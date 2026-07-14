Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego pochwalili się kolejnym sukcesem. W ich rękach znaleźli się dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J. - poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Pierwszy z zatrzymanych to były już przewodniczący KRRiT.
„Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J.” - napisał Dobrzyński na platformie X.
Jednym z zatrzymanych jest Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - ustaliła PAP.
W jakiej sprawie prowadzone jest śledztwo?
Dobrzyński przekazał też, że śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej „Sprawiedliwe sądy”, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.
Dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.
Polska Fundacja Narodowa (PFN) założona została w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem Fundacji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą, budowanie marki i promowanie polskiej gospodarki.
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