Dane NFZ nie pozostawiają złudzeń: większość zmian w jelicie prowadzących do raka rozwija się bezobjawowo, a pacjenci trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy choroba jest zaawansowana. Dlatego ważna jest profilaktyka.

Rak jelita grubego bez objawów – dlaczego profilaktyka i badania przesiewowe są kluczowe

Rak jelita grubego przez długi czas nie daje żadnych sygnałów ostrzegawczych. Nie boli, nie wpływa na codzienne funkcjonowanie, nie zmusza do wizyty u lekarza. Właśnie dlatego programy profilaktyczne opierają się na badaniach wykonywanych u osób zdrowych. Statystyki z programu profilaktycznego pokazują skalę problemu. Nawet 8 na 10 pacjentów poddających się kolonoskopii ma polipy, czyli zmiany, które mogą przekształcić się w nowotwór.

Kolonoskopia na NFZ coraz popularniejsza, ale pacjenci nadal jej unikają – dlaczego szukają alternatywy

NFZ raportuje wyraźny wzrost liczby badań – w niektórych regionach liczba kolonoskopii profilaktycznych podwoiła się w ciągu trzech lat. Dużym przyczynkiem do tego zjawiska jest program profilaktyczny bezpłatnej kolonoskopii bez skierowania, także w znieczuleniu ogólnym.

Jednocześnie lekarze nie mają wątpliwości: część pacjentów wciąż odkłada badanie ze względu na dyskomfort, przygotowanie i stres. Właśnie dla tej grupy pojawia się alternatywa - test FIT-OC.

Test FIT-OC – co to jest, na czym polega i co wykrywa badanie krwi utajonej w kale

Test FIT-OC to badanie laboratoryjne próbki kału, które wykrywa krew utajoną, niewidoczną gołym okiem. To jeden z najwcześniejszych sygnałów, że w jelicie może dziać się coś niepokojącego. Badanie nie wymaga specjalnej diety, ani przygotowania jelita (czyli picia środków przeczyszczających). Można wykonać je w domu - polega na oddaniu niewielkiej próbki do analizy.

Jak tłumaczy Izabella Przewłocka, rzeczniczka podlaskiego NFZ:

„Test FIT to zaawansowane badanie laboratoryjne krwi utajonej w kale. Nie wymaga rygorystycznej diety i jest znacznie dokładniejsze niż stare testy”

Jak wykonać test FIT-OC krok po kroku – pobranie próbki i oddanie do laboratorium

Test FIT-OC polega na oddaniu próbki kału (stolca) do badania laboratoryjnego, w którym sprawdza się obecność krwi niewidocznej gołym okiem. Cały proces wygląda prościej, niż wielu pacjentów zakłada:

próbkę pobiera się samodzielnie w domu, zwykle przy pierwszym wypróżnieniu danego dnia

używa się specjalnego zestawu (pojemnik + aplikator), który pacjent dostaje z przychodni lub laboratorium

próbkę umieszcza się w pojemniku i zabezpiecza zgodnie z instrukcją

następnie zanosi się ją do wskazanego punktu (laboratorium lub przychodni)

W praktyce wygląda to tak: pacjent odbiera zestaw, wykonuje badanie w domu w dogodnym momencie, a później oddaje próbkę – często tego samego lub następnego dnia.

Wynik testu FIT-OC – ile się czeka i co oznacza wynik dodatni lub ujemny

W przeciwieństwie do testów ciążowych czy covidowych, FIT-OC nie jest „kasetką” do samodzielnego odczytu wyniku w domu. To badanie laboratoryjne. Pacjent pobiera próbkę w domu, oddaje ją do laboratorium i czeka na wynik analizowany przez specjalistyczny sprzęt.

Wynik pojawia się zwykle od 1 do 3 dni roboczych w przypadku badań prywatnych. Z kolei w programie NFZ czas zależy od placówki, ale najczęściej to kilka dni. Wynik trafia on do przychodni POZ albo do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), jeśli placówka je udostępnia.

Jak odczytać wynik testu FIT-OC – co oznacza krew utajona w kale

Najważniejsze pytanie, które pojawia się u pacjentów, dotyczy interpretacji wyniku. Możliwe są dwie opcje:

Wynik ujemny – brak wykrytej krwi, kontrola za kilka lat

– brak wykrytej krwi, kontrola za kilka lat Wynik dodatni – konieczna dalsza diagnostyka (wykryto krew utajoną w kale).

Ważne Pacjent z nieprawidłowym wynikiem trafia na kolonoskopię w trybie priorytetowym. To oznacza, że test nie kończy diagnostyki, tylko ją rozpoczyna – i przyspiesza.

Test FIT-OC na NFZ – kto może skorzystać i jak dostać badanie bez skierowania

Z programu mogą skorzystać osoby:

po 50. roku życia

bez objawów sugerujących nowotwór

w ramach programu profilaktycznego „Moje Zdrowie”

Procedura jest prosta:

wypełniasz ankietę w IKP zgłaszasz się do lekarza POZ otrzymujesz zlecenie na badanie.

Badanie jest w pełni finansowane przez NFZ – pacjent nie ponosi żadnych kosztów.

Ile kosztuje test FIT-OC – cena prywatnie i czy badanie na NFZ jest darmowe

Choć w ramach programu badanie jest darmowe, wiele osób decyduje się na wykonanie go prywatnie – zwłaszcza bez konsultacji lekarza. Poniżej znajdują się orientacyjne koszty:

Rodzaj badania Koszt Test FIT-OC (NFZ) 0 zł Test FIT prywatnie ok. 20–60 zł Kolonoskopia prywatnie 400–1000 zł

Różnica w dostępności i cenie jest wyraźna – dlatego NFZ stawia na popularyzację testu jako pierwszego kroku.

Czy test FIT-OC zastępuje kolonoskopię – różnice i kiedy potrzebne jest badanie jelita

To pytanie wraca najczęściej – i budzi najwięcej nieporozumień. Kolonoskopia nadal pozostaje badaniem, które pozwala zobaczyć wnętrze jelita, umożliwia usunięcie polipów od razu i daje pełną diagnozę. Test FIT-OC wskazuje ryzyko, wykrywa wczesne sygnały i kieruje do dalszych badań - dlatego nie zastąpi nigdy samej kolonoskopii, która jest badaniem zaawansowanym.

Lekarze podkreślają, że oba badania pełnią różne funkcje – jedno nie eliminuje drugiego, tylko uzupełnia. Pośrednia opcją może być tzw. kolonkopia kapsułkowa - bezbolesna endoskopia jelita przy pomocy specjalnej mikro-kamery.

Dlaczego NFZ promuje test FIT-OC – ile osób korzysta i jakie są wyniki programu

Z perspektywy systemu zdrowia test FIT-OC spełnia dwa cele: zwiększa liczbę badań profilaktycznych i pozwala szybciej wyłapać osoby z ryzykiem Dane pokazują, że ponad 62 proc. pacjentów po kolonoskopii wymaga dalszej diagnostyki – co oznacza, że wczesne wychwycenie problemu ma realne znaczenie dla leczenia.

Test FIT-OC – najczęstsze pytania: wynik, przygotowanie, skierowanie (FAQ)