Gazeta Prawna
Kraj

Specjalne ćwiczenia wojskowe odbędą się w Polsce. Tusk podał datę i zdradził, kto weźmie w nich udział

koalicja chętnych
Premier Donald Tusk zapowiedział specjalne ćwiczenia wojskowe w Polsce. Podał datę i wyjawił, kto weźmie w nich udziałPAP/EPA / TERESA SUAREZ / POOL
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 09:21

Donald Tusk wyjawił, że w Polsce odbędą się specjalne ćwiczenia wojskowe. Ma do tego dojść jesienią tego roku. Premier podczas konferencji prasowej w Paryżu ujawnił także, kto weźmie w nich udział i dlaczego są ważne z naszego punktu widzenia.

Skrót artykułu

W poniedziałek we Francji odbyły się obrady tak zwanej koalicji chętnych. Jak wyjawił we wtorek Donald Tusk podczas konferencji prasowej, wątkiem przewodnim było zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie i całemu regionowi, po ewentualnym zakończeniu wojny.

Specjalne ćwiczenia wojskowe odbędą się w Polsce

Jak podkreślił szef polskiego rządu kluczowe z naszego punktu widzenia jest to, że w ćwiczeniach wezmą udział wojska francuskie i brytyjskie. Jak zapewnił Tusk, mają to być ćwiczenia, które przygotują Europę do realnych gwarancji bezpieczeństwa.

- Po ostatnich wystąpieniach Putina, pełnych gróźb, po ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja ze strony Rosji jest wciąż możliwa, dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że jesienią Polska będzie gościła brytyjskich i francuskich żołnierzy - podkreślił premier Tusk.

Polska zabiega nie tylko o wojska amerykańskie

Tusk potwierdził, że Polska będzie przygotowywała logistykę i finansowe zaplecze do stałej obecności nie tylko wojsk amerykańskich, ale również wojsk sojuszniczych w Europie.
- Kluczowa rola Polski jest absolutnie doceniana. Nasze miejsce, nie tylko w tej koalicji, ale też w całej Europie, jest miejscem naprawdę bardzo znaczącym - skwitował.

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

wojskoDonald Tuskbezpieczeństwo

Powiązane

Kobieta bada sobie glukometrem poziom cukru we krwi. Obok leżą banknoty 100 zł
ŚwiadczeniaŚwiadczenie wspierające również dla cukrzyków: Jest jeden haczyk
Emeryci siedzą przy biurku i się obejmują. Rozmawiają z prawnikiem o testamencie
Spadki i darowiznyJak sporządzić testament? Oto 7 kluczowych zasad, o których warto pamiętać
Jak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego
KrajJak szybko wybrać pieniądze z konta zmarłego bez testamentu i postępowania spadkowego. To może być prawie 200 tys. złotych. Jest na to prosty sposób

Najważniejsze

na stole leży młotek sędziowski oraz łańcuch sędziowski z godłem
UbezpieczeniaZUS chciał odebrać zasiłek za udział w rekrutacji na L4. Sąd wydał przełomowy wyrok
Zakup i montaż klimatyzacji można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, mieszkaniowej, a nawet w ramach działności gospodarczej.
PITJak przetrwać upały i zaoszczędzić na podatku. Które wydatki można odliczyć w PIT, a które nie [RAPORT SPECJALNY DGP]
Lekarz w białym fartuchu trzymający stetoskop na tle nowoczesnego szpitalnego korytarza. W tle widoczny personel medyczny przemieszczający się między oddziałami.
Kadry i płaceResort zdrowia hamuje z limitami na medycynę. Koniec ery masowego kształcenia lekarzy?
Kupno działki na Księżycu? Są już kancelarie, które to obsługują [RYNEK PRAWNICZY]
Rynek PrawniczyKupno działki na Księżycu? Są już kancelarie, które to obsługują [RYNEK PRAWNICZY]
Ojczym sporządza testament, siedząc przy biurku
Prawo rodzinneKiedy pasierb dziedziczy po ojczymie lub macosze? Co może odziedziczyć? [WYWIAD]
Zbigniew Ziobro
PrawnikPo 20 latach zapadnie wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Proces na ostatniej prostej
Starszy właściciel domu podczas remontu w związku z programem Czyste Powietrze
KrajCzyste Powietrze od 20 lipca z ważnymi zmianami. Łatwiej o dotację, wyższe dopłaty i nowe terminy