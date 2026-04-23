Od 1 maja 2026 nowe świadczenia trafią do systemu, ale ich dostępność będzie zależeć od wdrożenia w szpitalach i zasad rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nowe świadczenia w szpitalach od 1 maja 2026 – co zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia

Od 1 maja 2026 roku pacjenci zyskają dostęp do nowych świadczeń w szpitalach – tak wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 marca 2026 r. (Dz.U. poz. 443), które rozszerza katalog świadczeń gwarantowanych o dwie procedury:

endoskopową dyssekcję podśluzówkową (ESD)

przezodbytniczą mikrochirurgię endoskopową (TEM).

To nie są eksperymentalne metody, lecz sprawdzone techniki stosowane w nowoczesnej medycynie. Trafiają teraz do systemu publicznego, co oznacza, że pacjent może z nich skorzystać bez prywatnego finansowania. Zmiana ma charakter systemowy – świadczenia pojawiają się w załączniku do rozporządzenia, czyli w oficjalnym „koszyku” finansowanym z pieniędzy publicznych.

Nowe zabiegi ESD i TEM – mniej operacji i krótszy pobyt w szpitalu

Obie nowe procedury dotyczą leczenia zmian w przewodzie pokarmowym, w tym zmian nowotworowych. Ich wspólnym mianownikiem jest małoinwazyjność. W praktyce oznacza to:

brak klasycznej operacji chirurgicznej w wielu przypadkach

krótszy pobyt w szpitalu

mniejsze ryzyko powikłań

szybszy powrót do normalnego funkcjonowania.

Dla pacjenta różnica jest odczuwalna niemal natychmiast. Zamiast kilkudniowej hospitalizacji i rekonwalescencji, leczenie może ograniczyć się do krótszego zabiegu endoskopowego.

ESD i TEM – w jakich chorobach pomagają nowe świadczenia NFZ

Endoskopowa dyssekcja podśluzówkowa (ESD)

To zabieg stosowany głównie w wczesnych stadiach nowotworów przewodu pokarmowego oraz przy zmianach przedrakowych. Najczęstsze wskazania:

wczesny rak żołądka

wczesny rak jelita grubego

wczesny rak przełyku

duże polipy (gruczolaki) , które mogą przekształcić się w nowotwór

, które mogą przekształcić się w nowotwór zmiany dysplastyczne (stan przedrakowy).

Ważne ESD pozwala usunąć zmianę w całości, bez operacji chirurgicznej.

Przezodbytnicza mikrochirurgia endoskopowa (TEM)

Ten zabieg jest bardziej lokalny – dotyczy odbytnicy (końcowego odcinka jelita grubego). Stosuje się go przy:

wczesnym raku odbytnicy

dużych polipach odbytnicy , których nie da się usunąć zwykłą kolonoskopią

, których nie da się usunąć zwykłą kolonoskopią zmianach przednowotworowych w odbytnicy

wybranych łagodnych guzach.

TEM umożliwia bardzo precyzyjne usunięcie zmiany bez otwierania jamy brzusznej.

NFZ ustala zasady rozliczeń – od tego zależy dostęp do nowych zabiegów

Samo wpisanie procedur do koszyka świadczeń nie wystarcza, by system zaczął działać. Tu pojawia się drugi etap – działania NFZ. Fundusz przygotował projekt zarządzenia, który wprowadza nowe procedury do katalogu świadczeń, przypisuje im konkretne produkty rozliczeniowe i określa sposób raportowania i finansowania To właśnie ten dokument zdecyduje, czy i jak szybko szpitale zaczną wykonywać nowe zabiegi. Bez tych przepisów nawet najlepsze regulacje pozostają na papierze.

36 mln zł rocznie – ile kosztują nowe świadczenia w szpitalach

W uzasadnieniu zmian pojawia się konkretna liczba: około 36 mln zł rocznie. To koszt wprowadzenia nowych procedur do systemu finansowania. Z perspektywy budżetu ochrony zdrowia nie jest to kwota przełomowa, ale znaczenie tych środków jest większe, niż wynika z samej liczby. Nowoczesne metody leczenia często ograniczają konieczność kosztownych operacji, skracają hospitalizację i zmniejszają obciążenie systemu w dłuższej perspektywie. Jest więc to inwestycja w jakość leczenia, nie tylko w jego zakres.

Od kiedy nowe świadczenia w szpitalach – kluczowa data: 1 maja 2026

Harmonogram jest napięty i jasno określony w przepisach.

publikacja rozporządzenia: 1 kwietnia 2026

wejście w życie: po miesiącu, czyli ok. 1 maja 2026.

Równolegle:

NFZ prowadzi konsultacje projektu zarządzenia

uwagi można zgłaszać do 28 kwietnia 2026 r.

To oznacza, że system ma ruszyć niemal natychmiast po zakończeniu konsultacji.

Czy każdy szpital wykona nowe zabiegi – gdzie dostęp będzie ograniczony

Zmiana prawa nie oznacza automatycznej dostępności świadczeń w całym kraju. Aby wykonywać ESD i TEM, szpital musi mieć odpowiedni sprzęt endoskopowy, wyszkolony personel i doświadczenie w procedurach małoinwazyjnych. To powoduje, że na początku nowe świadczenia pojawią się głównie w większych ośrodkach. Dla pacjentów z mniejszych miejscowości może to oznaczać konieczność dojazdu.

Jak pacjent skorzysta na nowych zabiegach

Pacjent z wykrytą zmianą w jelicie jeszcze niedawno trafiał na klasyczną operację. Zabieg oznaczał hospitalizację, rekonwalescencję i większe ryzyko powikłań. Po zmianach scenariusz może wyglądać inaczej:

kwalifikacja do zabiegu TEM

krótszy pobyt w szpitalu

szybszy powrót do pracy i codziennych aktywności.

To zmiana, która nie zawsze będzie widoczna w statystykach, ale będzie odczuwalna w codziennym doświadczeniu pacjentów.