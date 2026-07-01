Nie każdy jednak zobaczy na koncie taką samą kwotę. Wysokość podwyżki zależy od obu pobieranych świadczeń oraz ustawowego limitu wypłat. Wyjaśniamy, kto zyska najwięcej i kiedy wyższe pieniądze trafią do seniorów.

Renta wdowia od 1 stycznia 2027. Co zmienią nowe przepisy i kto zyska?

Od połowy 2025 r. wdowy i wdowcy mogą łączyć własną emeryturę lub rentę z częścią renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązuje zasada, zgodnie z którą wypłacane jest 100 proc. jednego świadczenia oraz 15 proc. drugiego. Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. Właśnie ta zmiana sprawi, że miesięczne przelewy z ZUS będą wyższe.

Przepisy nie zmieniają sposobu wyboru świadczenia głównego. Nadal będzie można pobierać:

100 proc. własnej emerytury i 25 proc. renty rodzinnej , albo

, albo 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia.

To rozwiązanie ma poprawić sytuację finansową osób, które po śmierci współmałżonka utrzymują się z jednego gospodarstwa domowego.

Renta wdowia 2027. O ile wzrosną świadczenia? Przykładowe wyliczenia

Największe zainteresowanie budzą konkretne kwoty. Im wyższe oba świadczenia, tym większa korzyść z podniesienia udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc.

Przykładowe wyliczenia renty wdowiej od 2027 roku

Obecnie Od 2027 r. Wzrost 2300 zł 2494 zł ok. 194 zł 2837 zł 3062 zł ok. 225 zł 3700 zł 4000 zł ok. 300 zł 5100 zł 5500 zł ok. 400 zł

Ostateczna wysokość świadczenia będzie zależała od indywidualnych wyliczeń ZUS. Nie każda osoba otrzyma maksymalny wzrost, ponieważ przepisy przewidują również limit łącznej wypłaty.

Limit renty wdowiej. Kiedy ZUS obniży wysokość świadczenia?

Nowe przepisy nie znoszą górnego ograniczenia dla renty wdowiej. Nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Obecnie oznacza to limit wynoszący 5935,47 zł brutto, choć od marca 2027 r. jego wysokość zmieni się wraz z waloryzacją minimalnej emerytury. Dla większości emerytów ograniczenie nie będzie miało znaczenia, jednak osoby pobierające wyższe świadczenia powinny pamiętać, że przekroczenie limitu zmniejszy kwotę wypłaty.

Czy trzeba składać nowy wniosek o rentę wdowią? ZUS przeliczy świadczenia automatycznie

Jedną z najważniejszych informacji jest sposób wprowadzenia zmian. Osoby, które już mają przyznaną rentę wdowią, nie będą musiały ponownie odwiedzać placówki ZUS ani składać nowego formularza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeliczy świadczenia zgodnie z nowymi przepisami. Wyższe kwoty mają pojawić się od pierwszych terminów wypłat przypadających po 1 stycznia 2027 roku. Dzięki temu seniorzy nie ryzykują utraty podwyżki z powodu niedopełnienia formalności.

Przykład. Ile wyniesie renta wdowia po zmianach?

Pani Anna pobiera 3500 zł emerytury, a po śmierci męża przysługuje jej również renta rodzinna. Obecnie otrzymuje pełną emeryturę oraz 15 proc. renty rodzinnej. Od stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc., dlatego miesięczna wypłata będzie wyższa bez konieczności składania kolejnego wniosku. Dokładna kwota zależy od wysokości renty rodzinnej oraz obowiązującego limitu.

Kto zyska najwięcej na zmianach w rencie wdowiej?

Podwyższenie udziału drugiego świadczenia do 25 proc. oznacza, że renta wdowia zacznie pełnić większą rolę jako wsparcie finansowe dla osób, które po śmierci małżonka utrzymują gospodarstwo domowe z jednego źródła dochodu. Dla części seniorów będzie to wzrost o kilkaset złotych miesięcznie, dla innych – kilkadziesiąt lub nieco ponad sto złotych. W każdym przypadku nowe przepisy zwiększą wysokość wypłat względem obecnych zasad.

Renta wdowia 2027 – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy trzeba ponownie składać wniosek do ZUS o przeliczenie renty wdowiej? Nie. Jeżeli renta wdowia została już przyznana, ZUS ma przeliczyć świadczenie automatycznie. Od kiedy obowiązują wyższe wypłaty renty wdowiej? Nowe zasady mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Czy każdy dostanie 400 zł więcej z ZUS? Nie. Wysokość podwyżki zależy od wysokości obu świadczeń oraz ustawowego limitu. Czy limit wypłat nadal obowiązuje? Tak. Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć ustawowego limitu określonego w przepisach.