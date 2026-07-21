Co ze składkami ZUS w razie przekształcenia umowy przez PIP?

Skutki stwierdzenia stosunku pracy przez inspektora PIP

Stwierdzenie w drodze decyzji administracyjnej istnienia stosunku pracy pomiędzy podmiotami, które dotychczas łączyła umowa cywilnoprawna, rodzi szereg skutków. Przede wszystkim osoba wykonująca pracę zyskuje status pracownika, z wszelkimi tego konsekwencjami i uprawnieniami przewidzianymi w kodeksie pracy. Otrzymuje ona zatem prawo do urlopu wypoczynkowego i innych urlopów np. macierzyńskiego, objęta zostaje ochroną związaną z limitem czasu pracy, zasadami zawierania umów na czas określony, czy też warunkami rozwiązania umowy o pracę.

Kluczowe jest także powstanie obowiązku zgłoszenia pracownika do ZUS i wszystkich obligatoryjnych ubezpieczeń. Po stronie pracodawcy rodzi się też konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Czy trzeba płacić zaległe składki do ZUS? Wykonalność decyzji PIP

Decyzja administracyjna wydana przez okręgowego inspektora pracy stwierdza istnienie stosunku pracy od dnia jej wydania, a nie z mocą wsteczną. Wszystkie konsekwencje, a zatem także i obowiązki względem ZUS oraz te związane z podatkami, podlegają wykonaniu z dniem:

• następującym po dniu, w którym upływa termin do wniesienia odwołania, a żadna ze stron takiego odwołania nie wniosła;

• prawomocnego orzeczenia sądu;

• nadania natychmiastowego rygoru wykonalności decyzji.

Tym samym stwierdzenie istnienia stosunku pracy po kontroli PIP nie powoduje powstania zaległości względem ZUS.

Trzeba jednak pamiętać, że ZUS może dochodzić należności składkowych za okres pięciu lat wstecz, ale na drodze odrębnego postępowania. Wydana po przeprowadzeniu kontroli decyzja PIP, będzie stanowić jednak silny materiał dowodowy w sprawie o zapłatę zaległych składek, tym bardziej że od 8 lipca 2026 rok wymiana informacji pomiędzy PIP a ZUS jest znacznie łatwiejsza i usystematyzowana.

Co z decyzją PIP, gdy pracodawca rozwiąże umowę w trakcie kontroli?

Może okazać się, że umowa cywilnoprawna w trakcie trwania kontroli i jednocześnie przed datą wygaśnięcia terminu do odwołania albo uprawomocnienia się orzeczenia sądu zostanie przez pracodawcę rozwiązana lub wypowiedziana, albo też wygaśnie. Nie oznacza to jednak umorzenia postępowania i zakończenia sprawy. Ustawodawca przewidział, że w razie stwierdzenia istnienia stosunku pracy przez okręgowego inspektora PIP za datę umowy o pracę uznaje się wówczas dzień wszczęcia kontroli. Nie ma przy tym znaczenia powód rozwiązania umowy cywilnoprawnej.

Takie rozwiązanie stanowi dodatkową ochronę trwałości relacji objętej postępowaniem i ma powstrzymać nieuczciwych pracodawców przed pozbywaniem się ewentualnych problemów, jakimi są dla nich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Trzeba jednak podkreślić, że wyjątek ustalenia daty zawarcia umowy o pracę dotyczy wyłącznie oceny legalności zatrudnienia i nie ma wpływu na wysokość składek do ZUS ani podatków.

Obowiązkowe składki ZUS – umowa o pracę

Warto przypomnieć, że w polskim systemie ubezpieczeń wyróżnia się kilka rodzajów składek odprowadzanych do ZUS. W ramach obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne opłacane z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyróżnia się:

• składki na ubezpieczenie emerytalne;

• składki na ubezpieczenie rentowe;

• składki na ubezpieczenie chorobowe;

• składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Dodatkowo wyróżnia się także tzw. pozaubezpieczeniowe składki celowe tj.:

• składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP);

• składki na Fundusz Pracy (FP).