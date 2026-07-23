Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2023 r.

EBC utrzymał stopy procentowe. Jakie są ich obecne poziomy?

Podczas wcześniejszych sześciu posiedzeń EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. We wcześniejszym cyklu łagodzenia polityki monetarnej stopa depozytowa została obniżona o 175 pb.

„Stopy proc. depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym w banku centralnym pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 2,25 proc., 2,40 proc. i 2,65 proc.” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

W komunikacie podano, że EBC pozostaje na dobrej pozycji, żeby reagować na wzrost niepewności.

„Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o utrzymaniu trzech kluczowych stóp proc. bez zmian. Perspektywy cen energii, choć bardzo zmienne, są obecnie bliskie wartości bazowej czerwcowych prognoz ekspertów Eurosystemu i znacznie wyższe niż poziomy odnotowane przed konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie, a pełny wpływ szoku energetycznego na inflację jeszcze się nie ujawnił. Rada Prezesów EBC uważnie monitoruje zatem intensywność i czas trwania szoku, a także jego pośrednie i wtórne skutki. Rada Prezesów EBC jest zdecydowana kształtować politykę pieniężną w taki sposób, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2-proc. celu w średnim okresie” - wskazano w komunikacie po posiedzeniu.

Inflacja i polityka EBC. Bank nie wyznacza ścieżki stóp procentowych

„Czwartkowa decyzja zapewnia Radzie Prezesów EBC dobrą pozycję do radzenia sobie z niepewnością wywołaną konfliktem. Rada będzie stosować podejście oparte na danych i oceniać sytuację z posiedzenia na posiedzenie, aby określić odpowiednie nastawienie w polityce pieniężnej. W szczególności decyzje Rady Prezesów EBC w sprawie stóp proc. będą opierać się na ocenie perspektyw inflacji i związanych z nią ryzyk, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów EBC nie określa z góry konkretnej ścieżki stóp proc.” - dodano.

EBC potwierdził po raz kolejny zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP.

„Portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych” - napisano.

„Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” - dodano.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,16 proc. wobec dolara, do 1,1394. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 2 pb. do 3,2 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9-10 września. (PAP Biznes)

kek/ osz/ mick/