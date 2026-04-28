Wizyta u dentysty w 2026 roku. Może nie zaboli fizycznie, ale finansowo tak [CENNIK]

Izolda Hukałowicz
dzisiaj, 10:29

Jeszcze niedawno wizyta u dentysty była wydatkiem „do przełknięcia”. Dziś coraz częściej staje się poważną decyzją finansową. Ceny usług stomatologicznych w Polsce rosną szybciej niż średnia unijna, a dynamika sięga nawet 9 - 10 proc. rok do roku. Pacjenci pytają wprost: ile dziś kosztuje leczenie i dlaczego drożeje szybciej niż inne usługi zdrowotne?

Skrót artykułu

Już nie tylko implanty czy protetyka są drogie. Podwyżki obejmują niemal każdą wizytę – od przeglądu po leczenie kanałowe. I nic nie wskazuje, by ten trend miał się odwrócić.

Ceny u dentysty 2026 rosną szybciej niż w UE. Dane Eurostatu pokazują skalę podwyżek

W marcu 2026 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy średnia unijna wyniosła 0,62 proc. Polska znajduje się w grupie krajów, gdzie dynamika wzrostu jest wyraźnie wyższa niż przeciętnie w UE. To jednak tylko fragment większego obrazu. W ujęciu rocznym wzrosty sięgają 9–10 proc., co oznacza, że leczenie zębów drożeje szybciej niż wiele innych usług.

Na tle Europy wyróżnia się jedna tendencja:

  • Europa Środkowo-Wschodnia (Polska, Rumunia, Czechy) notuje wyższe wzrosty
  • kraje zachodnie utrzymują stabilniejsze ceny dzięki systemom refundacji.

Ta różnica zaczyna być odczuwalna dla pacjentów – szczególnie tych, którzy korzystają głównie z prywatnych usług.

Dlaczego leczenie zębów drożeje? Koszty gabinetów, materiały i presja płacowa podbijają ceny

Za wzrostami nie stoi jeden czynnik. To raczej kumulacja kilku procesów, które nakładają się na siebie. Najważniejsze z nich to:

  • Presja płacowa – rosną wynagrodzenia lekarzy i personelu
  • Koszty energii i czynszów – gabinety funkcjonują jak małe przedsiębiorstwa
  • Drożejące materiały stomatologiczne – wiele z nich jest importowanych
  • Koszty finansowania – leasing sprzętu i kredyty są droższe
  • Starzenie się społeczeństwa – rośnie popyt na protetykę i implanty.

Do tego dochodzi jeszcze jeden element: ograniczona liczba specjalistów, których kształcenie trwa nawet dekadę. W efekcie popyt rośnie szybciej niż podaż, a to niemal automatycznie przekłada się na ceny.

Drogi dentysta zmienia decyzje pacjentów. Coraz więcej osób odkłada leczenie zębów

Dane rynkowe pokazują, że rosnące ceny zmieniają zachowania pacjentów:

  • 44 proc. osób odkłada wizytę z powodu kosztów
  • 57 proc. jest zaskoczonych rachunkiem
  • 20 proc. decyduje się na usunięcie zęba zamiast leczenia.

Wydaje się, że to nie są pojedyncze przypadki, ale zmiana modelu korzystania z usług stomatologicznych, który niestety może "odbić się czkawką" w przyszłości. Droższe leczenie dziś generuje… jeszcze droższe leczenie w przyszłości.

Ile kosztuje dentysta w 2026 roku? Ceny plomb, kanałowego, implantów i higienizacji

Poniżej prezentujemy zestawienie najczęściej wykonywanych usług wraz z orientacyjnymi cenami w wybranych prywatnych gabinetach.

Cennik usług stomatologicznych 2024–2026. Porównanie cen w prywatnych gabinetach

Usługa

2024

2025

2026 (kwiecień)

Przegląd stomatologiczny

70–150 zł

80–180 zł

100–200 zł

Wypełnienie (plomba)

200–350 zł

250–400 zł

300–500 zł

Znieczulenie

40–100 zł

50–120 zł

50–150 zł

Leczenie kanałowe (1 kanał)

700–1000 zł

800–1200 zł

900–1500 zł

Leczenie kanałowe (3 kanały)

1100–1600 zł

1200–1800 zł

1400–1900 zł

Skaling

150–250 zł

180–280 zł

200–300 zł

Piaskowanie

150–250 zł

180–280 zł

200–300 zł

Wybielanie zębów

900–1200 zł

1000–1300 zł

1100–1500 zł

Korona pełnoceramiczna

1600–2200 zł

1700–2400 zł

1800–2500 zł

Implant (całość)

4500–7000 zł

5000–7500 zł

5000–8000+ zł

Leczenie kanałowe, implanty i protetyka drożeją najbardziej. Te zabiegi kosztują najwięcej

Największe podwyżki dotyczą procedur wymagających technologii i specjalistycznych materiałów:

  • implantologia
  • leczenie kanałowe pod mikroskopem
  • protetyka (korony, licówki).

To właśnie w tych obszarach wzrosty sięgają nawet 10–12 proc. rocznie. Z kolei podstawowe zabiegi, jak przegląd czy plomba, drożeją wolniej – choć dla pacjenta nadal odczuwalnie.

„Efekt szminki” działa też u dentysty – Polacy nie rezygnują z estetyki

Mimo rosnących cen widać ciekawy trend: rośnie zainteresowanie zabiegami estetycznymi. Wybielanie, licówki czy korekty uśmiechu nie tracą popularności. Wręcz przeciwnie – dla wielu osób to inwestycja w wizerunek i pozycję zawodową. To tzw. efekt szminki – nawet w trudniejszych czasach konsumenci nie rezygnują z wydatków poprawiających wygląd.

Dentysta na NFZ czy prywatnie? Ograniczona refundacja wypycha pacjentów do gabinetów prywatnych

Teoretycznie leczenie stomatologiczne jest dostępne w ramach publicznego systemu - na NFZ. W praktyce jednak liczba gabinetów z kontraktem jest ograniczona, a czas oczekiwania bywa długi. Również zakres świadczeń jest ograniczony, bowiem NFZ nie refunduje wielu popularnych nowoczesnych usług stomatologicznych. Efekt? Pacjenci coraz częściej trafiają do prywatnych gabinetów, gdzie ceny kształtuje rynek.

Czy ceny u dentysty jeszcze wzrosną w 2026 roku? Prognozy dla leczenia stomatologicznego

Wszystko wskazuje na to, że tak. Eksperci wskazują trzy główne powody:

  • utrzymujące się wysokie koszty działalności
  • rosnący popyt (starzenie się społeczeństwa)
  • stabilny wzrost dochodów, który pozwala pacjentom płacić więcej.

To oznacza, że leczenie zębów pozostanie jednym z najszybciej drożejących segmentów usług zdrowotnych.

Źródła:

  • Dane Eurostat – HICP dla usług stomatologicznych (2026)
  • Raport „Uśmiech Pracownika 2025” – Medicover Stomatologia
