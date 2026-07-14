Od początku października 2025 roku nie opłaca się już wyrzucać plastikowych butelek. Polacy zanoszą naręcza pustych opakowań do specjalnych automatów, by dostać zwrot kaucji. System kaucyjny obejmuje także metalowe puszki do 1 litra (kaucja wynosi 50 gr za sztukę), a także szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra. W tym przypadku kaucja wynosi 1 zł.

Rewolucja w systemie kaucyjnym nadchodzi. Będą kolejne rozszerzenia?

Już wiosną resort klimatu i środowiska zaczął przebąkiwać, że system kaucyjny zostanie rozszerzony. Na pierwszy ogień mają iść szklane butelki, które do tej pory nie były nim objęte. Chodzi między innymi o tak zwane małpki. To jednak jeszcze nie koniec. Jak informuje portal Bankier, urzędnicy zastanawiają się nad poszerzeniem systemu kaucyjnego o kolejne opakowania.

W rozmowie z Business Insiderem wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska już w maju przekonywała, że resort podjął decyzję, że do systemu kaucyjnego wprowadzone zostaną kolejne frakcje. Pomysł, by kaucje obejmowały także kartonowe opakowania zaczął kiełkować w głowach urzędników właśnie wtedy.

Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska zapewniła jednocześnie, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień, bo trzeba się do nich dobrze przygotować. Jak dodała, oczywiste jest to, że w tym przypadku potrzebne będzie dłuższe vacatio legis.

Wiadomo, że ostateczne decyzję o rozszerzeniu systemu kaucyjnym mają zapaść jesienią. Resort klimatu i środowiska zapowiedział, że zmiany miałyby wejść w życie najpóźniej w styczniu 2029 roku.