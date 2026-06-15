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Strzelanina w Białej Podlaskiej. Policja schwytała sprawcę

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Strzelanina na Lubelszczyźnie. Trwa obława policjiGazetaPrawna.pl / Gemini
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 11:27
aktualizacja dzisiaj, 13:39

Napastnik w biały dzień wyciągnął broń i z zimną krwią oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia, po czym natychmiast rozpłynął się w powietrzu. Mimo błyskawicznej reanimacji, życia ofiary nie udało się uratować. Służby postawiono w stan najwyższej gotowości – w regionie trwa właśnie zmasowana obława. Policja opublikowała pilny apel do mieszkańców.

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Strzały w środku dnia. Jest ofiara

Do dramatycznych wydarzeń doszło w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Terebelskiej w Białej Podlaskiej. Jak wynika z pierwszych doniesień reportera RMF FM, napastnik oddał strzały w kierunku przechodnia. Mężczyzna działał z zimną krwią. Na miejsce błyskawicznie wezwano pogotowie ratunkowe i patrole policji. Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, życia osoby poszkodowanej nie udało się uratować.

Ważne: Sprawca uciekł z miejsca zbrodni. Mógł być uzbrojony oraz niebezpieczny.

Strzelanina na Lubelszczyźnie
Strzelanina w Białej Podlaskiej
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Policja w akcji. Trwa obława na Lubelszczyźnie

Policja natychmiast uruchomiła procedury i rozpoczęła masowe poszukiwania napastnika. W akcję zaangażowano znaczne siły mundurowe. Policja wydała pilny apel do mieszkańców, mogących mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub sprawcy.

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  • Każdy, kto przechodził lub przejeżdżał w pobliżu miejsca zdarzenia i zauważył coś podejrzanego, proszony jest o kontakt.
  • Mundurowi czekają na zgłoszenia od kierowców posiadających kamerki samochodowe (wideorejestratory), którzy poruszali się w tym rejonie.
  • Informacje można przekazywać anonimowo pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższym komisariacie.

Śledczy podkreślają, że w tym momencie liczy się każdy szczegół. Nawet z pozoru nieistotny detal może pomóc w namierzeniu i zatrzymaniu uciekającego zabójcy.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić reporterowi Polsat News, obława na sprawcę strzelaniny została zakończona. Policja schwytała napastnika.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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