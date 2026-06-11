Kontrolowana utrata panowania nad pojazdem, hamowanie awaryjne oraz symulacje trudnych sytuacji drogowych na torze - tak ma wyglądać obowiązkowe szkolenie dla młodych kierowców, którzy po zmianach planowanych na 2026 r. przekroczą limit punktów karnych.
Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Przepisy są częścią szerszej reformy systemu szkolenia kierowców i mają wejść w życie 4 września 2026 r.
Nowe regulacje obejmą kierowców w okresie próbnym, którzy przekroczą limit 12 punktów karnych. Będą oni mieli obowiązek odbycia godzinnego szkolenia praktycznego w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
Okres próbny i nowe zasady dla kierowców 2026
Projekt rozporządzenia wykonuje przepisy ustawy o kierujących pojazdami po nowelizacji z 17 października 2025 r. Wprowadzono w niej okres próbny dla nowych kierowców kategorii B - co do zasady dwuletni, a dla osób, które uzyskają prawo jazdy w wieku 17 lat, trzyletni lub obowiązujący do ukończenia 20. roku życia.
Okres próbny zacznie obowiązywać od 3 września 2026 r. i obejmie osoby, które po tej dacie po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B.
Szkolenie po przekroczeniu 12 punktów
Kierowca, który w okresie próbnym przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiał odbyć godzinne szkolenie praktyczne. Informacja o jego ukończeniu trafi do Centralnej Ewidencji Kierowców, z której korzystają m.in. starostowie.
500 zł opłaty i jazda w trudnych warunkach od 4 września
Szkolenie będzie płatne - koszt wyniesie 500 zł. Uczestnik będzie musiał okazać prawo jazdy w formie fizycznej lub elektronicznej w aplikacji mObywatel.
Program obejmuje intensywne ćwiczenia praktyczne, m.in.:
- jazdę w zakręcie przy stopniowo zwiększanej prędkości aż do utraty kontroli nad pojazdem,
- hamowanie awaryjne przy prędkościach 30, 50 i 60 km/h,
- hamowanie awaryjne w zakręcie przy prędkościach 30, 40 i 50 km/h.
Jak wskazuje resort, celem szkolenia jest zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze oraz kształtowanie jazdy defensywnej, szczególnie wśród młodych kierowców.
Szkolenie także dla osób z niepełnosprawnościami
Projekt przewiduje dostosowanie zajęć do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby szkolenie będzie prowadzone na pojazdach przystosowanych do ich wymagań, a uczestnik będzie mógł skorzystać z tłumacza języka migowego.
Podstawa prawna
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
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