Strzały w środku dnia. Jest ofiara

Do dramatycznych wydarzeń doszło w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Terebelskiej w Białej Podlaskiej. Jak wynika z pierwszych doniesień reportera RMF FM, napastnik oddał strzały w kierunku przechodnia. Mężczyzna działał z zimną krwią. Na miejsce błyskawicznie wezwano pogotowie ratunkowe i patrole policji. Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji, życia osoby poszkodowanej nie udało się uratować.

Ważne: Sprawca uciekł z miejsca zbrodni. Mógł być uzbrojony oraz niebezpieczny.

Strzelanina w Białej Podlaskiej

Policja w akcji. Trwa obława na Lubelszczyźnie

Policja natychmiast uruchomiła procedury i rozpoczęła masowe poszukiwania napastnika. W akcję zaangażowano znaczne siły mundurowe. Policja wydała pilny apel do mieszkańców, mogących mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub sprawcy.

Każdy, kto przechodził lub przejeżdżał w pobliżu miejsca zdarzenia i zauważył coś podejrzanego, proszony jest o kontakt .

. Mundurowi czekają na zgłoszenia od kierowców posiadających kamerki samochodowe ( wideorejestratory ), którzy poruszali się w tym rejonie.

( ), którzy poruszali się w tym rejonie. Informacje można przekazywać anonimowo pod numerem alarmowym 112 lub w najbliższym komisariacie.

Śledczy podkreślają, że w tym momencie liczy się każdy szczegół. Nawet z pozoru nieistotny detal może pomóc w namierzeniu i zatrzymaniu uciekającego zabójcy.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić reporterowi Polsat News, obława na sprawcę strzelaniny została zakończona. Policja schwytała napastnika.