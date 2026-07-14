Donald Tusk wyjawił, że w Polsce odbędą się specjalne ćwiczenia wojskowe. Ma do tego dojść jesienią tego roku. Premier podczas konferencji prasowej w Paryżu ujawnił także, kto weźmie w nich udział i dlaczego są ważne z naszego punktu widzenia.
W poniedziałek we Francji odbyły się obrady tak zwanej koalicji chętnych. Jak wyjawił we wtorek Donald Tusk podczas konferencji prasowej, wątkiem przewodnim było zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie i całemu regionowi, po ewentualnym zakończeniu wojny.
Specjalne ćwiczenia wojskowe odbędą się w Polsce
Jak podkreślił szef polskiego rządu kluczowe z naszego punktu widzenia jest to, że w ćwiczeniach wezmą udział wojska francuskie i brytyjskie. Jak zapewnił Tusk, mają to być ćwiczenia, które przygotują Europę do realnych gwarancji bezpieczeństwa.
- Po ostatnich wystąpieniach Putina, pełnych gróźb, po ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja ze strony Rosji jest wciąż możliwa, dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że jesienią Polska będzie gościła brytyjskich i francuskich żołnierzy - podkreślił premier Tusk.
Polska zabiega nie tylko o wojska amerykańskie
Tusk potwierdził, że Polska będzie przygotowywała logistykę i finansowe zaplecze do stałej obecności nie tylko wojsk amerykańskich, ale również wojsk sojuszniczych w Europie.
- Kluczowa rola Polski jest absolutnie doceniana. Nasze miejsce, nie tylko w tej koalicji, ale też w całej Europie, jest miejscem naprawdę bardzo znaczącym - skwitował.
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