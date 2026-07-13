Gazeta Prawna
Kraj

Stała baza wojskowa USA w Polsce. W grze zostały dwie lokalizacje

Wojsko USA
Wojsko USAGazetaPrawna.pl / Gazeta Prawna
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 11:05

Polska wkracza w decydujący etap rozmów z Pentagonem, który może na zawsze zmienić układ sił w naszym regionie. Ministerstwo Obrony Narodowej w ciągu najbliższych dni powoła specjalny zespół negocjacyjny, którego zadaniem będzie wypracowanie porozumienia ze stroną amerykańską w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Na stole są już pierwsze konkretne lokalizacje, a kluczowe decyzje mają zapaść w ciągu nadchodzących tygodni.

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W czerwcu br. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podał, że Pentagon jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium. Podkreślił wtedy, że ostateczna decyzja w tej sprawuje uzależniona będzie od szczegółów porozumienia.

Pod koniec czerwca szef MON poinformował o wejściu w kolejny etap rozmów z USA w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. W swoim wpisie na X wskazał, że w Pentagonie trwa „przegląd sił”, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji.

Rusza specjalna machina w MON. Kto wejdzie w skład zespołu?

W poniedziałek w RMF24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk został zapytany o sprawę stałej bazy wojskowej USA w Polsce.

- Pamiętajmy, że jeżeli chodzi proces uruchomienia stacjonowania amerykańskiego w taki sposób permanentny, to będzie proces rozłożony na lata. Natomiast w ciągu najbliższych dni będzie powołany zespół negocjacyjny w Ministerstwie Obrony Narodowej – powiedział Tomczyk.

Dopytywany, kto znajdzie się w tym zespole podkreślił, że decyzje w tej sprawie podejmuje szef MON, ale „w oczywisty sposób wszyscy” z kierownictwa resortu będą w to włączeni. W tym kontekście wskazał, że on sam w MON zajmuje się bazami wojskowymi i infrastrukturą wojskową, wiceminister Paweł Zalewski – sprawami kontaktów zagranicznych, a wiceminister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zajmuje się zaś kwestiami dot. uzbrojenia.

- Więc każdy ma swoją rolę i wszyscy w tym procesie będziemy – powtórzył.

Zielone światło od Amerykanów. Gdzie powstaną bazy?

Przypomniał, że po wysłaniu oferty do Stanów Zjednoczonych uzyskano „polityczne, zielone światło” oraz że wybrane zostały dwie najbardziej prawdopodobne lokalizacje dla bazy - Wielkopolska i Dolny Śląsk. Jak jednak zaznaczył, „to nie jest tak, że nie może się pojawić jakaś inna lokalizacja”.

Dopytywany, ile mogą potrwać negocjacje w sprawie bazy, ocenił, że w ciągu najbliższych tygodni resort powinien mieć kolejne informacje, które można by przekazać opinii publicznej.

Koniec z rotacją. Nowa formuła obecności USA w Polsce

Polska od dłuższego czasu zabiega, by coraz więcej sił USA obecnych w Polsce było w formule stałej - tzn. w postaci stałych baz, w których rozmieszczone są konkretne jednostki sił USA, a amerykańscy żołnierze mieszkają w Polsce przez dłuższy czas, np. sprowadzając do Europy swoje rodziny. W formule obecności rotacyjnej amerykańscy żołnierzy przyjeżdżają do Polski na okres kilku miesięcy, a potem są zmieniani przez kolegów z innej jednostki o podobnych zdolnościach.

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Źródło: PAP
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