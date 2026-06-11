Obecnie osoby ubiegające się o możliwość wykonywania przewozu osób w charakterze kierowcy taksówki muszą przedstawić zaświadczenie o niekaralności z polskiego Krajowego Rejestru Karnego. Dokument ten potwierdza, że dana osoba nie była skazana przez polskie sądy za określone przestępstwa.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami, które rozszerzą zakres tej weryfikacji. W przypadku obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) wymagane będzie również przedstawienie zaświadczenia o niekaralności wydanego przez państwo pochodzenia.

Dokument będzie musiał zostać przedłożony wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula.

Koniec luki wykorzystywanej przez osoby karane za granicą

Obowiązujące przepisy pozwalają obecnie na sytuację, w której osoba niekarana w Polsce, ale skazana za granicą, może uzyskać wymagane zaświadczenie z polskiego rejestru i rozpocząć działalność jako kierowca przewożący pasażerów.

Według informacji podanych przez „Rzeczpospolitą” dotyczy to również osób, które mogły zostać skazane poza Polską za szczególnie ciężkie przestępstwa, takie jak zabójstwa, gwałty czy handel narkotykami. Jeżeli wyroki zapadły poza granicami Polski, nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w krajowym systemie weryfikacji wykorzystywanym podczas wydawania licencji.

Planowane rozwiązania mają zamknąć tę lukę i umożliwić organom wydającym licencje pełniejszą ocenę kandydatów do wykonywania zawodu.

Rosnąca liczba kierowców spoza Unii Europejskiej

Znaczenie nowych regulacji jest szczególnie duże ze względu na strukturę rynku przewozów osób. W największych polskich miastach znaczną część kierowców współpracujących z platformami przewozowymi stanowią cudzoziemcy, w tym osoby pochodzące z Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu czy innych państw Azji i Europy Wschodniej.

W ostatnich latach dynamiczny rozwój aplikacji przewozowych doprowadził do wzrostu liczby kierowców zagranicznych. Jednocześnie pojawiały się pytania o skuteczność systemu kontroli oraz możliwości weryfikacji historii kryminalnej osób przyjeżdżających do Polski z państw spoza wspólnoty europejskiej.

Dyskusję dodatkowo zaostrzyły głośne przypadki przestępstw popełnianych przez osoby świadczące usługi przewozowe. W odpowiedzi rząd rozpoczął prace nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z taksówek i aplikacji przewozowych.

Projekt trafi do wykazu prac Rady Ministrów

Z informacji podanych przez dziennik wynika, że projekt nowych przepisów ma zostać w najbliższym czasie wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Będzie to formalny początek procesu legislacyjnego, który poprzedzi przygotowanie szczegółowych zapisów ustawowych oraz konsultacje.

Jeżeli propozycje Ministerstwa Infrastruktury zostaną przyjęte, osoby spoza UE i EFTA będą musiały spełnić dodatkowy warunek jeszcze przed uzyskaniem licencji lub innych wymaganych uprawnień związanych z wykonywaniem przewozu osób.

Zmiany wpisują się w szerszy trend zaostrzania procedur bezpieczeństwa w sektorze transportu pasażerskiego. Celem jest ograniczenie ryzyka dopuszczania do zawodu osób, których przeszłość kryminalna mogłaby stanowić zagrożenie dla pasażerów.

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