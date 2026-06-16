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Finanse i gospodarka

Nowe dane NBP o inflacji. Ekonomiści spodziewali się takiego wyniku

Inflacja będzie niska
Inflacja bazowa wyniosła 3,1% r: r w maju; konsensus: 3,1% r: rShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:15

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w maju 2026 r. 3,1 proc. rok do roku wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej – poinformował Narodowy Bank Polski. Odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku.

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w maju wynosił 3,1% r/r. NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8%, wobec 2,9% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,3%, wobec 3,0% miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1%, wobec 3,0% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,3%, wobec 3,0% miesiąc wcześniej. Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 3,1% r/r.

Źródło: ISBnews

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inflacja2026maj

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