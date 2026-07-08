Gazeta Prawna
Kraj

Rewolucja na rynku pracy stała się faktem. Od dziś PIP ma nową, potężną broń. Co grozi firmom?

Mężczyzna napisał kredą PIP na tablicy
Weszły w życie przepisy rozszerzające kompetencje PIPShutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 11:08

Koniec z wieloletnimi procesami sądowymi o ustalenie stosunku pracy. Teraz urzędnik zadecyduje o tym jednym podpisem. Setki tysięcy firm stają przed widmem błyskawicznych i niezwykle kosztownych kontroli.

Skrót artykułu

Inspektor PIP jak sędzia. Koniec ery umów śmieciowych na rynku pracy?

8 lipca 2026 roku przejdzie do historii polskiego prawa pracy. Właśnie dziś weszły w życie przepisy, które rozszerzają kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Dotychczasowe realia dawały pracodawcom spore poczucie bezpieczeństwa. Jeśli inspektor PIP podejrzewał, że popularne samozatrudnienie (B2B) lub umowa cywilnoprawna są jedynie przykrywką dla klasycznego etatu, miał ograniczone pole działania.

Nowa broń inspektorów PIP. Przepisy uderzą w popularny mechanizm firm

Nowe uprawnienia dają PIP prawo do samodzielnego wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających istnienie stosunku pracy. Choć same kryteria etatu (zawarte w art. 22 Kodeksu pracy) nie uległy przekształceniu, zmienił się sposób ich egzekwowania.

– Reforma PIP to przede wszystkim zmiana prędkości działania organów. Dotąd pracodawca mógł czuć się stosunkowo bezpiecznie, bo droga sądowa była długa. Teraz decyzja inspektora może zapaść znacznie szybciej. Firmy, które dotąd nie miały czasu na audyt umów, powinny potraktować datę 8 lipca 2026 r. jako ważny termin pod kątem ograniczenia ryzyk biznesowych — ostrzega Kinga Konopelko, radczyni prawna prowadząca własną kancelarię.

Kontrola B2B i zleceń przez PIP w 2026. Jak przygotować firmę na zmiany?
Zobacz także
Kontrola B2B i zleceń przez PIP w 2026. Jak przygotować firmę na zmiany?

Warto jednak uspokoić nastroje – nowe przepisy nie oznaczają całkowitego zakazu elastycznych form zatrudnienia. Kluczem do przetrwania staje się jednak bezwzględna transparentność i rzetelność dokumentacji.

– Reforma PIP nie oznacza końca B2B ani zleceń. Oznacza natomiast koniec traktowania tych form jako prostego zamiennika etatu bez analizy ryzyka — podkreśla Kinga Konopelko.

Pułapka trzech urzędów. PIP, ZUS i skarbówka łączą siły

To, co najbardziej spędza sen z powiek przedsiębiorcom, to stworzenie zintegrowanego systemu wymiany danych. Państwowa Inspekcja Pracy zyskała pełny, bezpośredni wgląd w bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Każda decyzja o przekwalifikowaniu umowy na etat natychmiast trafi do obu tych instytucji. Konsekwencje mogą być lawinowe.

– Oznacza to, że jedna kontrola PIP może uruchomić postępowania składkowe i podatkowe - nawet jeśli firma odwoła się od decyzji inspektora - zauważa Aleksandra Złotucha, radczyni prawna z Kancelarii radcy prawnego Kingi Konopelko.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: Świadczenia, ulgi, przywileje [PRZEWODNIK]
Zobacz także
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 2026: Świadczenia, ulgi, przywileje [PRZEWODNIK]

Pułapka na nieostrożnych? Interpretacja indywidualna pod lupą

Nowelizacja wprowadza także instytucję interpretacji indywidualnej PIP. Choć teoretycznie ma ona chronić przedsiębiorców, w praktyce może okazać się pułapką na nieostrożnych.

– Interpretacja indywidualna PIP może być dobrym narzędziem, ale nie powinna być pierwszym krokiem. Najpierw trzeba sprawdzić, co firma rzeczywiście opisze we wniosku i czy ten opis nie ujawnia ryzyk składkowych albo podatkowych. Wydana interpretacja ma być przekazywana do ZUS i KAS. To oznacza, że firmy powinny ostrożnie podchodzić do składania wniosków bez wcześniejszego audytu – wyjaśnia Kinga Konopelko.

