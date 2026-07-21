Projekt rozporządzenia jest datowany na 17 lipca 2026 r., a w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Zdrowia figuruje pod numerem MZ 1927. Dokument opublikowany 20 lipca wyznacza po raz pierwszy szczegółowe terminy dla poszczególnych poradni.

Nowe rozporządzenie o centralnej e-rejestracji NFZ. Co zmieni się od 2027 roku?

Centralna e-rejestracja działa już dla wybranych świadczeń, dlatego największą nowością nie jest sam rozwój systemu. Najważniejszą informację stanowi kalendarz obejmujący cały 2027 r., w którym Ministerstwo Zdrowia przypisało konkretne specjalizacje do ośmiu terminów. Projekt nosi tytuł: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji”. Ma zmienić rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2025 r. i rozszerzyć jego załącznik o pozycje od 10 do 40. Zmiany dotyczą świadczeń udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmą zarówno dorosłych, jak i dzieci.



Obecnie centralna e-rejestracja NFZ obejmuje trzy grupy świadczeń:

pierwszą wizytę u kardiologa ,

, mammografię wykonywaną w programie profilaktyki raka piersi ,

, badanie HPV HR w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Centralna e-rejestracja NFZ 2027 – pełna lista poradni i terminów

Ministerstwo Zdrowia zaplanowało rozszerzenie centralnej e-rejestracji NFZ na osiem etapów rozłożonych od lutego do grudnia 2027 r. Projekt rozporządzenia wskazuje dokładne daty, od których kolejne zakresy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mają zostać objęte wspólnym systemem zapisów. W harmonogramie znalazły się m.in. neurologia, diabetologia, ortopedia, ginekologia, okulistyka i onkologia. Poniżej publikujemy pełną listę poradni wraz z terminami przewidzianymi w projekcie rozporządzenia.

Termin Poradnie i zakresy świadczeń 1 lutego 2027 r. choroby wewnętrzne, dermatologia i wenerologia, genetyka, geriatria, mukowiscydoza 1 kwietnia 2027 r. neurologia, pediatria, toksykologia, transplantologia, leczenie AIDS 1 czerwca 2027 r. leczenie bólu, proktologia, reumatologia, urologia 1 sierpnia 2027 r. chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, chirurgia twarzowo-szczękowa, gastroenterologia, kardiochirurgia 1 września 2027 r. choroby metaboliczne, diabetologia, otorynolaryngologia 1 października 2027 r. neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu 1 listopada 2027 r. alergologia, ginekologia, medycyna sportowa 1 grudnia 2027 r. hematologia, w tym onkologia i hematologia dziecięca, okulistyka, onkologia

Harmonogram wynika bezpośrednio z § 1 projektu oraz nowego brzmienia załącznika do rozporządzenia.

Kiedy neurolog, ortopeda i okulista trafią do centralnej e-rejestracji NFZ?

Z punktu widzenia pacjentów największe zainteresowanie mogą wzbudzić daty dotyczące popularnych poradni specjalistycznych. Neurologia ma wejść do systemu 1 kwietnia, urologia i reumatologia 1 czerwca, a gastroenterologia 1 sierpnia 2027 r. Jesienią dołączą kolejne często poszukiwane specjalizacje:

diabetologia i laryngologia – od 1 września;

– od 1 września; ortopedia i neurochirurgia – od 1 października;

– od 1 października; ginekologia i alergologia – od 1 listopada;

– od 1 listopada; okulistyka, hematologia i onkologia – od 1 grudnia 2027 r.

Ministerstwo wyjaśnia w ocenie skutków regulacji, że wybór zakresów poprzedziła analiza liczby oczekujących, długości kolejek oraz warunków uzyskania świadczenia. Dokument nie przedstawia jednak wyników osobno dla każdej poradni, dlatego nie wiadomo, dlaczego przykładowo neurologia znalazła się w etapie kwietniowym, a okulistyka dopiero w grudniowym.

Co zmieni harmonogram centralnej e-rejestracji dla pacjentów NFZ?

Po włączeniu kolejnej specjalizacji placówki realizujące świadczenia w ramach umów z NFZ mają przekazywać do systemu swoje harmonogramy i informacje o wolnych terminach. Pacjent zyskuje dzięki temu możliwość sprawdzenia dostępności w różnych poradniach, zmiany wizyty lub jej odwołania bez konieczności kontaktowania się kolejno z każdą placówką. Nadal pozostają dostępne tradycyjne sposoby zapisu. Osoba, która nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta albo aplikacji mojeIKP, może zadzwonić do poradni lub zgłosić się do rejestracji osobiście. Placówka obsługuje wtedy zgłoszenie w systemie centralnym. Resort wymienia następujące cele zmian:

jeden sposób umawiania świadczeń;

większa przejrzystość wolnych terminów;

łatwiejsze anulowanie lub przesunięcie wizyty;

lepsze wykorzystanie miejsc zwalnianych przez pacjentów;

dokładniejsze dane NFZ o kolejkach.

Czy harmonogram centralnej e-rejestracji NFZ może się jeszcze zmienić?

Dokument ma obecnie status projektu rozporządzenia. Terminy stanowią oficjalny plan Ministerstwa Zdrowia, lecz ostateczne brzmienie przepisów poznamy po podpisaniu aktu i jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Poszczególne specjalizacje będą jednak obejmowane centralną rejestracją zgodnie z osobnym harmonogramem rozpoczynającym się 1 lutego 2027 r. Placówki nie zawsze osiągną pełną integrację już pierwszego dnia obowiązywania zmian. Zgodnie z art. 23i ustawy o świadczeniach świadczeniodawcy mają sześć miesięcy na pełne połączenie swoich systemów z centralną rejestracją.