „NEWA”, a także: amunicję czołgową, artyleryjską i moździerzową oraz wyposażenie indywidualne żołnierza.

Jak podkreślił, koszt donacji dla Ukrainy od 2024 do obecnego momentu to 1,55 mld zł, co stanowi około 9,4 proc. udziału wszystkich donacji na rzecz Ukrainy. Kosiniak-Kamysz podkreślał, że decyzje o przekazaniu wyposażenia Ukrainie poprzedzane są analizą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i nigdy nie zapadają bez wiedzy żołnierzy. - Żadna z donacji nie odbywa się bez rozmowy z wojskowymi. Tak naprawdę to od żołnierzy Wojska Polskiego zależy to, co możemy przekazać - zaznaczył.

- Wszystkie (donacje - przyp. PAP) wynikają również bardzo często z sojuszniczych zobowiązań. Polska należy do grupy UDCG (Ukraine Defense Contact Group), to są państwa koalicji wspierającej Ukrainę. Jest tam aktywna, jest przewodniczącą ważnej grupy zdolności opancerzonych. To są zarówno czołgi, jak i pojazdy opancerzone, które zostały przekazane. Polska tutaj była wielkim donatorem w tym obszarze. Więc pomoc dla Ukrainy jest też zobowiązaniem NATO-wskim - dodał. (PAP)

Źródło: PAP

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MONUkrainapomoc Ukrainie

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