Kto na celowniku? Te branże muszą uważać najbardziej

Nowe przepisy uderzą we wszystkich pracodawców, jednak niektóre sektory gospodarki są eksponowane na ryzyko w stopniu maksymalnym. Szczególny niepokój powinny odczuwać podmioty, które:

  • masowo opierają swoją działalność na kontraktach B2B lub umowach zlecenia,
  • współpracują z tzw. jednoosobowymi firmami, które świadczą usługi wyłącznie na rzecz jednego, wybranego klienta,
  • stosują identyczne procedury, narzędzia i systemy wobec etatowców oraz zewnętrznych kontraktorów,
  • od lat nie odświeżały ani nie weryfikowały swoich wzorców umownych.

Podwyższone ryzyko dotyczy w szczególności branż takich jak IT, logistyka, e-commerce, budownictwo, agencje marketingowe oraz szeroko pojęte doradztwo.

Ostatni dzwonek na ratunek. Co robić krok po kroku?

W obliczu nowych realiów prawnych kluczowe staje się natychmiastowe działanie prewencyjne. Ekspertki radzą, żeby nie czekać na pukanie inspektora PIP do drzwi. W celu zabezpieczenia biznesu Kinga Konopelko rekomenduje podjęcie następujących działań:

  • Kompleksowy audyt umów: Analiza nie tylko samych zapisów na papierze, ale całej struktury organizacyjnej – od regulaminów, przez wewnętrzną komunikację, aż po systemy CRM.
  • Mapowanie ryzyka: Wskazanie relacji i kontraktów, które wykazują najwięcej cech stosunku pracy, i ich natychmiastowa modyfikacja.
  • Edukacja kadry zarządzającej: Przeszkolenie team leaderów i menedżerów, by w codziennej komunikacji z kontraktorami nie traktowali ich jak podwładnych (brak poleceń służbowych, brak sztywnych godzin pracy).
  • Rozważny wniosek o interpretację: Wystąpienie do PIP o wykładnię przepisów, ale wyłącznie po gruntownym wewnętrznym audycie.
  • Działanie wyprzedzające: Korekta procedur przed wszczęciem oficjalnej kontroli. Gdy inspektor rozpocznie procedurę, pole manewru drastycznie maleje.
Intercyza przed tym nie chroni. Po rozwodzie można płacić alimenty na byłą żonę. Ile przelewają eksmężowie?
Zobacz także
Intercyza przed tym nie chroni. Po rozwodzie można płacić alimenty na byłą żonę. Ile przelewają eksmężowie?

Liczy się autentyczność. Jak uchronić firmę przed gigantycznymi karami ZUS?

Weryfikacja umów powinna skupiać się na relacjach długofalowych i powtarzalnych, w których współpracownik jest mocno wkomponowany w strukturę firmy. Kontrolerzy będą badać m.in. obieg zadań, rozliczenia, a także to, kto zapewnia sprzęt do pracy.

Gra toczy się o wysoką stawkę – odsetki, zaległe składki ZUS oraz kary podatkowe mogą doprowadzić do kryzysu finansowego niejednej firmy. Sukces odniosą ci, którzy postawią na autentyczność.

– Najbezpieczniejsze firmy to nie te, które mają najdłuższe umowy, ale te, które potrafią wykazać spójność między umową, procedurami i rzeczywistym sposobem wykonywania współpracy – podsumowuje Aleksandra Złotucha.

Zobacz także: Reforma PIP startuje w cieniu zmian kadrowych

Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

rynek pracyPIPfirmy

Powiązane

Kobieta wybiera produkty w sklepie
KrajKolejny market obchodzi zakaz handlu w niedzielę. Ministra Pracy nasyła na niego kontrolę PIP
Marcin Stanecki na tle flag Polski i UE
KrajCzarne chmury nad szefem PIP. Główny inspektor pracy ma być odwołany
Mężczyźni w garniturach rozmawiają, w ramce przekreślona umowa zlecenie
Prawo pracyUmowy zlecenia pod lupą PIP. Firmy powinny sprawdzić, czy zlecenie nie wygląda jak etat

Najważniejsze

Karol Nawrocki, Donald Trump
KrajKarol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. „Droga jest otwarta”
Matura 2026
OświataMatury 2026. CKE podała wyniki. Tylu uczniów zdało egzamin
Lekarz w gabinecie podczas wizyty
Kadry i płaceCoraz więcej skarg pacjentów na przemęczonych lekarzy
Autobus marki Autosan
KrajReforma transportu publicznego wymaga poprawek. Jak skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym?
Atak na Polskę lub państwa bałtyckie? Rosja może sprawdzić reakcję NATO [POLSKA-EUROPA-ŚWIAT]
Polska-Europa-ŚwiatAtak na Polskę lub państwa bałtyckie? Rosja może sprawdzić reakcję NATO [POLSKA-EUROPA-ŚWIAT]
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png