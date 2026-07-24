Prezydent kieruje ustawę do TK. Chodzi o podatek od firm paliwowych

Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych w ramach kontroli prewencyjnej – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Zdaniem głowy państwa przepisy budzą poważne wątpliwości konstytucyjne, ponieważ naruszają zasadę, zgodnie z którą prawo nie może działać wstecz.
„Prezydent zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. ze zbycia paliw ciekłych” - przekazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.
Karol Nawrocki wskazał, że nie podpisze ustawy, wobec której istnieją poważne wątpliwości konstytucyjne.
„Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną” – wskazał prezydent, cytowany w komunikacie.
Zaznaczył, że jedna z podstawowych gwarancji wolności w państwie prawa wyrażona jest w łacińskiej formule: Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. (PAP)
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