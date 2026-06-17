Wysokość, ale i samo otrzymanie „czternastki” uzależnione jest od kilku czynników, m.in. od limitu dochodów. Wielu emerytów zastanawia się, czy musi składać wniosek do ZUS i udokumentować swoje dochody, aby otrzymać świadczenie.

Jak przyznawana jest 14. emerytura z ZUS?

Czternasta emerytura, nazywana potocznie „czternastką”, przyznawana jest z urzędu na podstawie decyzji. Nie ma więc potrzeby składania jakichkolwiek wniosków do ZUS. Tak, jak w latach ubiegłych ZUS wypłaci ją bowiem automatycznie wszystkim podmiotom, które spełniają warunki przewidziane dla tego dodatkowego świadczenia.

Kiedy spodziewać się wypłaty? Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie wypłacane jest w miesiącu określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów, które wydawane jest najpóźniej do 31 października danego roku. W 2026 roku nie zostało ono jeszcze opublikowane, ale oficjalne komunikaty wskazują, że wypłaty 14. emerytur zostaną uruchomione we wrześniu i dołączone do wrześniowych przelewów należnych świadczeń.

Kto otrzyma 14. emeryturę w 2026 roku?

Prawo do 14. emerytury mają osoby, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty pobierają jedno ze świadczeń enumeratywnie wymienionych w art. 2 ustawy o kolejnym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Są to m.in. emerytury, ale także:

• renty;

• renty z tytułu niezdolności do pracy;

• renty socjalne;

• świadczenia i zasiłki przedemerytalne;

• świadczenia kompensacyjne nauczycieli;

• rodzicielskie świadczenia uzupełniające;

• renty rodzinne.

A zatem wbrew powszechnej opinii, czternastka to świadczenie nie tylko dla emerytów, ale też innych, znacznie młodszych osób, które z powodów określonych w przepisach szczególnych mają prawo do świadczeń od państwa.

Wysokość pobieranych świadczeń ma znaczenie dla wysokości 14. emerytury

Nie wszystkie osoby uprawnione do otrzymania 14. emerytury dostaną taki sam przelew. Ci, których świadczenia (emerytura, renta, świadczenie kompensacyjne itd.) nie przekraczają 2900 zł brutto, otrzymają kwotę najniższej emerytury obowiązującej od dnia 1 marca. We wrześniu mogą zatem spodziewać się dodatkowych 1978,49 zł brutto, czyli od około 1500 do 1600 zł netto (dokładna kwota netto zależy od dodatkowych odprowadzanych do ZUS i US składek).

W razie, gdy uprawniony do 14. emerytury pobiera świadczenia w wysokości przekraczającej 2900 zł brutto, wówczas w grę wchodzi zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona tyle, że nie traci on prawa do czternastki, ale należne mu świadczenie dodatkowe jest pomniejszane o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia a kwotą 2900 zł. Jeżeli zatem wysokość pobieranych świadczeń jest większa o 100 zł od kwoty limitu 2900 zł, to 14. emerytura wyniesie 1878,49 zł brutto.

Komu ZUS nie wypłaci 14. emerytury?

Ustawodawca wprowadził ograniczenie wypłaty 14. emerytury i zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli bowiem kwota dodatkowego świadczenia obliczanego zgodnie z tą zasadą będzie niższa niż 50 zł, wówczas czternastka nie jest przyznawana. Co to oznacza? Uprawnieni, którzy otrzymują świadczenia w wysokości 4828,49 brutto i więcej nie dostaną przelewu z 14. emeryturą od ZUS.

Jest jeszcze jedna grupa podmiotów, które nie otrzymają 14. emerytury, nawet jeśli wysokość należnych świadczeń nie przekracza 4828,49 zł brutto. Są to osoby, którym prawo do emerytury, renty, świadczeń przedemerytalnych i innych określonych w art. 2 ustawy zostało zawieszone np. z powodu dodatkowych dochodów.

Trzeba także pamiętać, że czternastki nie otrzymują sędziowie w stanie spoczynku, którzy pobierają uposażenie, a nie emeryturę z ZUS. Analogicznie wyłączenie dotyczy prokuratorów w stanie spoczynku.