Śledczy badają okoliczności zdarzenia i próbują ustalić, kto był agresorem.

Strzelanina w Bystrzycy Kłodzkiej. Sześć strzałów na osiedlu

Do zdarzenia doszło około godziny 22:30 na ulicy Osiedlowej, położonej na obrzeżach Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszkańcy pobliskich bloków usłyszeli serię wystrzałów, które wywołały panikę i natychmiastowe zgłoszenia do służb. Według wstępnych ustaleń padło łącznie sześć strzałów, choć policja oficjalnie mówi jedynie o „kilku”.

Na miejsce natychmiast skierowano patrole oraz służby ratunkowe. Pomimo podjętej interwencji życia poszkodowanego mężczyzny nie udało się uratować. Ofiara była osobą młodą, jednak jej tożsamość nie została jeszcze oficjalnie ujawniona.

Zatrzymanie sprawców strzelaniny i działania policji

Funkcjonariusze szybko rozpoczęli działania operacyjne. Jeszcze tej samej nocy zatrzymano osobę podejrzewaną o oddanie strzałów. W kolejnych godzinach, nad ranem, w ręce policji trafiły dwie następne osoby, które miały brać udział w zdarzeniu.

– Na tym etapie postępowania nie przesądzamy, kto był stroną atakującą. To ustali śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury – przekazał komisarz Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policja podkreśla, że zdarzenie ma charakter kryminalny, co oznacza, że nie był to przypadkowy incydent. Śledczy analizują relacje pomiędzy uczestnikami oraz możliwe motywy działania.