Jeszcze niedawno wizyta u dentysty była wydatkiem „do przełknięcia”. Dziś coraz częściej staje się poważną decyzją finansową. Ceny usług stomatologicznych w Polsce rosną szybciej niż średnia unijna, a dynamika sięga nawet 9 - 10 proc. rok do roku. Pacjenci pytają wprost: ile dziś kosztuje leczenie i dlaczego drożeje szybciej niż inne usługi zdrowotne?
Już nie tylko implanty czy protetyka są drogie. Podwyżki obejmują niemal każdą wizytę – od przeglądu po leczenie kanałowe. I nic nie wskazuje, by ten trend miał się odwrócić.
Ceny u dentysty 2026 rosną szybciej niż w UE. Dane Eurostatu pokazują skalę podwyżek
W marcu 2026 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły o 0,9 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy średnia unijna wyniosła 0,62 proc. Polska znajduje się w grupie krajów, gdzie dynamika wzrostu jest wyraźnie wyższa niż przeciętnie w UE. To jednak tylko fragment większego obrazu. W ujęciu rocznym wzrosty sięgają 9–10 proc., co oznacza, że leczenie zębów drożeje szybciej niż wiele innych usług.
Na tle Europy wyróżnia się jedna tendencja:
- Europa Środkowo-Wschodnia (Polska, Rumunia, Czechy) notuje wyższe wzrosty
- kraje zachodnie utrzymują stabilniejsze ceny dzięki systemom refundacji.
Ta różnica zaczyna być odczuwalna dla pacjentów – szczególnie tych, którzy korzystają głównie z prywatnych usług.
Dlaczego leczenie zębów drożeje? Koszty gabinetów, materiały i presja płacowa podbijają ceny
Za wzrostami nie stoi jeden czynnik. To raczej kumulacja kilku procesów, które nakładają się na siebie. Najważniejsze z nich to:
- Presja płacowa – rosną wynagrodzenia lekarzy i personelu
- Koszty energii i czynszów – gabinety funkcjonują jak małe przedsiębiorstwa
- Drożejące materiały stomatologiczne – wiele z nich jest importowanych
- Koszty finansowania – leasing sprzętu i kredyty są droższe
- Starzenie się społeczeństwa – rośnie popyt na protetykę i implanty.
Do tego dochodzi jeszcze jeden element: ograniczona liczba specjalistów, których kształcenie trwa nawet dekadę. W efekcie popyt rośnie szybciej niż podaż, a to niemal automatycznie przekłada się na ceny.
Drogi dentysta zmienia decyzje pacjentów. Coraz więcej osób odkłada leczenie zębów
Dane rynkowe pokazują, że rosnące ceny zmieniają zachowania pacjentów:
- 44 proc. osób odkłada wizytę z powodu kosztów
- 57 proc. jest zaskoczonych rachunkiem
- 20 proc. decyduje się na usunięcie zęba zamiast leczenia.
Wydaje się, że to nie są pojedyncze przypadki, ale zmiana modelu korzystania z usług stomatologicznych, który niestety może "odbić się czkawką" w przyszłości. Droższe leczenie dziś generuje… jeszcze droższe leczenie w przyszłości.
Ile kosztuje dentysta w 2026 roku? Ceny plomb, kanałowego, implantów i higienizacji
Poniżej prezentujemy zestawienie najczęściej wykonywanych usług wraz z orientacyjnymi cenami w wybranych prywatnych gabinetach.
Cennik usług stomatologicznych 2024–2026. Porównanie cen w prywatnych gabinetach
Usługa
2024
2025
2026 (kwiecień)
Przegląd stomatologiczny
70–150 zł
80–180 zł
100–200 zł
Wypełnienie (plomba)
200–350 zł
250–400 zł
300–500 zł
Znieczulenie
40–100 zł
50–120 zł
50–150 zł
Leczenie kanałowe (1 kanał)
700–1000 zł
800–1200 zł
900–1500 zł
Leczenie kanałowe (3 kanały)
1100–1600 zł
1200–1800 zł
1400–1900 zł
Skaling
150–250 zł
180–280 zł
200–300 zł
Piaskowanie
150–250 zł
180–280 zł
200–300 zł
Wybielanie zębów
900–1200 zł
1000–1300 zł
1100–1500 zł
Korona pełnoceramiczna
1600–2200 zł
1700–2400 zł
1800–2500 zł
Implant (całość)
4500–7000 zł
5000–7500 zł
5000–8000+ zł
Leczenie kanałowe, implanty i protetyka drożeją najbardziej. Te zabiegi kosztują najwięcej
Największe podwyżki dotyczą procedur wymagających technologii i specjalistycznych materiałów:
- implantologia
- leczenie kanałowe pod mikroskopem
- protetyka (korony, licówki).
To właśnie w tych obszarach wzrosty sięgają nawet 10–12 proc. rocznie. Z kolei podstawowe zabiegi, jak przegląd czy plomba, drożeją wolniej – choć dla pacjenta nadal odczuwalnie.
„Efekt szminki” działa też u dentysty – Polacy nie rezygnują z estetyki
Mimo rosnących cen widać ciekawy trend: rośnie zainteresowanie zabiegami estetycznymi. Wybielanie, licówki czy korekty uśmiechu nie tracą popularności. Wręcz przeciwnie – dla wielu osób to inwestycja w wizerunek i pozycję zawodową. To tzw. efekt szminki – nawet w trudniejszych czasach konsumenci nie rezygnują z wydatków poprawiających wygląd.
Dentysta na NFZ czy prywatnie? Ograniczona refundacja wypycha pacjentów do gabinetów prywatnych
Teoretycznie leczenie stomatologiczne jest dostępne w ramach publicznego systemu - na NFZ. W praktyce jednak liczba gabinetów z kontraktem jest ograniczona, a czas oczekiwania bywa długi. Również zakres świadczeń jest ograniczony, bowiem NFZ nie refunduje wielu popularnych nowoczesnych usług stomatologicznych. Efekt? Pacjenci coraz częściej trafiają do prywatnych gabinetów, gdzie ceny kształtuje rynek.
Czy ceny u dentysty jeszcze wzrosną w 2026 roku? Prognozy dla leczenia stomatologicznego
Wszystko wskazuje na to, że tak. Eksperci wskazują trzy główne powody:
- utrzymujące się wysokie koszty działalności
- rosnący popyt (starzenie się społeczeństwa)
- stabilny wzrost dochodów, który pozwala pacjentom płacić więcej.
To oznacza, że leczenie zębów pozostanie jednym z najszybciej drożejących segmentów usług zdrowotnych.
Źródła:
- Dane Eurostat – HICP dla usług stomatologicznych (2026)
- Raport „Uśmiech Pracownika 2025” – Medicover Stomatologia
