Zmiana przepisów o PIP budzi wiele obaw wśród przedsiębiorców. Inicjatorzy nowelizacji podkreślają jednak, że powody ku temu mają tylko nieuczciwi pracodawcy, chcący omijać przepisy prawa pracy. Trzeba też pamiętać, że decyzja o przekształceniu umowy w umowę o pracę nie jest decyzją jednej osoby, ale wynikiem kilkuetapowego postępowania. Jak przebiega dokładnie?
Zmiana zasad zatrudnienia przez inspektora PIP
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie wprowadza nowych przepisów, które określają z jaką umową mamy do czynienia, nie zmienia zatem pojęcia i cech stosunku pracy, ale wyposaża jedynie inspektorów w narzędzie do skutecznej walki z obchodzeniem przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7a ustawy o PIP mogą oni stwierdzić w drodze decyzji administracyjnej istnienie stosunku pracy w razie, gdy zawarto umowę cywilnoprawą, ale osoba fizyczna świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach spełniających przesłanki umowy o pracę.
Warto przy tym pamiętać, że inspektorzy nie dokonują zmiany umowy i tym samym nie kreują nowego stosunku pomiędzy jej stronami, ale jedynie stwierdzają istnienie określonej relacji. Co ważne, wydanie decyzji następuje po kilkuetapowym postępowaniu i nie jest automatyczne.
Wydanie decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy krok po kroku
Istotą nowelizacji ustawy o PIP jest zmiana narzędzi egzekucji i przyspieszenie osiągnięcia pożądanego skutku. Stwierdzenie istnienia stosunku pracy i objęcie ochroną wynikającą ze stosunku pracy tych pracowników, którzy w rzeczywistości taką pracę świadczą, to procedura kilkuetapowa i kilkuosobowa.
Po pierwsze – kontrola
Punktem wyjścia jest wszczęcie kontroli z urzędu przez Państwową Inspekcję Pracy, które dzięki wymianie informacji pomiędzy PIP, ZUS i KAS i wykorzystaniu charakterystycznego algorytmu ma być znacznie bardziej efektywne. Kontrola może zostać także zainicjowana skargą pracownika. To właśnie takimi sprawami PIP ma się zająć w pierwszej kolejności.
W trakcie kontroli inspektor PIP sprawdza, czy osoby współpracujące z przedsiębiorcą wykonują zadania w warunkach spełniających zlecenie lub dzieło, czy też wykonują pracę w sposób odpowiadający stosunkowi pracy określone w art. 22 k.p.
Zajęcie stanowiska i polecenie usunięcia naruszenia
Zgodnie z art. 10 k.p.a. zanim inspektor PIP wyda decyzję i zakończy kontrolę, zobowiązany jest do umożliwienia stronom zajęcia stanowiska, czyli wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Ustawodawca nakłada także obowiązek pisemnego polecenia usunięcia naruszeń. Jego celem nie jest ukaranie, ale polubowne doprowadzenie do zgodności z prawem.
Zatem jeśli inspektor stwierdzi, że w danym stosunku łączącym strony dominują cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, najpierw wzywa do zawarcia umowy o pracę w wyznaczonym terminie, a dopiero po jego bezskutecznym upływie podejmuje kolejne kroki.
Wydanie decyzji stwierdzającej stosunek pracy
Jeśli przedsiębiorca nie usunie naruszeń, inspektor może wystąpić do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej przekształcającej nieprawidłowo zawartą umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. Podział ról jest tu niezwykle istotny – inspektor zbiera materiał dowodowy w trakcie kontroli, okręgowy inspektor wszczyna zaś postępowanie administracyjne i jako organ pierwszej instancji wydaje decyzję.
Okręgowy inspektor pracy nie działa jednak automatycznie, czyli dokonuje analizy i oceny materiału dowodowego zebranego podczas kontroli. Jeżeli uzna, że relacja pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem wykonującym pracę spełnia cechy stosunku pracy, wydaje decyzję stwierdzającą jego istnienie. Może on także skierować powództwo do sądu o ustalenie istnienia lub treści stosunku pracy. Taką decyzję podejmie w szczególności wtedy, gdy uzna, że stwierdzenie stosunku pracy powinno nastąpić ze skutkiem wstecznym, czyli za okres wcześniejszy niż ten, który może zostać objęty decyzją.
Wątpliwości w zakresie stosunku pracy na korzyść pracownika
Może okazać się, że ustalenia okręgowego inspektora pracy nie pozwolą w sposób jednoznaczny stwierdzić, na jaki okres powinna zostać zawarta umowa o pracę, w jakim wymiarze czasu pracy była ona wykonywana, czy też jakie wynagrodzenie za pracę powinno zostać określone w umowie. Aby rozwiązać problem powstały w związku z takimi niejasnościami, ustawodawca wprowadza w art. 34 ust. 2e ustawy o PIP domniemania prawne, które rozstrzygane są na korzyść osoby wykonującej pracę.
Zakładają one, że w razie wątpliwości co do:
• rodzaju umowy – przyjmuje się umowę o pracę na czas nieokreślony;
• miejsca wykonywania umowy – przyjmuje się siedzibę pracodawcy;
• wymiaru czasu pracy – przyjmuje się pełny wymiar czasu pracy;
• wysokości wynagrodzenia – przyjmuje się minimalne wynagrodzenie za pracę.
Jeżeli z materiału zebranego w toku postępowania administracyjnego uda się określić np. obowiązujący dotychczas wymiar czasu pracy lub wyjaśnić inne wątpliwości, wówczas okręgowy inspektor pracy opiera się na takich ustaleniach. Domniemania nie są bowiem niewzruszalne.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. 2007 nr 89 poz. 589.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168.
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