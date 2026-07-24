107 lat policji w Polsce

24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Przypada ono w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej. Policja, w obecnym kształcie powstała na mocy ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku. Tym samym zastąpiła Milicję Obywatelską powołaną w 1944 roku.

W tym roku przypada 107. rocznica powstania tej formacji. W 2026 roku obchodzone jest także 95-lecie Lotnictwa Policji, 50-lecie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, 100. rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego w polskiej Policji oraz 100-lecie sportu w Policji.

Dziękuję za Waszą gotowość, odwagę oraz trud, jakie podejmujecie każdego dnia, by chronić życie, zdrowie imiennie obywateli. To święto jest doskonałą okazją, by podkreślić fundamentalną rolę policji w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Realizujecie niezwykle ważne zadania w zakresie ochrony porządku publicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań w walce z wyzwaniami XXI wieku – napisał w liście do funkcjonariuszy i pracowników policji szef MSWiA Marcin Kierwiński.

KGP: nie ma zgody na dyskredytowanie policji i podważania zaufania do niej na podstawie fałszywych tez

Podczas głównej uroczystości na pl. Józefa Piłsudskiego komendant główny policji gen. insp. Marek Boroń przypomniał, że policja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie pokoju. - To policja jest formacją, która gwarantuje obywatelom bezpieczeństwo. Na funkcjonariuszach i pracownikach naszej formacji spoczywa odpowiedzialność, której znaczenia nie sposób przecenić. Każdego dnia mierzymy się z wyzwaniami, które zmieniają się wraz z otaczającą nas rzeczywistością – wskazywał.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Europa doświadcza zagrożeń hybrydowych, presji migracyjnej, cyberataków, dezinformacji oraz coraz bardziej złożonych form przestępczości zorganizowanej. Wszystko to wymaga od policji najwyższego profesjonalizmu, odwagi, odpowiedzialności i gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy – podkreślił Boroń.

Zwracając się do wszystkich obywateli, a szczególnie do tych, którzy biorą udział w debacie publicznej i mają wpływ na kształtowanie opinii, przypomniał, że policja służy każdemu, bez względu na jego poglądy, obywatelstwo czy przekonania. Dodał, że policjanci zawsze będą działali na podstawie obowiązujących przepisów i to one wyznaczają kierunek działania.

Nigdy nie zgodzę się na dyskredytowanie formacji. Tym, którzy próbują wzbudzić niechęć do policji, podważać jej zaufanie na podstawie fałszywych tez, przypominam, że funkcjonariusze strzegą także ich bezpieczeństwa i to z narażeniem życia, czego dowodem są tabliczki epitafium w Komendzie Głównej Policji – mówił.

Jak podkreślił szef KGP, bezpieczeństwo nie jest wartością daną raz na zawsze. - Trzeba je budować każdego dnia poprzez odpowiedzialność, współpracę i gotowość to działania. Od ponad 100 lat policja wiernie realizuje tę misję – stwierdził.

Już prawie 104 tys. funkcjonariuszy służy w policji

Boroń zwrócił uwagę, że siłą policji są ludzie w niej służący. - Jeszcze niedawno jednym z największych wyzwań naszej formacji były braki kadrowe. Dziś satysfakcją mogę powiedzieć, że sytuacja ulega systematycznej poprawie – mówił.

Od listopada ubiegłego roku liczba funkcjonariuszy utrzymuje się na poziomie przekraczającym 100 tys. osób. Dzisiaj jest od prawie 104 tys. – wymienił.

W jego ocenie silna i szanowana policja musi być również formacją nowoczesną, dobrze wyposażoną i przygotowaną na współczesne zagrożenia. Dlatego konsekwentnie wykorzystywane są możliwości i środki, aby rozwijać jej potencjał. Jednak, jak wskazywał, nie jest to wydatek, a inwestycja.

Szczególne słowa wdzięczności komendant główny policji skierował do rodzin i bliskich funkcjonariuszy. - To oni każdego dnia ponoszą trud związany z policyjną służbą wspierając was, dodając sił i cierpliwie oczekując na wasz bezpieczny powrót do domu – mówił zwracając się do funkcjonariuszy.

Ile zarabiają policjanci w 2026 r.?

Na zarobki policjanta składa się przede wszystkim uposażenie. Prawo do jego otrzymywania powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe. Uposażenie składa się z uposażenia zasadniczego i z dodatków do uposażenia.

Wysokość uposażenia zasadniczego policjanta jest uzależniona od grupy zaszeregowania jego stanowiska służbowego oraz od posiadanej wysługi lat. Przydział stanowiska do mnożnika kwoty bazowej określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Od 1 stycznia 2026 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb wynosi 2259,01 zł brutto, czyli o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Z tytułu wysługi lat funkcjonariusz otrzymuje podwyżkę – po dwóch latach służby pensja wzrasta o 2 proc. Następnie o 1 proc. za każdy kolejny rok, aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 latach.

Jak informuje Komenda Główna Policji, uposażenie zasadnicze waha się między 5 463,82 zł netto dla kursanta bez dodatku stołecznego po ukończeniu 26 roku życia do 6 791,07 zł netto dla funkcjonariusza policji z dodatkiem stołecznym w oddziałach prewencji (po ukończeniu 26 r.ż.)