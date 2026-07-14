Ministerstwo Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy zapowiada zmiany w systemie kaucyjnym. Wiadomo już, że oprócz plastikowych opakowań kaucjami mają zostać także objęte szklane opakowania, a w szczególności tak zwane małpki. Teraz uwaga urzędników skupiła się też na kartonowych opakowaniach.
Od początku października 2025 roku nie opłaca się już wyrzucać plastikowych butelek. Polacy zanoszą naręcza pustych opakowań do specjalnych automatów, by dostać zwrot kaucji. System kaucyjny obejmuje także metalowe puszki do 1 litra (kaucja wynosi 50 gr za sztukę), a także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W tym przypadku kaucja wynosi 1 zł.
Rewolucja w systemie kaucyjnym nadchodzi. Będą kolejne rozszerzenia?
Już wiosną resort klimatu i środowiska zaczął przebąkiwać, że system kaucyjny zostanie rozszerzony. Na pierwszy ogień mają iść szklane butelki, które do tej pory nie były nim objęte. Chodzi między innymi o tak zwane małpki. To jednak jeszcze nie koniec. Jak informuje portal Bankier, urzędnicy zastanawiają się nad poszerzeniem systemu kaucyjnego o kolejne opakowania.
W rozmowie z Business Insiderem wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska już w maju przekonywała, że resort podjął decyzję, że do systemu kaucyjnego wprowadzone zostaną kolejne frakcje. Pomysł, by kaucje obejmowały także kartonowe opakowania zaczął kiełkować w głowach urzędników właśnie wtedy.
Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska zapewniła jednocześnie, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień, bo trzeba się do nich dobrze przygotować. Jak dodała, oczywiste jest to, że w tym przypadku potrzebne będzie dłuższe vacatio legis.
Wiadomo, że ostateczne decyzję o rozszerzeniu systemu kaucyjnym mają zapaść jesienią. Resort klimatu i środowiska zapowiedział, że zmiany miałyby wejść w życie najpóźniej w styczniu 2029 roku.
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