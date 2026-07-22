Gazeta Prawna
Zdrowie

Krew będzie droższa od 2027 roku. Czy honorowi dawcy mogą na tym zyskać?

Honorowy dawca podczas oddawania krwi w centrum krwiodawstwa
Honorowi dawcy nie otrzymują wynagrodzenia za oddanie krwi. Opłaty określone w projekcie rozporządzenia dotyczą rozliczeń między centrami krwiodawstwa a szpitalami.Shutterstock
Izolda Hukałowicz
Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 06:02

Od 2027 roku mają wzrosnąć opłaty za krew i jej składniki. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowych stawek, które obejmą m.in. krew pełną, osocze i płytki krwi. Dla wielu osób najważniejsze jest jednak inne pytanie: czy zmiany przełożą się także na sytuację honorowych dawców?

Skrót artykułu

Choć w dokumentach pojawiają się konkretne kwoty za jednostkę krwi czy osocza, honorowy dawca nie otrzymuje za oddanie krwi wynagrodzenia. Kto więc faktycznie płaci i kiedy w Polsce można legalnie otrzymać pieniądze za oddanie składników krwi?

Ile będzie kosztować krew w 2027 roku? Ministerstwo proponuje nowe opłaty

Projekt rozporządzenia zakłada wzrost większości opłat obowiązujących od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo wylicza, że średnio wyniosą one o 5,65 proc. więcej niż w 2026 r., co ma zrekompensować rosnące koszty funkcjonowania centrów krwiodawstwa, przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, inflację oraz koszty badań, preparatyki i przechowywania krwi. Najważniejsze stawki wyglądają następująco:

Składnik

2026

Projekt 2027

Zmiana

Krew pełna

348 zł

368 zł

+20 zł

Koncentrat krwinek czerwonych

234 zł

247 zł

+13 zł

Koncentrat krwinek czerwonych z aferezy

332 zł

351 zł

+19 zł

Koncentrat płytek z krwi pełnej

654 zł

654 zł

bez zmian

Koncentrat płytek z aferezy

1 197 zł

1 265 zł

+68 zł

Koncentrat granulocytarny

1 587 zł

1 677 zł

+90 zł

Osocze świeżo mrożone

126 zł

133 zł

+7 zł

Krioprecypitat

246 zł

260 zł

+14 zł

Źródłem podwyżek jest coroczna aktualizacja opłat wynikająca z ustawy o publicznej służbie krwi. Minister zdrowia ustala je z uwzględnieniem kosztów pobierania, badania, preparatyki i przechowywania krwi oraz wskaźnika cen ogłaszanego przez GUS.

Kto naprawdę płaci za krew i jej składniki?

Opłat nie ponosi pacjent, który wymaga przetoczenia krwi podczas leczenia w publicznym systemie ochrony zdrowia. Schemat wygląda następująco:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa wydaje krew szpitalowi,
  • szpital uiszcza opłatę określoną w rozporządzeniu,
  • koszt leczenia jest następnie refundowany przez NFZ zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania świadczeń.

Ministerstwo wprost wskazuje w ocenie skutków regulacji, że opłaty są ponoszone przez podmioty lecznicze, a następnie uwzględniane w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sam projekt nie ma zwiększyć wydatków ponad środki zaplanowane w finansach NFZ na 2027 r.

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Czy honorowy dawca dostaje pieniądze za oddanie krwi?

Nie. Polski system krwiodawstwa opiera się na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi. Oznacza to, że osoba oddająca krew nie otrzymuje wynagrodzenia za sam fakt donacji. Honorowy dawca może natomiast korzystać z wielu ustawowych uprawnień, m.in.:

  • dwóch dni zwolnienia od pracy lub nauki w związku z oddaniem krwi,
  • posiłku regeneracyjnego,
  • zwrotu kosztów przejazdu w przypadkach przewidzianych przepisami,
  • ulg oraz przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

To oznacza, że kwota 368 zł czy 1 265 zł widoczna w projekcie rozporządzenia nie trafia do kieszeni dawcy. Jest elementem finansowania publicznego systemu krwiolecznictwa.

Czy w Polsce można dostać pieniądze za oddanie krwi? Są wyjątki

Tu pojawia się wyjątek, o którym wie niewiele osób. Polskie przepisy dopuszczają sytuacje, gdy wynagrodzenie może zostać wypłacone za pobranie niektórych składników krwi przeznaczonych do celów innych niż standardowe lecznictwo, jeśli przewidują to odrębne regulacje i zawarte umowy. Dotyczy to przede wszystkim szczególnych procedur związanych z pobieraniem osocza lub komórek do określonych zastosowań medycznych czy badań, a nie honorowego krwiodawstwa prowadzonego przez publiczną służbę krwi. Dla przeciętnego honorowego dawcy odpowiedź pozostaje więc jednoznaczna — za oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa wynagrodzenie nie przysługuje.

Dlaczego rosną opłaty za krew i jej składniki?

Z uzasadnienia projektu wynika, że powodów jest kilka. Najważniejsze z nich to:

  • rosnące wynagrodzenia pracowników centrów krwiodawstwa,
  • inflacja i wzrost cen materiałów medycznych,
  • wyższe koszty badań laboratoryjnych,
  • droższa preparatyka i przechowywanie krwi,
  • spadek przychodów ze sprzedaży nadwyżek osocza do producentów leków.

Resort zwraca uwagę, że część regionalnych centrów krwiodawstwa pogarsza swoją sytuację finansową, a osiem zakończyło analizowany okres stratą netto. W ocenie autorów projektu bez podwyższenia opłat utrzymanie bezpieczeństwa systemu byłoby coraz trudniejsze.

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Od kiedy będą obowiązywać nowe opłaty za krew?

Projekt zakłada, że nowe opłaty wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. Na razie dokument pozostaje na etapie opiniowania i konsultacji publicznych, dlatego ostateczne kwoty mogą jeszcze ulec zmianie przed podpisaniem rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 lipca 2026 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2027 r.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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