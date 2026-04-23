Fundacje pomagające uchodźcom alarmują: NFZ odmawia zawarcia umów bez uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości ok. 17–18 tys. zł. Jest to uzasadniane faktem, że dana osoba nie opłacała składek w Polsce w ostatnich latach.

Jak naliczana jest opłata dodatkowa?

Zgodnie z art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, wysokość opłaty karnej za brak ciągłości ubezpieczenia jest uzależniona od długości przerwy:

20% podstawy – przy przerwie od 3 miesięcy do roku,

– przy przerwie od 3 miesięcy do roku, nawet 200% podstawy – gdy przerwa wynosi powyżej 10 lat.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, NFZ często traktuje okres ich pobytu (mimo korzystania z leczenia) jako "okres nieubezpieczenia", co skutkuje naliczaniem maksymalnych stawek.

Wątpliwości interpretacyjne RPO

RPO Marcin Wiącek zwraca uwagę na kluczowy aspekt prawny: do marca 2026 r. obywatele Ukrainy mieli ustawowe prawo do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone.

Powstaje więc pytanie: czy okres, w którym państwo gwarantowało uchodźcom dostęp do lekarza, można teraz uznać za "przerwę w ubezpieczeniu"? Według Rzecznika, obecna praktyka NFZ jest wysoce dyskusyjna i uderza w osoby, które wykazują dobrą wolę i chcą samodzielnie finansować swoje składki.

Kluczowe pytania do Prezesa NFZ

Rzecznik prosi prezesa NFZ Filipa Nowaka o wyjaśnienie trzech kwestii: