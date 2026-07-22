Krew będzie droższa od 2027 roku. Czy honorowi dawcy mogą na tym zyskać?

Od 2027 roku mają wzrosnąć opłaty za krew i jej składniki. Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowych stawek, które obejmą m.in. krew pełną, osocze i płytki krwi. Dla wielu osób najważniejsze jest jednak inne pytanie: czy zmiany przełożą się także na sytuację honorowych dawców?
Choć w dokumentach pojawiają się konkretne kwoty za jednostkę krwi czy osocza, honorowy dawca nie otrzymuje za oddanie krwi wynagrodzenia. Kto więc faktycznie płaci i kiedy w Polsce można legalnie otrzymać pieniądze za oddanie składników krwi?
Ile będzie kosztować krew w 2027 roku? Ministerstwo proponuje nowe opłaty
Projekt rozporządzenia zakłada wzrost większości opłat obowiązujących od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo wylicza, że średnio wyniosą one o 5,65 proc. więcej niż w 2026 r., co ma zrekompensować rosnące koszty funkcjonowania centrów krwiodawstwa, przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, inflację oraz koszty badań, preparatyki i przechowywania krwi. Najważniejsze stawki wyglądają następująco:
Składnik
2026
Projekt 2027
Zmiana
Krew pełna
348 zł
368 zł
+20 zł
Koncentrat krwinek czerwonych
234 zł
247 zł
+13 zł
Koncentrat krwinek czerwonych z aferezy
332 zł
351 zł
+19 zł
Koncentrat płytek z krwi pełnej
654 zł
654 zł
bez zmian
Koncentrat płytek z aferezy
1 197 zł
1 265 zł
+68 zł
Koncentrat granulocytarny
1 587 zł
1 677 zł
+90 zł
Osocze świeżo mrożone
126 zł
133 zł
+7 zł
Krioprecypitat
246 zł
260 zł
+14 zł
Źródłem podwyżek jest coroczna aktualizacja opłat wynikająca z ustawy o publicznej służbie krwi. Minister zdrowia ustala je z uwzględnieniem kosztów pobierania, badania, preparatyki i przechowywania krwi oraz wskaźnika cen ogłaszanego przez GUS.
Kto naprawdę płaci za krew i jej składniki?
Opłat nie ponosi pacjent, który wymaga przetoczenia krwi podczas leczenia w publicznym systemie ochrony zdrowia. Schemat wygląda następująco:
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa wydaje krew szpitalowi,
- szpital uiszcza opłatę określoną w rozporządzeniu,
- koszt leczenia jest następnie refundowany przez NFZ zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania świadczeń.
Ministerstwo wprost wskazuje w ocenie skutków regulacji, że opłaty są ponoszone przez podmioty lecznicze, a następnie uwzględniane w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sam projekt nie ma zwiększyć wydatków ponad środki zaplanowane w finansach NFZ na 2027 r.
Czy honorowy dawca dostaje pieniądze za oddanie krwi?
Nie. Polski system krwiodawstwa opiera się na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania krwi. Oznacza to, że osoba oddająca krew nie otrzymuje wynagrodzenia za sam fakt donacji. Honorowy dawca może natomiast korzystać z wielu ustawowych uprawnień, m.in.:
- dwóch dni zwolnienia od pracy lub nauki w związku z oddaniem krwi,
- posiłku regeneracyjnego,
- zwrotu kosztów przejazdu w przypadkach przewidzianych przepisami,
- ulg oraz przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.
To oznacza, że kwota 368 zł czy 1 265 zł widoczna w projekcie rozporządzenia nie trafia do kieszeni dawcy. Jest elementem finansowania publicznego systemu krwiolecznictwa.
Czy w Polsce można dostać pieniądze za oddanie krwi? Są wyjątki
Tu pojawia się wyjątek, o którym wie niewiele osób. Polskie przepisy dopuszczają sytuacje, gdy wynagrodzenie może zostać wypłacone za pobranie niektórych składników krwi przeznaczonych do celów innych niż standardowe lecznictwo, jeśli przewidują to odrębne regulacje i zawarte umowy. Dotyczy to przede wszystkim szczególnych procedur związanych z pobieraniem osocza lub komórek do określonych zastosowań medycznych czy badań, a nie honorowego krwiodawstwa prowadzonego przez publiczną służbę krwi. Dla przeciętnego honorowego dawcy odpowiedź pozostaje więc jednoznaczna — za oddanie krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa wynagrodzenie nie przysługuje.
Dlaczego rosną opłaty za krew i jej składniki?
Z uzasadnienia projektu wynika, że powodów jest kilka. Najważniejsze z nich to:
- rosnące wynagrodzenia pracowników centrów krwiodawstwa,
- inflacja i wzrost cen materiałów medycznych,
- wyższe koszty badań laboratoryjnych,
- droższa preparatyka i przechowywanie krwi,
- spadek przychodów ze sprzedaży nadwyżek osocza do producentów leków.
Resort zwraca uwagę, że część regionalnych centrów krwiodawstwa pogarsza swoją sytuację finansową, a osiem zakończyło analizowany okres stratą netto. W ocenie autorów projektu bez podwyższenia opłat utrzymanie bezpieczeństwa systemu byłoby coraz trudniejsze.
Od kiedy będą obowiązywać nowe opłaty za krew?
Projekt zakłada, że nowe opłaty wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. Na razie dokument pozostaje na etapie opiniowania i konsultacji publicznych, dlatego ostateczne kwoty mogą jeszcze ulec zmianie przed podpisaniem rozporządzenia przez ministra zdrowia.
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