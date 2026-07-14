Decyzja nie jest jednak korzystna dla każdego. O tym, czy lepiej kontynuować pracę i korzystać z ulgi, czy przejść na emeryturę i otrzymać 13. oraz 14. emeryturę, decydują przede wszystkim wysokość zarobków oraz indywidualna sytuacja podatnika.

PIT-0 dla seniorów 2026. Coraz więcej osób odkłada przejście na emeryturę

Po osiągnięciu wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – nie ma obowiązku natychmiastowego zakończenia pracy zawodowej. Wielu seniorów nadal pracuje, odkładając moment złożenia wniosku o emeryturę. Takie rozwiązanie oznacza rezygnację z bieżącego pobierania świadczenia, a tym samym także z 13. i 14. emerytury, jednak otwiera możliwość skorzystania z preferencji podatkowej. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba osób korzystających z ulgi stale rośnie:

2023 r. – 160 tys. seniorów,

2024 r. – 166 tys. seniorów,

2025 r. – 178 tys. seniorów.

Oznacza to wzrost o ponad 11 proc. w ciągu dwóch lat, co pokazuje, że coraz więcej osób świadomie analizuje opłacalność dalszej pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

PIT-0 dla seniora. Kto może skorzystać z ulgi i jakie trzeba spełnić warunki?

Ulga PIT-0 przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie pobierają emerytury ani renty rodzinnej w zakresie wyłączającym ulgę, pozostają aktywne zawodowo i uzyskują przychody objęte preferencją podatkową.

Najważniejsze warunki to:

osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego,

brak pobierania emerytury z ZUS lub innego wskazanego świadczenia,

uzyskiwanie przychodów z pracy, zlecenia lub działalności gospodarczej objętych ulgą,

korzystanie z limitu zwolnienia do 85 528 zł przychodów rocznie.

Dzięki temu część dochodów pozostaje zwolniona z podatku dochodowego, co przekłada się na wyższe wynagrodzenie „na rękę”.

PIT-0 czy 13. i 14. emerytura? Kiedy bardziej opłaca się zostać w pracy

Nie ma jednej odpowiedzi dla wszystkich seniorów. Im wyższe wynagrodzenie osiąga osoba pozostająca na rynku pracy, tym większa może być korzyść podatkowa. Przykładowe wyliczenia, przygotowane na podstawie analizy opisanej przez „Fakt”, pokazują następujące zależności.

Miesięczne wynagrodzenie brutto Szacunkowa roczna korzyść z PIT-0 Maksymalna wartość 13. i 14. emerytury* 4 806 zł ok. 2 016 zł ok. 3 126 zł 5 000 zł ok. 2 256 zł ok. 3 126 zł 6 000 zł ok. 3 492 zł ok. 3 126 zł 7 000 zł ok. 4 740 zł ok. 3 126 zł 8 000 zł ok. 5 976 zł ok. 3 126 zł

* Wartość orientacyjna przy pełnej 13. i 14. emeryturze, bez uwzględnienia indywidualnych ograniczeń wynikających z kryteriów dochodowych.

Ważne Z zestawienia wynika, że przy wyższych zarobkach roczna korzyść podatkowa może przewyższyć wartość obu dodatkowych emerytur. Przy niższych wynagrodzeniach sytuacja wygląda już inaczej i decyzję warto poprzedzić własnymi obliczeniami.

Kiedy PIT-0 dla seniora się nie opłaca? Nie każdy zyska na dalszej pracy

Eksperci zwracają uwagę, że sama ulga podatkowa nie przesądza jeszcze o opłacalności całego rozwiązania. Mniej korzystna może okazać się między innymi dla osób, które:

osiągają niewielkie dochody z pracy ,

, planują pobierać wysoką emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego ,

, prowadzą działalność gospodarczą i nadal opłacają składki społeczne,

i nadal opłacają składki społeczne, nie wykorzystują w pełni limitu ulgi podatkowej.

Na ten aspekt zwraca uwagę również Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFaktu, który w rozmowie z „Faktem” wskazuje, że w przypadku części przedsiębiorców korzyść podatkowa może nie zrekompensować kosztów dalszego opłacania składek.

Przejść na emeryturę czy dalej pracować? Co warto policzyć przed podjęciem decyzji

Pozostanie na rynku pracy oznacza nie tylko możliwość skorzystania z ulgi PIT-0. Każdy kolejny miesiąc odprowadzania składek emerytalnych może również zwiększyć przyszłe świadczenie z ZUS, ponieważ na koncie ubezpieczonego pojawiają się nowe składki, a liczba miesięcy dalszego średniego trwania życia wykorzystywana przy obliczaniu emerytury stopniowo maleje. Dlatego przed złożeniem wniosku o emeryturę warto porównać kilka elementów jednocześnie:

wysokość planowanej emerytury,

możliwą korzyść z ulgi PIT-0,

wartość 13. i 14. emerytury,

wpływ dalszej pracy na przyszłe świadczenie z ZUS.

Dopiero zestawienie wszystkich tych czynników pozwala ocenić, która decyzja będzie finansowo korzystniejsza.

PIT-0 dla seniora – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy pracujący senior może korzystać z PIT-0 i jednocześnie pobierać emeryturę? Nie. Jednym z podstawowych warunków ulgi jest niepobieranie emerytury, od której zależy prawo do preferencji podatkowej. Czy każdy senior może zaoszczędzić 5976 zł? Nie. Jest to przykładowa roczna korzyść podatkowa przy określonym poziomie wynagrodzenia. Ostateczna kwota zależy od wysokości dochodów i indywidualnej sytuacji podatnika. Czy dalsza praca wpływa na wysokość przyszłej emerytury? Tak. Dalsze odprowadzanie składek oraz późniejsze przejście na emeryturę może zwiększyć wysokość przyszłego świadczenia. Czy przedsiębiorca również może skorzystać z PIT-0? Tak, jednak w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opłacalność zależy m.in. od obowiązku opłacania składek społecznych i indywidualnej sytuacji podatkowej.

Podstawa prawna i źródła