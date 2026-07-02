Terminy wypłat emerytur w lipcu 2026. Dlaczego ZUS wypłaci pieniądze wcześniej?

Każdy emeryt i rencista ma wyznaczony stały termin wypłaty świadczenia. Gdy przypada on w sobotę, niedzielę lub święto, ZUS przekazuje pieniądze wcześniej, jeszcze przed dniem wolnym. Dzięki temu seniorzy nie muszą czekać na przelew do kolejnego dnia roboczego. W lipcu 2026 r. taka sytuacja zdarzy się dwa razy.

Osoby z terminem wypłaty przypadającym na 5 lipca dostaną emeryturę już 3 lipca. Seniorzy otrzymujący świadczenie 25. dnia miesiąca zobaczą pieniądze na koncie 24 lipca.

Dwie emerytury w lipcu 2026. Kto dostanie dwa przelewy z ZUS?

Największe zainteresowanie budzi jednak inna grupa świadczeniobiorców. Chodzi o osoby, których stały termin wypłaty przypada pierwszego dnia miesiąca, czyli o grupą około miliona seniorów. Dla nich lipiec zakończy się drugim przelewem z ZUS. Powód znów jest bardzo prosty. 1 sierpnia 2026 r. przypada w sobotę. Oznacza to, że sierpniowa emerytura nie może zostać przekazana dopiero w poniedziałek 3 sierpnia. ZUS wypłaci ją wcześniej – 31 lipca, czyli jeszcze przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Efekt jest łatwy do zauważenia na koncie bankowym. Senior otrzyma:

pierwszą wypłatę 1 lipca ,

, kolejną wypłatę 31 lipca.

Na rachunku bankowym pojawią się więc dwa przelewy z ZUS w odstępie trzydziestu dni, choć drugi z nich jest już świadczeniem należnym za sierpień. To rozwiązanie nie oznacza przyznania dodatkowej emerytury ani żadnego nowego dodatku. Łączna liczba wypłat w skali roku pozostaje taka sama.

Harmonogram wypłat emerytur ZUS w lipcu 2026. Kiedy ZUS przeleje pieniądze?

Nie wszyscy emeryci odczują zmiany. Większość terminów pozostaje bez zmian, jednak dwie grupy świadczeniobiorców otrzymają pieniądze wcześniej.

Termin z decyzji ZUS Faktyczna wypłata 1 lipca 1 lipca 5 lipca 3 lipca (piątek) 6 lipca 6 lipca 10 lipca 10 lipca 15 lipca 15 lipca 20 lipca 20 lipca 25 lipca 24 lipca (piątek) 1 sierpnia 31 lipca (dla osób z terminem 1. dnia miesiąca)

Największą zmianę zauważą właśnie osoby z pierwszym terminem płatności. To one jako jedyne zobaczą w lipcu dwa wpływy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Terminy wypłat emerytur KRUS w lipcu 2026. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

Zmiany nie dotyczą wyłącznie świadczeń wypłacanych przez ZUS. Z podobnym wyzwaniem mierzy się również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która także dostosowuje harmonogram do układu kalendarza. KRUS realizuje wypłaty w sześciu stałych terminach: 7., 8., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. W lipcu zdecydowana większość z nich pozostaje bez zmian. Wyjątkiem jest ostatni termin.

Rolnicy, którzy zwykle otrzymują emeryturę 25. dnia miesiąca, zobaczą pieniądze na koncie już 24 lipca, ponieważ 25 lipca przypada w sobotę. Pozostałe wypłaty odbędą się zgodnie z harmonogramem:

7 lipca – bez zmian,

– bez zmian, 8 lipca – bez zmian,

– bez zmian, 10 lipca – bez zmian,

– bez zmian, 15 lipca – bez zmian,

– bez zmian, 20 lipca – bez zmian,

– bez zmian, 24 lipca – wcześniejsza wypłata zamiast 25 lipca.

Mechanizm jest identyczny jak w ZUS. KRUS również przekazuje świadczenia przed dniem wolnym od pracy, aby pieniądze trafiły do świadczeniobiorców jeszcze przed weekendem.

Czy wcześniejsza wypłata emerytury zmienia wysokość świadczenia?

Odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Zmianie ulega wyłącznie termin przekazania świadczenia, a nie jego wysokość. Emeryt otrzymuje dokładnie taką samą kwotę, jaka wynika z decyzji o przyznaniu świadczenia oraz z marcowej waloryzacji. Nie zmieniają się także:

sposób naliczania zaliczki na podatek,

wysokość składki zdrowotnej,

potrącenia komornicze,

ewentualne potrącenia za pobyt w domu pomocy społecznej czy opłaty alimentacyjne.

W praktyce senior widzi jedynie wcześniejszą datę wpływu pieniędzy na rachunku bankowym lub wcześniejszą wizytę listonosza.

Czy trzeba składać wniosek o wcześniejszą wypłatę emerytury?

Nie. To jedna z najprostszych procedur realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Senior:

nie składa żadnego wniosku ,

, nie kontaktuje się z ZUS ,

, nie zmienia numeru rachunku ,

, nie podpisuje żadnych dokumentów.

Przesunięcie terminu następuje automatycznie. Tak samo wygląda sytuacja w KRUS. Instytucja samodzielnie dostosowuje harmonogram do dni wolnych od pracy.

Dlaczego ZUS wypłaca emerytury przed weekendem? Wyjaśniamy zasady

Powód jest bardzo praktyczny. Emerytura dla wielu osób pozostaje jedynym źródłem utrzymania. Opóźnienie wypłaty nawet o dwa lub trzy dni mogłoby oznaczać problemy z opłaceniem czynszu, zakupem leków czy rachunków. Dlatego od lat obowiązuje zasada, zgodnie z którą świadczenie trafia do emeryta najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin wypłaty. Rozwiązanie sprawdza się niezależnie od tego, czy pieniądze trafiają:

na konto bankowe,

przekazem pocztowym,

za pośrednictwem listonosza.

Warto jednak pamiętać, że choć ZUS zleca przelew wcześniej, dokładna godzina zaksięgowania środków zależy również od banku. W zdecydowanej większości przypadków pieniądze pojawiają się jednak tego samego dnia.