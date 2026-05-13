Nie chodzi jednak o pieniądze dla wszystkich. O wysokości świadczenia zdecydują wiek, staż pracy i sposób zakończenia zatrudnienia. Wielu bezrobotnych może się też zdziwić, gdy urząd pracy odmówi wypłaty albo opóźni przelew nawet o 90 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych 2026 od 1 czerwca. Kto dostanie 2140 zł po 50. roku życia?

Największe zmiany obejmą osoby, które ukończyły 50 lat i mają odpowiednio długi staż pracy. Od czerwca 2026 r. taka grupa otrzyma zasiłek wyższy niż standardowy, bo przepisy przewidują dla niej świadczenie w wysokości 120 proc. podstawowego zasiłku. Nowe stawki wyglądają następująco:

2140,68 zł brutto miesięcznie — przez pierwsze 90 dni,

— przez pierwsze 90 dni, 1681,06 zł brutto miesięcznie — po upływie trzech miesięcy.

Warunek jest jednak bardzo konkretny. Trzeba mieć co najmniej:

ukończone 50 lat ,

, 20 lat stażu pracy ,

, minimum 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy ,

, odprowadzane składki na Fundusz Pracy.

Dla porównania osoby z krótszym stażem dostaną standardowy zasiłek, czyli:

1783,90 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące,

przez pierwsze trzy miesiące, 1400,90 zł brutto później.

Różnica robi się szczególnie odczuwalna wtedy, gdy ktoś po likwidacji zakładu pracy przez wiele miesięcy nie może wrócić na rynek. W wielu powiatach osoby po 50. roku życia odpowiadają dziś za dużą część długotrwale bezrobotnych.

Urząd pracy może wstrzymać zasiłek. Te dokumenty są obowiązkowe w 2026 roku

Sam wiek nie wystarczy. Urzędy pracy bardzo dokładnie sprawdzają historię zatrudnienia i dokumentację składkową. Problem pojawia się często wtedy, gdy ktoś pracował na krótkich umowach, miał przerwy w zatrudnieniu albo nie zgromadził kompletu świadectw pracy. Do rejestracji zwykle potrzebne są:

świadectwa pracy,

dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,

informacje o składkach,

dokument tożsamości.

Rejestracji można dokonać online albo bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy. Osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, często muszą dodatkowo potwierdzać okresy opłacania składek. Szczególne znaczenie ma również sposób rozwiązania umowy. Urząd pracy analizuje, czy pracownik sam nie zrezygnował z etatu bez ważnej przyczyny.

Kto straci zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku? Urząd może opóźnić wypłatę nawet o 90 dni

Wielu bezrobotnych dowiaduje się o ograniczeniach dopiero po złożeniu dokumentów. Zasiłek nie działa automatycznie jak stały transfer po utracie pracy. Problemy mogą mieć między innymi osoby:

zwolnione dyscyplinarnie,

które same wypowiedziały umowę krótko przed rejestracją,

odmawiające ofert pracy lub szkoleń,

niestawiające się na obowiązkowe wizyty,

ukrywające dodatkowe dochody.

Ważne W części przypadków urząd pracy może opóźnić wypłatę świadczenia nawet o trzy miesiące. Dotyczy to zwłaszcza osób, które same rozwiązały umowę albo podpisały porozumienie stron bez wyraźnego uzasadnienia.

Pracodawcy dostaną nawet 28 tys. zł za zatrudnienie osoby 50+. Są nowe warunki dopłat

Zmiany obejmują również przedsiębiorców. Państwo chce zachęcić firmy do zatrudniania starszych pracowników i dlatego przewidziano specjalne dopłaty do wynagrodzeń. Pracodawca może dostać:

2403 zł miesięcznie dopłaty,

dopłaty, maksymalnie przez 12 miesięcy ,

, czyli nawet 28 836 zł rocznie na jednego pracownika.

Kwota odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2026 roku. Warunki są jednak restrykcyjne. Firma musi utrzymać zatrudnienie jeszcze przez kolejne sześć miesięcy po zakończeniu dopłat. Jeśli etat zniknie wcześniej, urząd może zażądać zwrotu wsparcia razem z odsetkami. Refundacja obejmuje wyłącznie osoby:

zarejestrowane jako bezrobotne,

które ukończyły 50 lat,

ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego.

Przepisy blokują też fikcyjne zwolnienia i ponowne zatrudnianie tych samych osób wyłącznie dla uzyskania dopłat.

Osoby 50+ dostaną specjalne przywileje w urzędach pracy. Chodzi o kursy i staże

Nowe przepisy przewidują dodatkowe formy aktywizacji dla starszych bezrobotnych. Chodzi o sytuacje, gdy sam zasiłek nie wystarcza do powrotu na rynek pracy. Osoby 50+ mają mieć pierwszeństwo między innymi do:

kursów zawodowych,

staży,

doradztwa zawodowego,

wsparcia psychologicznego,

programów przekwalifikowania.

Dla części osób może to być szansa na całkowitą zmianę branży. Coraz częściej urzędy pracy kierują starszych pracowników na kursy związane z logistyką, administracją czy opieką senioralną, bo właśnie tam najłatwiej dziś znaleźć zatrudnienie.

Od 1 czerwca 2026 zmieniają się zasady dla bezrobotnych 50+. Zasiłek nawet przez rok

Zmiany wynikają z nowych przepisów dotyczących rynku pracy i służb zatrudnienia. Rząd argumentuje, że starsi pracownicy znacznie dłużej szukają pracy, a jednocześnie szybciej wypadają z rynku po zwolnieniach grupowych czy likwidacji firm. Szczególnie istotny jest jeszcze jeden element: część osób po 50. roku życia będzie mogła pobierać zasiłek nawet przez 365 dni, czyli dwa razy dłużej niż standardowo.