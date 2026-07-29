28 lipca 2026 r. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 23 lipca 2026 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 r. Obwieszczenie nie oznacza automatycznej podwyżki podatku od nieruchomości. Określa jedynie maksymalne stawki, których gminy nie mogą przekroczyć przy ustalaniu wysokości podatków i opłat lokalnych.

To rady gmin zdecydują, jakie stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2027 r. Mogą pozostawić dotychczasowe kwoty, obniżyć je albo podnieść, ale wyłącznie do wysokości określonej w obwieszczeniu. W praktyce wiele gmin ustala stawki podatku od nieruchomości na poziomie maksymalnych limitów określonych przez ministra.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2027 r. O ile wzrosną limity dla mieszkań, domów i firm?

W porównaniu z 2026 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o około 2,7 - 3,9 proc., w zależności od rodzaju nieruchomości. Maksymalna stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 1,45 zł do 1,49 zł za 1 m², natomiast od gruntów pozostałych - z 0,77 zł do 0,80 zł za 1 m².

Wyższe będą również limity dotyczące budynków. W przypadku budynków mieszkalnych maksymalna stawka wzrośnie z 1,25 zł do 1,29 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Największy wzrost kwotowy dotyczy budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Maksymalna stawka zwiększy się z 35,53 zł do 36,49 zł za 1 m².

Podwyższone zostały również limity dla budynków wykorzystywanych do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - z 16,64 zł do 17,09 zł za 1 m², budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - z 7,27 zł do 7,47 zł za 1 m², a także pozostałych budynków - z 12,00 zł do 12,33 zł za 1 m².

O tym, ile faktycznie zapłacą właściciele mieszkań, domów, garaży, lokali użytkowych czy gruntów, zdecydują rady gmin. Każdy samorząd podejmuje własną uchwałę w sprawie wysokości podatków lokalnych. Część gmin stosuje stawki maksymalne, inne pozostawiają je na niższym poziomie. Oznacza to, że mieszkańcy różnych gmin mogą płacić różne kwoty podatku od nieruchomości.

Jakie maksymalne stawki opłat i podatków lokalnych będą obowiązywać w 2027 r.?

Obwieszczenie określa również maksymalne stawki podatku od środków transportowych oraz górne limity opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i reklamowej.

Podatek od środków transportowych:

samochody ciężarowe - od 1 293,09 zł do 2 588,54 zł,

ciągniki siodłowe i balastowe - do 4 939,57 zł,

przyczepy i naczepy - do 3 817,95 zł,

autobusy - od 3 056,57 zł do 3 864,33 zł.

Opłata targowa: 1 208,45 zł dziennie.

Opłata miejscowa:

3,56 zł dziennie - w miejscowościach spełniających ustawowe warunki,

5,03 zł dziennie - na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Opłata uzdrowiskowa: 6,86 zł dziennie.

Opłata reklamowa:

część stała - 4,00 zł dziennie,

część zmienna - 0,37 zł za 1 m² powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego dziennie.

Także w tych przypadkach ostateczne stawki będą ustalane przez samorządy.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki podatków i opłat lokalnych w 2027 r.?

Maksymalne stawki ogłoszone przez Ministra Finansów i Gospodarki będą miały zastosowanie do podatków i opłat lokalnych obowiązujących od 1 stycznia 2027 r. Wcześniej rady gmin będą musiały przyjąć uchwały określające wysokość stawek na swoim terenie.

Podatek od nieruchomości płacą m.in. właściciele mieszkań, domów, działek, garaży oraz lokali użytkowych. Obowiązek podatkowy dotyczy również posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych gruntów publicznych oraz osób posiadających nieruchomości należące do Skarbu Państwa lub samorządu na podstawie umowy albo bez niej.

Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości oraz stawek ustalonych przez gminę. Samorząd nie może jednak przekroczyć maksymalnych limitów określanych co roku przez ministra. Właściciel nieruchomości otrzymuje decyzję z gminy z informacją o wysokości należności.

Podatek od nieruchomości co do zasady płaci się w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oznacza to, że kolejny termin zapłaty przypada 15 września. Jeżeli roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy zapłacić ją jednorazowo w terminie pierwszej raty.