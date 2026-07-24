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Bon senioralny. Ustawa jest już w Dzienniku Ustaw. Kiedy ruszy nabór wniosków?

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Bon senioralny coraz bliżej. Ustawa jest już w Dzienniku Ustaw, ale nabór wniosków jeszcze nie ruszył.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 12:43

Ustawa o bonie senioralnym została już opublikowana i wkrótce wejdzie w życie. Mimo to gminy nie rozpoczną jeszcze przyjmowania wniosków, a seniorzy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Przepisy przewidują dodatkowy etap, bez którego nabór nie ruszy.

Skrót artykułu

23 lipca 2026 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 986 opublikowano ustawę o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej. To właśnie ten akt prawny wprowadza długo zapowiadany bon senioralny, ale także kompleksowo reguluje zasady wsparcia osób starszych oraz organizację opieki długoterminowej. Jednocześnie uchyla obowiązującą od blisko 11 lat ustawę o osobach starszych z 11 września 2015 r.

Zgodnie z art. 50 ustawy, nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Może się więc wydawać, że już na początku sierpnia będzie można składać wnioski o bon senioralny. Tak jednak nie jest.

Czy po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw można już składać wnioski o bon senioralny?

Choć przepisy dotyczące bonu senioralnego znalazły się już w opublikowanej ustawie, ich wejście w życie nie oznacza automatycznego rozpoczęcia programu. Kluczowe znaczenie ma art. 29 ustawy. Wynika z niego, że Rada Ministrów dopiero określi, w drodze rozporządzenia, Program Bonu Senioralnego. To właśnie w tym akcie mają zostać ustalone m.in.:

  • szczegółowy sposób przyznawania bonu senioralnego,
  • zasady jego realizacji,
  • podmioty odpowiedzialne za przyznawanie i realizację wsparcia,
  • sposób finansowania programu,
  • zasady monitorowania jego realizacji.

Bez wydania tego rozporządzenia nie będzie możliwe praktyczne uruchomienie Programu Bonu Senioralnego i rozpoczęcie naboru wniosków przez gminy.

Sama ustawa przewiduje również etap przygotowań do wdrożenia nowych rozwiązań. Zgodnie z jej przepisami koordynatorzy do spraw opieki długoterminowej mają czas do 31 grudnia 2026 r. na wykonanie czynności organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji nowych zadań.

Bon senioralny. Kto będzie mógł skorzystać z nowego wsparcia i jakie warunki trzeba spełnić?

Bon senioralny będzie nową formą wsparcia dla osób, które ukończyły 65 lat i mają niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Usługi finansowane z bonu mają obejmować m.in.:

  • pomoc w ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków czy utrzymaniu porządku,
  • opiekę higieniczno-pielęgnacyjną,
  • wsparcie w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,
  • pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych i aktywizację.

Zgodnie z ustawą z bonu będą mogły skorzystać osoby spełniające ustawowe warunki, w tym kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono 3410 zł średniego miesięcznego dochodu z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, przy czym kwota ta ma podlegać corocznej waloryzacji.

Przepisy zakładają, że bon senioralny nie będzie mógł być łączony z wybranymi świadczeniami i usługami. Ograniczenie obejmie m.in. świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, publicznie finansowane usługi opiekuńcze oraz całodobową opiekę w placówkach takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze. W określonych przypadkach wyłączone będzie także korzystanie z dziennej opieki instytucjonalnej oraz asystencji finansowanej ze środków publicznych.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o bon senioralny? Jest jeszcze jeden ważny krok

Bon senioralny będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności skorzystają mieszkańcy gmin, w których nie ma publicznych usług opiekuńczych dla seniorów, korzysta z nich nie więcej niż 10 osób albo przewidywany jest szybki wzrost liczby osób starszych. Na razie nie podano terminu rozpoczęcia naboru. Najpierw Rada Ministrów musi przyjąć rozporządzenie określające Program Bonu Senioralnego. Dopiero po jego wydaniu będzie możliwe uruchomienie programu przez gminy oraz przekazanie informacji o zasadach składania wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 986)

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Źródło: gazetaprawna.pl
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