Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Przepisy są częścią szerszej reformy systemu szkolenia kierowców i mają wejść w życie 4 września 2026 r.

Nowe regulacje obejmą kierowców w okresie próbnym, którzy przekroczą limit 12 punktów karnych. Będą oni mieli obowiązek odbycia godzinnego szkolenia praktycznego w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

Okres próbny i nowe zasady dla kierowców 2026

Projekt rozporządzenia wykonuje przepisy ustawy o kierujących pojazdami po nowelizacji z 17 października 2025 r. Wprowadzono w niej okres próbny dla nowych kierowców kategorii B - co do zasady dwuletni, a dla osób, które uzyskają prawo jazdy w wieku 17 lat, trzyletni lub obowiązujący do ukończenia 20. roku życia.

Okres próbny zacznie obowiązywać od 3 września 2026 r. i obejmie osoby, które po tej dacie po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.

Szkolenie po przekroczeniu 12 punktów

Kierowca, który w okresie próbnym przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiał odbyć godzinne szkolenie praktyczne. Informacja o jego ukończeniu trafi do Centralnej Ewidencji Kierowców, z której korzystają m.in. starostowie.

500 zł opłaty i jazda w trudnych warunkach od 4 września

Szkolenie będzie płatne - koszt wyniesie 500 zł. Uczestnik będzie musiał okazać prawo jazdy w formie fizycznej lub elektronicznej w aplikacji mObywatel.

Program obejmuje intensywne ćwiczenia praktyczne, m.in.:

jazdę w zakręcie przy stopniowo zwiększanej prędkości aż do utraty kontroli nad pojazdem,

hamowanie awaryjne przy prędkościach 30, 50 i 60 km/h,

hamowanie awaryjne w zakręcie przy prędkościach 30, 40 i 50 km/h.

Jak wskazuje resort, celem szkolenia jest zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze oraz kształtowanie jazdy defensywnej, szczególnie wśród młodych kierowców.

Szkolenie także dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt przewiduje dostosowanie zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby szkolenie będzie prowadzone na pojazdach przystosowanych do ich wymagań, a uczestnik będzie mógł skorzystać z tłumacza języka migowego.