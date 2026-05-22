Strata pracy u 50+. Świadczenia tylko dla osób w tym wieku [Wykaz świadczeń dedykowanych]

Wykaz świadczeń dostępnych dla wszystkich bezrobotnych

W tej kategorii osoby powyżej 50 roku życia, rejestrując się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, mogą uzyskać wsparcie w powrocie na rynek pracy i skorzystać z dostępnych form pomocy, w tym z:

— bonu na zasiedlenie;

— stażu;

— pakietu aktywizacyjnego, umożliwiającego łączenie kilku form pomocy oferowanej

— w urzędzie pracy, kierowanych do jednego bezrobotnego, wobec którego niezbędne jest zastosowanie kompleksowego wsparcia;

— sfinansowania wybranego szkolenia;

— bonu na kształcenie ustawiczne - w jego ramach powiatowy urząd pracy pokryje należność dla instytucji szkoleniowej za realizację jednego lub kilku szkoleń, lub należność dla instytucji realizującej studia podyplomowe, a także koszty potwierdzenia nabycia wiedzy i umiejętności bądź koszty uzyskania dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy i umiejętności.

Świadczenia dedykowane dla

Wykaz świadczeń dedykowanych dla osób w wieku 50+po utracie pracy

Są tu:

wymienić można:

— dłuższy okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych - 365 dni w przypadku bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;

— pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy;

— dofinansowanie dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, przez okres 12 miesięcy (jeżeli bezrobotny ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat); dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy wynosi maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie;

— zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych.

Powyższy pakiet uzupełnia jeszcze oferta szkoleniowa.

Pracodawcy zatrudniający osoby w wieku powyżej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni) są całkowicie zwolnieni z obowiązku odprowadzania za nie składek na te fundusze. Przedsiębiorca może ponadto otrzymać dofinansowanie za zatrudnienie - zarejestrowanej jako poszukująca pracy – osoby, która osiągnęła wiek emerytalny.

Aktualnie rząd nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych, odrębnych instrumentów zachęcających pracodawców do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia, takich jak ulgi czy preferencje w zamówieniach publicznych. Jednocześnie nie wyklucza się podjęcia takich działań w przyszłości, w zależności od wyników prowadzonych analiz oraz sytuacji na rynku pracy.

Podstawy prawne